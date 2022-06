Serie „Thin Blue Line“ im ZDF : Polizisten im Dauereinsatz

Die „dünne blaue Linie“ war schon ein schwieriges Schlagwort, als der Polizeichef von Los Angeles, William H. Parker, 1952 mit einer Fernsehsendung namens „The Thin Blue Line“ um Solidarität für seine Leute warb – die Polizei als Bollwerk, das die Gesellschaft vor Anarchie schützt. Der Begriff machte in Polizeikreisen Karriere, er wird besonders von der „Blue Lives Matter“-Bewegung verwendet, einer Gegenbewegung zu „Black Lives Matter“. Auf Fahnen und Stickern ist ein blauer Streifen zu sehen.

Und das auch außerhalb der USA. Erst vor wenigen Tagen wurde Polizisten in Calgary das Tragen entsprechender Embleme verboten, weil sie als rassistisch empfunden würden. Die Polizisten, die zu dem Zeichen stehen, sprechen von einer Fehlinterpretation. Die „dünne blaue Linie“ sei eine Ehrbezeugung gegenüber getöteten Kollegen und ein Zeichen der Solidarität mit allen, die täglich im Einsatz sind.

So oder so: Der Begriff „Thin Blue Line“ ist nicht unproblematisch. Aber als Titel für eine Polizeisoap aus Schweden ist er ganz gut - weil er das Selbstbild der Protagonisten und die dramatischen gesellschaftlichen Zustände am Ort der Handlung betont, und gerade an letzterem ist diesem feinfühligen Zehnteiler, der im Original „Tunna blå linjen“ heißt, ganz besonders gelegen.

Eine Stadt mit amtlichen Problemvierteln

„Thin Blue Line“ erzählt von sechs Frauen und Männern, die in Malmö als Polizisten arbeiten. Es ist eine Großstadt mit amtlichen Problemvierteln, das wird gleich zu Beginn der per Handkamera-Gebrauch auf realistisch getrimmten Serie gezeigt: Der Besitzer eines Kiosks, der von Jugendlichen mit Migrationshintergrund belagert wird, hat die Polizei alarmiert. Sie soll die renitenten Kids, die nicht zahlen wollen, aus dem Laden bugsieren. Und das macht sie auch, von den Jugendlichen übel beschimpft. Die Szene mündet in den Satz: „Hast du’s drauf?“ Einer der Jungen hat den Einsatz gefilmt, und man kann davon ausgehen, dass er einige Ausschnitte als „Beleg“ für angebliche Polizeischikane ins Netz stellt. Die Beschimpfung der Polizisten, die nichts weiter als ihren Job machen, setzt sich in den sozialen Medien fort – ein Motiv, mit dem die Serie auch bei anderen Einsätzen die Dauerbelastung ihrer Helden betont. Wir Zuschauer bekommen immer wieder Twitter-Zeilen zu lesen.

Es gibt dabei nicht den einen großen Fall, der über alle Folgen hinweg erzählt wird. Jede Folge besteht aus einer Vielzahl von Einsätzen, welche die Polizisten Sara (Amanda Jansson), Magnus (Oscar Töringe), Leah (Gizem Erdogan), Jesse (Per Lasson), Faye (Anna Sise) und Danijela (Sandra Stojiljkovic) in Atem halten. Auf einige kommt „Thin Blue Line“ noch einmal zurück, auf andere nicht.

Die Polizisten müssen einen 16 Jahre alten Flüchtling suchen, der aus einem Heim fortlief, und ein fünfjähriges Mädchen im Park am See. Sie haben mit häuslicher Gewalt und lebensmüden psychisch Kranken zu tun, mit Junkies und Vergewaltigungsopfern, mit Frauen, die zur Prostitution gezwungen werden, Demonstranten von rechts und links. Das sind nur einige Beispiele, die Bandbreite ist ebenso groß wie das Tempo, in dem „Thin Blue Line“ das Hin und Her von einem Einsatz zum anderen schildert.

Umso deutlicher wird die Überforderung, die dieser Alltag für die sympathischen Helden bedeutet. Und die Bräsigkeit mit der Politik: Eine Wand wird aufgestellt, auf der sich Graffitisprayer austoben sollen, ein interkulturelles Gewächshaus eröffnet. Aber solche Vorzeigeprojekte kamen und gingen auch in der Vergangenheit.

Einige Polizisten haben die Hoffnung auf bessere Zustände abgehakt. Andere nicht: Die aus dem frommen Nordschweden nach Malmö gekommene Polizistin Sara hilft in einer Armenküche aus („Es kommen so viele. Es nimmt überhaupt kein Ende.“), Magnus versucht, mit Problemkids eine Handballtruppe zu formen, und die jüdische Polizistin Leah (zugleich Enkeltochter des aufgebrachten, von Jurek Sawka als charmanten Grantler gespielten Kioskbesitzers) wirft sich in eine neue Aufgabe in einem kümmerlich ausgestatteten Stadtteilbüro.

Der Kunst der Serie besteht in der Natürlichkeit, in der dies alles abgespult wird, in der Unaufdringlichkeit, mit der sie zugleich ins Privatleben der Protagonisten hineinschaut. Was man in den sechs vorab einsehbaren Folgen vermisst, ist eine problematische Figur, die zeigt, dass es auch in Schweden, wie wir annehmen, nicht nur Vorbilder gibt. Aber vielleicht ist das von einer Serie, die vom Twitter-Konto zweier Polizisten in Stockholm und der Krankenhaussoap „Emergency Room“ inspiriert ist, zu viel erwartet. Begeistern kann man sich für diese Serie trotzdem.

Thin Blue Line läuft heute um 22 Uhr bei ZDFneo und in der Mediathek.