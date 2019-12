Aktualisiert am

Batmans Cousine kämpft an vielen Fronten

Serie „Batwoman“ bei Amazon : Batmans Cousine kämpft an vielen Fronten

Das Kostüm steht ihr gut: Ruby Rose in der Rolle von Batwoman. Bild: AP

Batwoman hatte in Amerika keinen leichten Start. Schon seit der Entwicklung wurde das Serienprojekt mit großen Erwartungen beäugt, ist Kate Kane, wie sie im bürgerlichen Leben heißt, doch die erste prestigeträchtige Heldenfigur im verfilmten Universum der DC Comics, die offen homosexuell lebt. Dass man es nicht allen würde rechtmachen können, war den Produzenten um Greg Berlanti, der schon für diverse andere DC-Serien des Senders „The CW“ verantwortlich ist, sicher bewusst. Dass aber schon das Casting der Hauptdarstellerin für eine Empörungswelle sorgte, dürfte dann doch überrascht haben.

Fans aus der LGBTQ-Szene wünschten sich eine lesbische Schauspielerin für die Vorreiter-Heldin. Ruby Rose, die die Rolle schließlich bekam, outete sich zwar schon mit zwölf Jahren und führt Beziehungen mit Frauen, bezeichnet sich aber nicht als lesbisch, sondern genderfluid. Im Comic ist Batwoman zudem jüdischer Herkunft, Rose ist es nicht. Das störte genug Menschen, um bei Twitter den Hashtag #RecastBatwoman populär zu machen, also die Aufforderung, die Rolle mit einer jüdischen Homosexuellen zu besetzen. Die nächste Welle des Online-Hasses traf die Serie nach der Ausstrahlung der ersten Folge. Die Bewertungsportale „Rotten Tomatoes“ und „ImdB“ wurden binnen kürzester Zeit mit einer unverhältnismäßig hohen Anzahl an gnadenlos schlechten Kritiken geflutet, offensichtlich eine Kampagne um die Bewertungen der Serie nach unten zu treiben. Das Phänomen konnte man in der Vergangenheit auch bei „Captain Marvel“, ebenfalls eine Comicverfilmung mit weiblicher Protagonistin und „Black Panther“ mit einem schwarzen Helden, beobachten. Für Kinofilme müssen Menschen, die eine Online-Wertung abgeben wollen seitdem nachweisen, dass sie den Film tatsächlich gesehen haben, für Fernsehserien gibt es allerdings keinen Kontrollmechanismus.

Sich gegen solche politischen Attacken zur Wehr zu setzen, ist nun also auch noch Batwomans Job, zusätzlich zum Kampf gegen diverse Übel in Gotham City. Den nimmt Kate Kane auf, nachdem Batman drei Jahre zuvor spurlos aus der Stadt verschwunden ist, zum Schock der Bewohner, die immer noch sehnsuchtsvoll den Nachthimmel nach ihrem dunklen Helden absuchen. Für Schutz will nun Kates Vater Jacob Kane (Dougray Scott) mit einer Sicherheitsfirma sorgen, für die auch Sophie (Meagan Tandy) arbeitet, mit der Kate eine romantische Vergangenheit verbindet.

Für ihre Karriere verleugnete Sophie aber nach der Schulzeit ihre Sexualität und ist mittlerweile mit einem Mann verheiratet, was Kate ungläubig zur Kenntnis nimmt, als sie nach langer Abwesenheit nach Gotham zurückkehrt. Doch das ist nicht die tiefste Wunde der Vergangenheit. Als Kind musste Kate mitansehen, wie ihre Mutter und Zwillingsschwester im Auto von einer Brücke stürzten, sie selbst wurde von Batman in letzter Sekunde gerettet. Dass es sich dabei um ihren Cousin Bruce Wayne handelte, findet Kate nun erst heraus. Sie beschließt, dass sie mindestens ebenso würdig ist, das Fledermaus-Kostüm zu tragen wie der verschwundene Milliardär. Zum Einstand bekommt sie es mit der Schurkin Alice (Rachel Skarsten) zu tun, die mit ihrer Wunderland-Gang der Sicherheitsfirma von Jacob Kane den Garaus machen will und dafür augenscheinlich sehr persönliche Motive hat.

„Batwoman“ ist Teil des sogenannten „Arrowverse“, einem Serienuniversum, dass 2012 mit „Arrow“ begann und mittlerweile sechs Serien im selben Handlungsraum miteinander verbindet. Stilistisch reiht sie sich hier nahtlos ein. Das bedeutet aufdringliche musikalische Untermalung fast ohne Unterbrechung, Kostüme mit signifikantem Trash-Faktor und eine Erzählweise, die dem Zuschauer keine eigenen Schlussfolgerungen gestattet, weil alles gezeigt und ausgesprochen wird, in Dialogen, Rückblenden und hier auch mit von Kate verlesenen Botschaften an ihren Cousin.

Subtil ist das nicht, das würde man allerdings auch den zugehörigen Comic-Vorlagen nicht unterstellen. Glänzen können diese dagegen in der Zeichnung ihrer Charaktere, für die „Batwoman“-Serie gilt das leider nicht. Ruby Rose zeigt zwar eine solide Leistung und Rachel Skarsten sticht als böse Alice heraus, doch zwischen überhasteten Wendungen, unnötigen Klischees und gestelzten Dialogen bleibt zumindest in den ersten Folgen kein Platz, um tatsächlich ein Gefühl für die Figuren entwickeln zu können. Besonders angesichts der unsäglichen Kampagnen, die gegen die Serie gestartet wurden, wünscht man sich, dass die Macher das Ruder herumreißen können.

Batwoman läuft bei Amazon Prime.