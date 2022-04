Von-Schirach-Serie „Strafe“ : Sie bekommen alle lebenslänglich

Aktualisiert am

Ferdinand von Schirach zeigt, wie es zu Verbrechen kommt und wer sie begeht: Die Anthologieserie „Strafe“ zeigt in sechs Folgen von sechs verschiedenen Regisseuren die Geschichten und Motive von Tätern.

Eine meist belastbarer Weg der Wahrheitsfindung in Strafprozessen ist die Chronologie. Bewertete Zeit spielt auch eine besondere Rolle bei der Frage der Schuldzumessung. Wie lange dauert ein Affekt? Was ist ein plötzlicher Entschluss? Aufklärung ist dabei ein notwendig rückwärts verlaufender Prozess. Rekonstruktion ist notwendig, um schließlich vor Gericht einen vielleicht lückenhaften, aber erhellenden Ablauf, ein wieder vorwärts laufendes Geschehen zu beschreiben.

In den Anthologieserien „Verbrechen“ und „Schuld“ (ZDF) nach Ferdinand von Schirach standen Taten und ihre Einordnung im Vordergrund. Die Mitmach-Fernsehspiele „Terror – Ihr Urteil“, „Gott“ und „Feinde“ im ersten und in den dritten Programmen stellten schwierige Rechtsfragen vermeintlich zur Zuschauerdisposition. Solche Rechtsverständnisnachhilfe gab es freilich nicht umsonst. In Kauf nehmen musste man immer wieder eitle Strafverteidiger-Figuren und juristisch voreingenommene Positionen.

Der Fokus ist verschoben

Seit der Serie „Glauben“ mit Peter Kurth als abgestürztem, brillantem Verteidiger haben Ferdinand von Schirach und seine Hausproduktionsfirma Moovie die öffentlich-rechtlichen Sender offenbar durch. „Glauben“ lief bei RTL+ (vormals TV Now), und auch die neue sechsteilige Anthologieserie „Strafe“ wurde zum Abruf bei RTL+ hergestellt. Der Fokus ist verschoben – hin zu den Täterinnen und Tätern, die in ihren Aktionen genau beobachtet werden. Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern soll den Opfern der zen­trale Platz gehören, zumindest, wenn es nach dem gesellschaftlichen Auftrag und den gerade wieder breit diskutierten Relevanzvorstellungen geht.

Um Täterverherrlichung, Verharmlosung oder schlichte Erklärung geht es in „Strafe“ freilich auch nicht. Es ist etwas komplizierter und zum Glück problematischer. In den Verfilmungen aus dem Kurzgeschichtenband „Strafe“ wird jetzt mehr das „Tätersein“ oder die Festlegung dessen, was eine „Tat“ im juristischen, moralischen und ethischen Sinne ist, beleuchtet. Im Zentrum stehen die Formen der Strafe – vom Gericht verhängte, persönlich ertragene, zu Unrecht erduldete –, die das gesellschaftliche Ordnungsbedürfnis und den Rechtsfrieden manchmal nur peripher berühren. Dass das Recht das Rechtsempfinden stören kann, wird hier vorausgesetzt. Von der oft simplen Jura-Einführungs-Didaktik früherer Produktionen haben sich diese sechs Filme erfreulich weit entfernt.

In der bedrückendsten Folge der Anthologieserie verläuft die Zeit rückwärts. Wir sehen bloß vom Ende her, der Kontext fehlt. Eine Frau (Jule Böwe) kommt nach Hause in eine zugemüllte Wohnblockeinheit. Der Mann, volltrunken, verlangt einen Schraubendreher, um auf einer abenteuerlichen Balkonbrüstungskonstruktion die Satellitenschüssel zu reparieren. Ein Schubs, der Fall in die Tiefe, Tod. Auftritt des Staatsanwalts, der einen Polizisten anweist, die Frau gehen zu lassen, trotz der Beobachtungen eines Nachbarn. Man habe keine Beweise, es reiche nicht mal für einen Anfangsverdacht. Die Frau ist davongekommen. Ihre Strafe nimmt sie mit.

Von da an erzählt „Ein hellblauer Tag“ Rückblende für Rückblende. Die Frau kommt nämlich gerade aus der Haft. Im Gefängnis saß sie mehrere Jahre, weil sie nach Überzeugung des Gerichts aus Überforderung ihr schreiendes Baby totgeschlagen hatte. Als „Kindermörderin“ wird sie von Insassen und Personal gequält. In der Holzwerkstatt lernt sie, Kleinkindpuzzles herzustellen, macht Überstunden für Tierfiguren. Immer weiter geht es zurück, manchmal dramaturgisch verlangsamt, als zögere die Geschichte, den Tag der Tat zu zeigen. Bis zu den Stunden vor dem Tod des Kindes.

Mehr zum Thema 1/

„Ein hellblauer Tag“ ist mal sachlich, mal melodramatisch erzählt. Beides verbindet sich in der intensiven Darstellung von Jule Böwe zum Porträt einer Frau, die man nicht sympathisch finden muss, um mit ihr zu leiden. Kein Verteidiger beschützt sie, Vorverurteilung ist Teil der Strafe. In einer eigentümlichen Mischung aus sachlicher Beobachtung und einer in ihrer Wirkung genau kalkulierten Emotionalität schließt der Film mit einer folgerichtigen Wendung.

Auch die fünf anderen Filme haben ihre eigene Handschrift, ihre eigenen Regisseure. Neben „Ein hellblauer Tag“ von David Wnendt sind es „Die Schöffin“ von Mia Spengler, „Das Seehaus“ von Patrick Vollrath (mit Olli Dittrich), „Der Dorn“ von Hüseyin Tabak, „Der Taucher“ von Oliver Hirschbiegel (mit Josef Bierbichler) und „Subotnik“ von Helene Hegemann. Und am Ende ergibt sich der Eindruck einer Porträtgalerie Versehrter und Schuldiger.

Die sechs Folgen von Ferdinand von Schirach – Strafe laufen auf Abruf bei RTL+