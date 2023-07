Für Versorgerehenfans sieht das Leben von Tasha Warrington (Celine Buckens) wie ein wahr gewordener Traum aus. Traummann, Traumhaus, Traumbaby, Jackpot, finanziell anscheinend sorgenfrei, schon kurz nach dem Uniabschluss. Zum Jahrestag überreicht ihr Ehemann Jack (Tom Mison) einen Kontoauszug. Wenig romantisch, so der Göttergatte mit Augenzwinkern, aber praktisch. Er hat ohne ihr Wissen den Rest des Studienkredits abgelöst. Bingo. Nun könne sie sich von Erwerbszwängen befreit ganz ihrer Rolle als Hausfrau und Mutter widmen.

Für andere ist Tasha die skrupellose Zerstörerin, die sich ins gemachte Nest gesetzt hat. Zum Beispiel für Hayley (Clare Foster), Jacks Schwester und beste Freundin von Jacks schmerzerfüllter, entsagend blickender Exfrau. Mit der offenen Feindseligkeit von Jacks Familie käme Tasha zurecht, immerhin steht ihr der beste Freund Sam (Jordan Stephens) liebevoll zur Seite, für die Präsenz der Ex-Frau im Leben von Jack gilt das weniger.

Jen (Janet Montgomery), die den Nachnamen Warrington behalten hat, drängt sich ins Leben des Traumpaars. Sie sitzt plötzlich an Tashas Esstisch, der früher ihr eigener war. Taucht im Supermarkt auf, weit weg von ihrer neuen Wohnung, mit fadenscheinigen Erklärungen. Verhält sich creepy, mit ihrer perfekten Erscheinung, wo Tashas Pullis neuerdings mit Babybrei und Spucke verklebt sind. Jen beobachtet Tasha mit Jack und Baby Emily beim „Happy-Family“-Tag zwischen Bällebad und Rutschen auf dem Indoor-Spielplatz. Jack verspricht Abhilfe, jongliert zwischen Ex und Jetzt. Jen scheint zum Stalking-Frontalangriff zu blasen. Unheimliches geschieht, Bedrohungen wachsen wie aus dem Bilderbuch der Thrillerdramen, in denen verschmähte Partner den neuen das Leben zur Hölle machen. Dass die Geschichte tödlich ausgeht, steht schon in den Eröffnungsszenen des kompakt erzählten Vierteilers „The Ex-Wife“ fest, in denen Tasha auf einer Londoner Stadtautobahn einen Massenunfall zu provozieren scheint. Im gerammten Auto sitzt Jen, die Ex. Im Fond liegt das Lieblingskuscheltier von Tashas und Jacks Baby.

Dem Drehbuch fehlt die Glaubwürdigkeit

„The Ex-Wife“ ist ein in langer Rückblende, gelegentlich in Rückblenden in der Rückblende erzählter Mix aus Beziehungsdrama und Beziehungsthriller, dem allerdings unablässige Ungereimtheiten und Charakterverdrehungen zu schaffen machen. Nach dem dritten Persönlichkeiten auf den Kopf stellenden Twist glaubt man den Protagonisten nur noch wenig, trotz der Hochglanzbilder der Kamera von Manoel C. Ferreira. Dass Jen, die Ex, als Interior Designerin für die Gestaltung der teuer aussehenden, kalten Oberflächen und stylishen Einrichtungen im Haus der Warringtons zuständig ist, glaubt man dagegen auf den ersten Augenschein. Tashas anfängliche bodenlose Naivität dagegen geht einem gewaltig gegen den Strich, auch wenn man weiß, dass hiermit Fallhöhe kreiert werden soll, und einem zudem eingeredet wird, dass Ignoranz eben der Sorgenfreiheit der „Generation Z“ entspreche. Allein, es fehlt der Glaube.

Die Glaubwürdigkeit des Drehbuchs von Catherine Steadman nach der Vorlage von Jess Ryder leidet zudem unter anderen Charakterdefiziten. Wie der unbedingten Bereitschaft, mit der die Neue sich mit Jacks Lügen und Ausflüchten und dem Leben als Heimchen am Herd (vormals hoffnungsvolle junge Graphic Designerin) zufriedengibt. Jacks Geschichte vom Zerfall der Ehe mit Jen aufgrund ihres unerfüllten Kinderwunsches nimmt Tasha hin – eine Geschichte, in der es von Fehlgeburten, In-vitro-Fertilisationen und anderen Maßnahmen nur so wimmelt. Generös, aus lauter(er) Liebe habe sie ihn freigegeben und das, logisch, psychisch nicht verkraftet. Die Misogynie solcher Charakterzeichnung der unfruchtbaren, unnützen Frau geht weder der Hauptfigur der jungen, empfänglichen zweiten Frau, noch den Machern dieser britisch-ungarisch-irischen Produktion auf. Dass Jack das Problem sein könnte („eifrige Schwimmer, aber keine Athleten“), gibt er schließlich zu, wie seinen unbedingten Wunsch, sich fortzupflanzen. Die Liebesblindheit von Tasha nimmt das alles mit Gleichmut hin, gleichsam in jugendlicher Schafheit.

Dabei ist die Anlage von „The Ex-Wife“, die sich als Baby-um-jeden-Preis-Geschichte entpuppt, durchaus spannend. Charakterzeichnung ist nicht so das Ding der Inszenierung von Brian O’Malley. Für gleich mehrere Personen gilt „Einmal-Psychopath-und-wieder-zurück“, Unwahrscheinlichkeiten häufen sich, Tasha lässt ihr Baby im Supermarkt ausgerechnet in der Obhut der Feindin Jen, um am anderen Ende des Gebäudes seelenruhig nach Kürbiskernen zu suchen, oder bittet eine völlig Fremde, aufs schon einmal verschwundene Kind zu achten, das prompt wieder unauffindbar ist. Bevor sie, die eigentlich abtreiben wollte, vollends zur Übermutter und Berserkerin wird. Auf die Liste der emotional mitreißenden Stalkingthriller schafft es die Miniserie nicht.

