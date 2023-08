Aktualisiert am

Am westlichen Ufer des Hudson River, an der Promenade von Jersey City, steht seit drei Jahren eine spektakuläre Skulptur: das 24 Meter hohe Gesicht einer Frau, die mit dem Zeigefinger vor dem Mund um Ruhe zum Nachdenken bittet. „Water’s Soul“ hat der spanische Künstler Jaume Plensa den strahlend weißen Blickfänger genannt. Mit der Geschichte, die in der Amazon-Serie „Shelter“ erzählt wird, hat er nichts zu tun. Er soll eine „Hommage“ an den Fluss sein, „Aufforderung zur einfühlsamen Selbstreflexion“, Ausdruck der „kollektiven Hoffnung“, dass „die Menschheit eine bessere Welt schaffen“ kann.

Doch nicht bloß aus optischen Gründen taucht die Skulptur verschiedentlich in der Serie auf. Ihre Nachdenklichkeit gemahnt, dass hinter der konventionell nach allen Regeln des Genres erzählten Geschichte – der nächste Highschool-Thriller mit Mystery-Elementen – vielleicht doch ein weiteres Anliegen stehen könnte. Und richtig: Der Achtteiler um ein He­xenhaus, in dem es wohl auch die eingangs gezeigten Katakomben voller Kinder gab oder gibt, dunkle Gänge wie im Bergbaumuseum von Bochum, gerät zum Ende hin immer besser.

Der Autor weiß, was er tut

Sein Schöpfer ist der Bestsellerautor Harlan Coben, ein Meister der Rätsel und Twists. Auch bei seiner Mickey-Bolitar-Reihe, einem seit 2011 für den boomenden „Young Adult“-Markt veröffentlichten Ableger der Myron-Bolitar-Reihe, wusste der Mann am Thriller-Fließband genau, was er tat. Und Amazon war so klug, Coben und seine Tochter Char­lotte das Drehbuch für „Shelter“ schreiben zu lassen. Die Stärken der Serie sind dieselben, die man den Büchern nachsagt: Wenig ist, wie es scheint.

Die Story kreist um den jugendlichen Mickey (Jaden Michael) vom Stamme der Hidden Champions. Er muss bei einem Verkehrsunfall mitansehen, wie sein Vater neben ihm stirbt, lebt seither bei seiner Tante Shira (Constance Zimmer) und sehnt sich nach der Mutter, die noch immer ein Klinikbett braucht. Es ist die ty­pische Ausgangslage für ein Drama um ei­nen Teenager, der schneller als erwartet erwachsen werden muss. Und genau deshalb trifft Mickey nach dem Unfall auf dem Weg zur Schule auf einen verpeilten Kauz ohne Namen (Adrian Greensmith), der unentwegt auf Sendung ist und distanzlos auftritt, und abends das sauertöpfisch dreinblickende Gothic Girl Ema (Abigale Corrigan). Ein Außenseiter-Trio findet zusammen, dem das Platzhirsch-Gehabe des Angeber- Basketballstars der Schule (Brian Altemus) und dessen Freundin (Sage Linder) nichts anhaben kann.

Drei Fragen gehen den Freunden nicht aus dem Kopf. Die erste gilt dem Verbleib der schüchternen Ashley (Samantha Bu­gliaro), die ebenfalls als Neuling an die Schule kam, aber ihren Stuhl nicht mehr findet und irgendwie nur von Mickey, Ema und dem nun „Löffel“ genannten Dritten im Nerdbund vermisst wird. In ihrem Spind klebt ein seltsames Schmetterlingsmotiv, das später (kann es denn Zufall sein?) auch noch auf Schultern und in Baumrinden zu sehen sein wird.

Die zweite Frage beschäftigt sich mit der Identität der alten Grauhaarigen, die in einem heruntergekommenen Haus in der Nähe von Mickey wohnt und die Nachbarschaft durch den Verzicht aufs Rasenmähen gruselt. Und kann es sein, dass Mickeys Vater noch lebt? Das behauptet zu­mindest selbige Alte, als Mickey von den Schallplattenklängen just jenes Schlagers, der auch im Moment des Autounfalls seiner Familie lief, auf das verwunschene Grundstück gelockt wird.

Plötzlich geht es um den Holocaust

In die Belanglosigkeit des Anfangs wirft Coben plötzlich ein heftiges Schlagwort – so schwer und massiv, dass es den dünnen Plot eigentlich zerfetzen müsste: Die Geschichtslehrerin Mrs. Friedman (Didi Conn) erzählt ihrer Klasse von einem jüdischen Mädchen namens Lizzy Sobek, das vor ihrer Ermordung durch die Nazis noch etlichen Kindern zur Freiheit verholfen habe, und kaum hat sie angedeutet, dass die Auschwitz-Heldin Sobek gerüchteweise doch überlebt haben könnte, gibt sich die vermeintliche Hexe (Tovah Feldshuh) auch schon als just dieses Mädchen von einst zu erkennen.

Der Holocaust bricht ins Unterhaltungsstück ein, und das Merkwürdige ist: der Plot hält es aus. Je mehr Puzzlestücke die Serie zusammenlegt, umso stimmiger scheint die Verwendung der (fiktiven) Geschichte als Brücke zum eigentlichen, näher an der Gegenwart verankerten Thema. Die Schwächen von „Shelter“ liegen wo­anders: in den allzu typischen Highschool-Szenen, den überzeichneten Schattengestalten mit ihren dunklen Sonnenbrillen und fiesen Gesichtstatoos, und den Schwierigkeiten, die Gefühlswelt des doch eigentlich traumatisierten 15-jährigen Mickey überzeugend zum Ausdruck zu bringen.

Aber vielleicht ist das einfach so, wenn man Amazon Prime ist und schleunigst eine eigene Harlan-Coben-Produktion im Programm haben will. Beim Konkurrenten Netflix jedenfalls, der sich 2018 einen fünf Jahre währenden Vertrag mit Coben sicherte, laufen aktuell sieben, und der nächste Coben soll dort schon vor der Kamera sein.

Shelter – Der schwarze Schmetterling läuft bei Amazon Prime Video.