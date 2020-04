Corona-Krise stoppt „Deputy“ : Ein neuer Sheriff ist in der Stadt

Den Arbeitstag hatte sich Deputy Sergeant Bill Hollister anders vorgestellt. Mit einem kräftigen „Yeehaaw“ wirft er sich hinters Steuer seines Ford Bronco und brettert einer schießwütigen Gangstertruppe hinterher. Ein von ihm quer über die Brücke gespanntes Metallseil schickt sie in den Abgrund. Unter Dauerfeuer kämpft Hollister sich zur Absturzstelle vor. Und dann bauen sich plötzlich ein paar Damen und Herren in Schlips und Kragen vor ihm auf und – er wird befördert. Der alte Sheriff des Los Angeles County ist tot, ein neuer muss her, und das ist nach einer uralten Dienstvorschrift aus Gründertagen der dienstälteste Deputy der berittenen Truppe. In Bill Hollisters Fall ist es auch der mit den meisten Einträgen in der Personalakte.

Und jetzt? Sitzt Sheriff Hollister im getäfelten Saal vor lauter Bedenkenträgern, die ihn viel lieber rausgeworfen hätten, als ihm dabei zusehen zu müssen, wie er die für ihn vorbereiteten Karteikärtchen zerreißt. Seine Fahrerin und Aufpasserin Brianna Bishop wird er nicht so schnell los, zu seinem Glück. Sie bewahrt ihn davor, über die erstbesten Fallstricke zu stürzen, die Undersheriff und Oberbürokrat Jerry London für ihn auslegt, und eine kämpferische Jägerin ist sie auch. Bei ihr ist der Sheriff ganz gut aufgehoben.

An seinem Arbeitsstil freilich ändert sich wenig. Ändern will Bill Hollister vielmehr die Verhältnisse im Sheriff’s Department, und zwar von Grund auf. Dabei kann er, das ist ihm von vornherein klar, Hilfe und Verbündete brauchen, und zwar nicht nur seine Frau, die Chirurgin Paula Reyes, die er in der Notfallaufnahme aus einsatzbedingten Gründen häufiger aufsucht. Hundert Tage hat Bill Hollister Zeit, eine Polizeieinheit mit zehntausend Mitgliedern so auf Vordermann zu bringen, wie er sich das vorstellt. Was er im Sinn hat, trägt er den Polizeirekruten bei der Abschlussfeier vor: dass sie sich in den Dienst der Sicherheit und Freiheit der Menschen dieser Stadt stellen und sich als Familie begreifen. Eine ausgefeilte Strategie, wie er sein großes Ziel erreicht, hat der neue Sheriff eher nicht.

Die Exposition der Serie „Deputy – Einsatz in Los Angeles“ klingt nach einem Western von gestern, und so mag es auf den ersten Blick auch scheinen und dem Zeitgeist, dem auch Fernsehkritiker huldigen, maximal zuwiderlaufen. Doch ganz so simpel halten es die Chefproduzentin Kimberly Ann Harrison und das Autoren-Produzenten-Trio Will Beall, David Ayer und Chris Long dann doch nicht.

Ihr Sheriff Bill Hollister (Stephen Dorff) ist zwar ein Cowboy ohne Furcht und Tadel, aber kein beschränkter John-Wayne-Wiedergänger. Er weiß, was er kann und was er will, aber er kennt auch seine Grenzen. Seine zierliche Beschützerin (Bex Taylor-Klaus) sorgt für Anschluss an die digitale Polizeiarbeit, erklärt ihm einen Lesbenwitz und stellt ihm beim feierabendlichen Bier ihre Frau vor. Sein härtester Kumpel Cade Ward (Brian van Holt), ein Ex-Marine, adoptiert die Kinder eines Drogenhändlers, den er gerade in Notwehr erschossen hat, wohl wissend, dass sein Adoptivsohn nun ihm nach dem Leben trachtet. Auf Deputy Joseph Harris (Shane Paul McGhie), den Sohn von Hollisters im Dienst ums Leben gekommenen Partner, stürzen die Dinge schon bei der ersten Schicht ein. Gut und Böse scheinen klar voneinander getrennt; erst wird geschossen, für Fragen ist keine Zeit, für Zweifel aber sehr wohl.

Der Abosender 13th Street, der zum amerikanischen Universal-Konzern gehört und bei uns im Paket von Sky, im Kabel über Vodafone und den Kabelkiosk sowie im Internet über die Telekom und wiederum Vodafone zu empfangen ist, hat nicht ohne Grund große Hoffnungen in die Serie „Deputy“ gesetzt. Doch diese sind nach zwei Wochen schon zerstoben. Der produzierende Sender Fox hat Anfang des Monats bekanntgegeben, dass „Deputy“ nach einer Staffel beendet wird. Und nicht einmal deren dreizehn Folgen kann 13th Street wie vorgesehen am Stück zeigen. Wegen der Corona-Pandemie ist die Synchronisierung gestoppt worden, mindestens bis zum 19.April kann nicht gearbeitet werden. Und so laufen bei 13th Street mittwochabends nicht, wie geplant, zwei Folgen der Serie am Stück, sondern nur eine. Und von der kommenden Woche an ist ab Folge fünf für unbestimmte Zeit ganz Schluss. Für Bill Hollister, den Stephen Dorff mit aller Verve gibt, und seine recht verwegene Truppe ist somit viel früher Dienstende als gedacht (und verdient). Dabei hatte er doch noch so viel vor.

Deputy, heute um 21 Uhr bei 13th Street