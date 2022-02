Serie „Landscapers“ bei Sky : Zwei gegen den Rest der Welt

Fünfzehn Jahre lebten Susan und Christopher Edwards in Frankreich ihren Traum, ihre Flucht aus der Realität. Ein Eheidyll, in dem Susan die immer ärmlichere Gegenwart für beide als „vie en rose“ imaginierte, solange es ging. Bis das Geld zu Ende war und Christopher heimlich einen folgenschweren Anruf bei seiner Stiefmutter tätigte. Einen Anruf, von dem Susan nichts wissen sollte, sie sei „fragil“, wie Christopher auch später vor der Polizei immer wieder betonte.

Etwas eher Dummes („something rather silly“) hätten sie getan, vor fünfzehn Jahren, weswegen die Rückkehr nach England nicht geboten sei, er frage um ein Darlehen, er fragt mit der Höflichkeit des zurückhaltenden Gentleman. Die Stiefmutter übergibt ihre Tonaufzeichnung den Behörden. Polizisten verzweifeln, weil die Auslieferung des Paars nicht möglich ist, aber Christopher beginnt, freiwillig mit ihnen zu korrespondieren. Er stellt die Rückkehr in Aussicht. Details der Reise werden abgestimmt.

In inniger Brieffreundschaft mit Gérard Depardieu

In der atemberaubenden vierteiligen HBO-Sky-Koproduktion „Landscapers“ gestaltet sich die Rückkehr der Edwards als Monty-Python-würdiger Verwechs­lungssketch. Während der Bahnhof St. Pancras großflächig abgesperrt und von Schwerbewaffneten sowie berittener Polizei besetzt wird, spaziert das unscheinbare Ehepaar in zweckmäßiger Pensionärskleidung einfach durch. Ein Sachbearbeiter und eine Bibliothekarin, kaum wahrzunehmen. Außer in Susans glamourösen und melodramatischen Cinemascope-Phantasien. In dieser Kino-Wirklichkeit, in der Westernwelt von Gary Cooper und Grace Kelly, zwischen „Zwölf Uhr mittags“ und der „Letzten Metro“, sind beide das größte Liebespaar der Welt. Bedingungslos einander zugeneigt. Komme, was wolle.

2014 wurden Susan und Christopher Edwards für die sogenannten „Mansfield Murders“ zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe verurteilt. Die Jury sah es als erwiesen an, dass beide Susans Eltern erschossen und im Garten vergraben hatten, um an ihr Vermögen zu gelangen, das sie schließlich vor allem für Hollywood-Memorabilia (unter anderem ein signiertes Frank Sinatra-Autogramm für mehr als 20 000 Euro) ausgaben. Die Staatsanwaltschaft legte dar, dass beide in kaltblütiger Absicht handelten, aber in einer Scheinwelt lebten. Ihr Realitätsverlust aber wurde nicht als Unzurechnungsfähigkeit gewertet. Jahrelang glaubte Christopher, eine enge Brieffreundschaft mit Gérard Depardieu zu haben. In der Tat bekam er immer wieder aufmunternde Zeilen von ihm, tiefe Einblicke in sein Leben, Worte der Fürsorglichkeit und des Verständnisses – gefälscht von Susan, als Liebesbeweis. So viel zum Faktischen der Lebensumstände der Edwards. Beide beteuern bis heute ihre Unschuld.

„Landscapers“ ist eine „True Crime“-Geschichte, die die Regeln des Genres, mehr noch die meisten filmischen Darstellungskonventionen von Realität, ins Rutschen bringt. Man sollte alle vier Folgen möglichst im englischen Original sehen, um zur Wahrheit zu kommen, an der man am Ende verzweifeln könnte. Jede Folge spielt anders mit Genres, durchbricht die „vierte Wand“, zeigt schwarzen Humor aus dem Bilderbuch klassisch-komischer britischer Absonderlichkeiten, erinnert an „The Singing Detective“, baut die Räume als Studiokulissen ab und anderswo wieder auf, führt episches Theater auf, lässt die Mitwirkenden aus den Tatrekonstruktionen hinaus- und wieder in sie eintreten und ihre Rollen miteinander besprechen.

In den späteren Folgen werden selbst Kameras zu Darstellenden, übernimmt körniges Schwarz-Weiß Beglaubigungen, die mit dem nächsten „Plot Point“ wieder dekonstruiert werden. Die Realität aus Susans Filmklassiker-Phantasien erhält den gleichen Evidenzwert wie die „True Crime“-Welt der Polizei, in der auch die Ermittler (allen voran die großartige Kate O’Flynn als leitende Ermittlerin Emma) vor allem Konstrukteure sind. Der Typ, der fünfzehn Jahre später im Haus der Ermordeten lebt, sieht aus wie eine inszenierte Figur des dokumentarischen Fotografen Martin Parr. Catherine Deneuve wird zu Susan Edwards wird zu Grace Kelly. Gary Cooper alias Christopher Edwards zieht sie an seine Brust: zwei gegen den Rest der Welt.

Bei allen Dekonstruktionen, Zeit- und Einstellungssprüngen, technischen Verfremdungen und dem andauernden Verändern von Räumen, oft dem Spiel mit szenischer Enge und Weite konzentriert sich die Aufmerksamkeit bei „Landscapers“ beim Betrachten auf die Hauptfiguren. Auf das vermeintlich unscheinbare mörderische Zentraldoppelgestirn. Olivia Colman verkörpert Susan, David Thewlis spielt Christopher Edwards. Zwei Ausnahmeschauspieler ihrer Generation geben einer besonders zum Ende hin unglaublich differenzierten Gefühls-Vorstellung das größte Liebespaar aller Zeiten. Anfangs, in Frankreich, mag man Colmans Lächeln noch für obsessiv halten und ihre leise Fügsamkeit für ein Mysteriositätenspiel, aber bald entwickelt sich Sympathie, gleichsam wider bessere Tatsachenmitteilung. Colman und Thewlis gelingt, dass ihre Figuren zum Ende hin nicht nur menschlich wirken, sondern verständlich. Aus dem „True Crime“-Fall wird eine „Love Story“.

Gleichzeitig bleibt immer klar, dass es hier ums Einwickeln des Publikums, um Manipulation, Tricksereien und Vertuschung geht. Die Frage, was wahrer ist, Fiktion aus Notwehr oder Lüge durch Tatsachen, lassen Drehbuchautor Ed Sinclair (Olivia Colmans Lebenspartner) und Regisseur Will Sharpe wohlweislich offen. Zur erhellenden Verunsicherung tragen in dieser Produktion alle Gewerke bei, aber vor allem der chamäleonhafte Soundtrack von Arthur Sharpe, die Kamera von Erik Wilson und die unglaubliche Montage von Elen Pierce Lewis.

