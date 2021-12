„Legal Affairs“ im Ersten : Es zählt nur die beste Geschichte

Mit dem ersten Satz sind wir mitten im Geschehen. „Wir erwarten“, diktiert Leo Roth ins Handy, „eine umgehende Richtigstellung sowie eine Schadensersatzzahlung von 250 000 Euro. Anderenfalls“ – macht die Anwältin ihrem Streitgegner den Garaus. Im Blitzlichtgewitter schreitet sie zur Filmpremiere und wird gleich von Reportern und zwei Klienten umringt. „Tarantino will mich“, sagt der Schauspieler, der seine Rolle in „Mama, Teil 3“, die Roths Kanzlei vereinbart hat, loswerden will. Der Innensenator Kai Fontaine hat auch ein Problem. Doch für ihren Schwager hat Leo Roth gerade keine Zeit. Auf sein Problem kommt sie am nächsten Tag zurück. Es wird sie fortan existenziell beschäftigen.

Doch erst einmal befehligt Leo Roth alle in die Kanzlei. Ein Busunfall mit siebzehn Toten beherrscht die Schlagzeilen. Kurz geht es darum, für welchen Mandanten sich Leo entscheidet, für die Busfirma oder die Familie der Fahrerin, die selbst ums Leben gekommen ist. Davon hängt die Geschichte ab, welche die Anwältin der Öffentlichkeit verkaufen will. Und nur darum geht es – „um die beste Geschichte“.

Reporter im Arztkittel

Darin unterscheidet sich Leo Roth (Lavinia Wilson) nicht von dem Boulevardjournalisten Götz Althaus (Stefan Kurt), der sich im Arztkittel in das Krankenzimmer der Tochter der verunglückten Busfahrerin geschlichen hat. Ihm Einhalt zu gebieten ist ihr Job. Doch die Mittel, die sie dabei einsetzt, unterscheiden sich von den seinen, wie wir im Laufe der acht Folgen der Serie „Legal Affairs“ sehen werden, nicht grundsätzlich. Leo Roth bringt nicht nur das Persönlichkeitsrecht gegen die Pressefreiheit in Anschlag, im Zweifel lässt sie sich auf jeden Deal ein und bietet für eine Geschichte, die sie aus der Presse heraushalten will, eine andere an. Sie verhandelt, droht, erpresst, und im Fall ihres Schwagers (Rainer Sellien) wird sie handgreiflich. Der jungen Mitarbeiterin Sophie Jessen (Leonie Rainer), mit der Fontaine eine Affäre hatte und die an die Presse gehen will, wirft sie Beleidigungen an den Kopf und droht sie Konsequenzen an, ob derer sie froh sein werde, wenn „du dir noch einen Strick nehmen kannst“. Die Sache mit dem Strick bewahrheitet sich.

Diese Anwältin ist eine gnadenlose Antreiberin und Getriebene zugleich. Sie ist eine üble Chefin, stellt Mitarbeiter vor anderen bloß, schickt den neuen Assistenten Adrian Berisha (Aaron Altaras) erst mal zum Kaffeeholen, beordert die Privatdetektivin Mimi Tahar (Michaela Caspar) auf gefährliche Missionen, hat aber keinen Blick für deren Nöte und spielt ihre beiden besten Anwälte, Elena Caspari (Maryam Zaree) und Graf Cecil von Carlsburg (Niels Bormann), gegeneinander aus, weil sie von deren Kampf um ihre Gunst so wunderbar profitiert. Feierabend gibt es nicht, Wochenende sowieso nicht, es geht immer um den nächsten Fall, das nächste Mandat, die nächste Geschichte.

Fast könnte man meinen, Leo Roth gehe über Leichen. Doch geben die Drehbuchautorinnen Christine Heinlein, Felice Götze und Lena Kammermeier ihrer Hauptfigur selbstverständlich auch andere Seiten mit. Leo Roth hat seit dem Suizid ihres Vaters eine Kugel im Kopf, sie hat Ausfälle, sie stalkt ihren Ex, den Staatsanwalt Thilo Hinrichs (Sebastian Hülk), und dessen Frau, sie kümmert sich um ihre an MS erkrankte Schwester Ulli (Annika Kuhl) und entwickelt ein ganz besonderes Verhältnis zu dem Investigativjournalisten Jonas Lindberg (Jakob Matschenz).

Das alles kriegen wir andeutungsweise in der überladenen ersten Folge um die Ohren gehauen, was die Ambition der Serienmacher unterstreicht. Mit „Legal Affairs“ will die ARD in der ersten Liga mitspielen. Dass die zu Bertelsmann gehörende Produktionsfirma UFA Fiction in Gastrollen RTL-Figuren besetzt (Günther Jauch, Inka Bause), ist für Insider ganz nett, ebenso nett, allerdings dramaturgisch deplatziert ist der Auftritt des nicht unbekannten Medienanwalts Christian Schertz, der hier als Fachberater und „Executive Producer“ mitwirkt. (Im wahren Leben hat man als Journalist auch seine Freude, wenn man Post von ihm bekommt.)

Das ist, unter der Regie von Randa Chahoud und Stefan Bühling, alles sehr professionell, es gibt pro Folge eine abgeschlossene Geschichte und eine übergreifende. Die Rollen sind da und dort zu sehr dem Klischee verhaftet, aber doch mit ausreichend Grautönen ausstaffiert. Thematisch ist „Legal Affairs“ auf der Höhe der Zeit oder des Zeitgeists. Es geht um öffentliche Vorverurteilung, Promis und deren Image, korrupte Politiker, Datenschutz, Deep Fakes, islamistischen Terror, rechte Umtriebe und ein „Institut für rosige Zeiten“ oder um eine junge Frau, die aus dem Urlaub einen Tweet absetzt, auf den ein vermeintlich antirassistischer Mob abfährt. Vorbilder in der Realität gibt es zu jeder einzelnen Episode dieser Serie. Dass sie up to date ist, zeigt sich auch daran, dass die Boulevardpresse hier zwar ihr Fett abbekommt, über Sein oder Nichtsein, über die „Geschichte“ aber im Netz und in den sozialen Medien entschieden wird. Der Cliffhanger zum Schluss ist klar auf Fortsetzung getrimmt. Da sehen wir einen rasenden, schmierigen Reporter, der einer Geschichte vielleicht ausnahmsweise mal zu einer guten Wendung verhilft.

Legal Affairs, Teil drei und vier heute ab 21.45 Uhr im Ersten, alle Folgen in der ARD-Mediathek.