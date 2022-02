Serie „Red Light“ bei Arte : Ohnmacht und Macht der Frauen

Seit einiger Zeit stellt Arte möglicherweise „verstörenden“ Programmen Warnungen voran. „Dieses Programm ist nicht geeignet für Kinder, Jugendliche oder empfindsame Zuschauer.“ Für manche mag das hilfreich sein, manchmal aus Gründen des Jugendschutzes geboten, wirkt hier aber oft beliebig. Warum steht vor der den Zeitgeist eindrücklich abbildenden Pornodoku „Deep Throat“ eine solche Warnung, nicht aber vor der Geschichtsdoku „Vernichtung im Laufschritt: Todesmärsche 1944/45“ mit ihrem grausigen historischen Archivmaterial? Welches Sujet ist obszöner, rüttelt mehr auf? Und ist das eine Randfrage?

Jedenfalls scheinen Filme und Serien mit Prostitution ein Verstörungsverdächtig-Label zu benötigen. „Red Light“, eine in der Tat schwer erträgliche, verklärungsfreie Serie über das angeblich „älteste Gewerbe der Welt“, klebt Arte ebenfalls das Warnschild auf. Wer aufrütteln billigend in Kauf nimmt, der sieht eine mehrfach preisgekrönte Serie aus Belgien, wo eine Menge gute Programme herkommen. „Red Light“ ist ein elegant gefilmter, beeindruckender Zehnteiler, der ein Netz krimineller Aktivitäten zwischen Amsterdam und Antwerpen auswirft. In dem es um Mord und Menschenhandel geht, um polizeiliche Verstrickungen und großbürgerliche Lebenswelten, um klassische Musik als Geschäft der Erzeugung von Anbetungswürdigkeit, vor allem aber um die Ohnmacht und Macht von Frauen in sehr vielen Facetten und Milieus. Man hat „Red Light“ mit „Borgen“ verglichen, das passt.

Die Spannweite des Stoffs reicht von Zwangsprostitution und Frauen (oder eher Mädchen) als Handelsware bis zu frenetisch verehrtem Künstlerinnentum und schmerzlich zerstörter weiblicher Weltfremdheit, von der Vertreibung aus dem Elfenbeinturm des Konzertbetriebs bis zu Affären zwischen Professoren und schwer beeindruckten Studentinnen, die „in Kierkegaard nicht so gut sind“, von berufstätigen Frauen mit Mann und Kindern, die sich, zwischen Profession und häuslichen Erwartungen überbelastet, ihre Auswege suchen (etwa im Alkohol), bis zu Müttern, die ihrer gesellschaftlich und emotional zugedachten Rolle nicht gewachsen sind. Und es geht dabei immer auch um Männer, auf die hin sich die Frauen orientieren oder denen sie sich unterordnen, zu denen sie aufschauen oder auf die sie heruntersehen. Um Männer, die mit physischer und psychischer Gewalt Macht ausüben, die sich entziehen oder an der Partnerin mit den eigenen besten Absichten verzweifeln.

„Red Light“ erzählt seine miteinander verschränkten Handlungsstränge konsequent aus der weiblichen Perspektive, was nicht zuletzt daran liegen dürfte, dass die starken Hauptdarstellerinnen Carice van Houten und Halina Reijn die Drehbücher mitgeschrieben haben (sowie Frank Ketelaar, Esther Gerritsen und Christophe Dirickx). Die Regie von Anke Blondé und Wouter Bouvijn (Kamera Wim Vanswijgenhoven) bleibt nah, fast zu nah an Sylvia (Carice van Houten), einer abgebrühten Bordellbetreiberin in Antwerpen, an Operndiva Esther (Halina Reijn), die mit ihrem Philosophieprofessoren-Gatten Eric (Jacob Derwig) in Amsterdam lebt, und der Hauptkommissarin Evi (Maaike Neuville), die von ihrem Mann Gust (Joren Seldeslachts) vor die Tür gesetzt wird, als sie im Kindergeburtstagschaos wieder zu trinken beginnt. Sylvias Zuhälter und Lebensgefährte Ingmar (Geert Van Rampelberg) verlangt die Abtreibung des gemeinsamen Babys. Eric verschwindet erst spurlos, wird dann tot aus dem Wasser geborgen. Evi ermittelt mit dem Kollegen Sam (Koen De Bouw) in diesem und anderen Vermissten- und Todesfällen und bemüht sich mit herzzerreißend geringem Erfolg, eine Abneigung gegen ihre Kinder zu überwinden.

Weder Sylvia noch Esther oder Evi sind nur Opfer oder Täterin in dieser weit ausgreifenden Geschichte, sondern lange Ertragende, die erst gemeinsam zu Handelnden werden. „Female Empowerment“ und feministische Gleichstellung waren freilich selten so moralisch fragwürdig zu sehen – das macht „Red Light“ bis zur letzten Pointe sehenswert.

Die Serie Red Light läuft bei Arte heute (Folge 1–4), am 3.3. (5–7) und 10.3. (8–10) jeweils ab 21.45 Uhr. In der Arte-Mediathek verfügbar.