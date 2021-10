„Box 21“ bei ZDFneo : Ihr sollt sie nicht unterschätzen

Thriller steht auf der Packung. Daher wissen wir, dass diese Liebesgeschichte übel ausgehen wird: Eine Kellnerin in Bukarest verfällt dem Charme eines Gasts. Er schaut sie mit Dackelblick an, hört ihr scheinbar aufrichtig zu und führt sie generös aus. Als er von Schweden erzählt, einem Job als Bedienung, den er ihr in einem der wohlhabendsten Länder Europas besorgen könnte, steigt Lidia (Ioana Ilinca Neacsu) sogar zu ihm in den Sportwagen in Richtung Norden und strahlt. Auf der Fähre über die Ostsee („Kauf dir, was du willst“) wirft „Lover Boy“ Lucian (Cristian Bota) die Maske ab. Er sperrt Lidia in eine Kabine, in der Schlimmes geschieht, und nach Ankunft in Stockholm in ein Apartment. Die Preisliste für sexuelle Praktiken liegt schon parat.

Nur gelegentlich darf Lidia aus diesem Gefängnis heraus – wenn in Luxushotelzimmern ein Bedarf an Frauen besteht. Dann führt Lucian seine Sklavinnen Lidia und Alina (Anda Sârbei) bis an die Türschwelle, die Kundschaft sucht Bargeld, zückt Smartphones, reißt sich Hemden vom Leib, und wie benebelt torkeln die Frauen zum Bett. „Box 21“, ein schwedischer Thriller, der auf dem Roman „Blasse Engel“ von Anders Roslund und Börge Hellström basiert, ist eine Serie über Zwangsprostitution. Den Beginn einer verstörenden Vergewaltigungsszene im Hotel zeigt die Kamera aus Lidias und Alinas Perspektive, in Zeitlupe – als müsse dem Zuschauer noch einmal maximal deutlich gemacht werden, dass das hier nichts mit Freiwilligkeit, geschweige denn mit gegenseitiger Übereinstimmung zu tun hat.

Eine Telefonstimme aus dem Off

Der Sechsteiler, produziert vom nordischen Streamingdienst Viaplay, der 2023 auch nach Deutschland expandieren will, lässt sich bei der Schilderung des Geschehens Zeit. Manchmal mehr als nötig. In einem Parallelstrang lernen wir den Polizisten Ewert Grens (Leonard Terfelt) kennen, der einem Gangsterboss auf den Fersen ist und bei einer Verkehrskontrolle aus seinem Familienglück gerissen wird: ein Auftragsmörder (Joakim Sällquist) überfährt Ewerts schwangere Gattin. Sie verliert das Kind und wird zum Pflegefall. Auch die Geschichte des Mörders wird näher beleuchtet.

Erst nach einer Weile finden die Geschichten zusammen. Lidia wird blutüberströmt gefunden und in eine Klinik gebracht. Und sowohl der Auftragsmörder als auch Ewert sind ebenfalls dort, einfach weil es der Zufall so will. Der Prolog der Serie, eine Telefonstimme aus dem Off, die von einer Geiselnahme im Leichenschauhaus einer Klinik erzählte, wird nun aufgelöst: Lidia hat sich mit Klinikinstrumenten ausgerüstet, um ein Pathologie-Seminar der Klinik in ihre Gewalt zu bringen und auf ihre Peiniger aufmerksam machen zu können. Was an Spannung in der Luft liegt, darf sich hier entladen.

Wie nette Jungs zu Zuhältern werden

Das ist aufregend. Aber zu einer Serie, für die man sich eine Nacht um die Ohren schlagen würde, fehlt „Box 21“ doch das Format. Die Erzählung um den Auftragsmörder, die bei der Einführung des von jeder Mimik befreiten Ermittlers helfen soll, steht der Geschichte um den Frauenhandel zunehmend im Weg. Auch die beim Geiseldrama aufgeworfene Frage, ob der polizeiliche Ermittler in Lidias Fall, Ewerts gutmütiger Kollege Tobias (Simon J. Berger aus „Exit“), in das brutale Geschäft involviert ist, ist schnödes Polizeifilm-Standartprogramm.

Immerhin behält Regisseur Mani Maserrat einen Trumpf im Ärmel, den er zum richtigen Zeitpunkt effektvoll ausspielt. Zudem kehrt die Story auch noch einmal nach Rumänien zurück: zu Lidias Mutter und Alinas Grundschullehrerin. Letztere hat eine ganze Reihe späterer Zwangsprostituierter unterrichtet und auch erlebt, wie nette Jungs zu Zuhältern werden. Das ist ein fast schon willkommener Kulissenwechsel. Die Dimension des Themas Zwangsprostitution, auf das „Box 21“ genauso engagiert aufmerksam machen will, wie es die 2005 – im Nachgang des schwedischen „Sexkaufverbots“ von 1999 – veröffentlichte Romanvorlage machte, wird auf diesem Wege deutlich. Weitere Verfilmungen der Ewert-Grens-Reihe, die in über dreißig Sprachen übersetzt wurde, sind nicht zwingend. Aber sie sollen in Planung sein.

Alle sechs Folgen von Box 21 laufen heute, ab 22 Uhr, auf ZDFneo.