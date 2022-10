Serie „Höllgrund“ : Auch Landärzte können böse sein

Wer von Landarztprogrammen Beschaulichkeit erwartet, dürfte mit der Schwarzwaldserie „Höllgrund“ nichts anfangen können. Alle anderen erwartet ein wilder Genre-Ritt mit unterhaltsamem Sturz in den Abgrund der Amoralität. Diese von Marc O. Seng mit Maike Rasch für die ARD-Mediathek ersonnene, auch im dritten Programm des SWR ausgestrahlte Mixtur aus Heimathorror und Gottfried-Keller-Geschichte mit Charakteren hart wie versteinertes Holz ist ein bitterböser Blick auf die Provinz, ein veritabler Rachewestern und eine Studie der Ehrlosigkeit unter Honoratioren.

So unappetitlich wie bleihaltig, intelligent wie zynisch, makaber wie gnadenlos witzig hat man einen Fernsehdoktor bei uns noch nicht gesehen. Anderswo freilich sind nicht alle Landarztserien harmlos, dort funktioniert die Sache etwa auch in lustig, etwa in Großbritannien, wo „Doc Martin“ zu den zählebigsten Publikumserfolgen gehört. Bezeichnenderweise floppte die deutsche Adaption, in der Axel Milberg den mürrischen „Doktor Martin“, der kein Blut sehen kann, gab, gnadenlos. Das Zuschauerinteresse am humorvollen Stinkstiefel im Arztkittel war verschwindend. Nach zwei Staffeln gab man es auf.

Im Grunde ist die Dekonstruktion des „guten Dorfdoktors“ im Serienformat überfällig. Bittere Heimatkrimis haben Konjunktur, besonders beim ORF. In den beliebten „True Crime“-Formaten spielt immer wieder die Fahrlässigkeit, die bei der Leichenschau in Deutschland anscheinend herrscht, die Aufregerrolle. Anekdotische Evidenz berichtet von Haus- und Notärzten, die auf zahlreichen Totenscheinen „natürliche Ursache“ bescheinigen, sogar wenn Verstorbene Stichwunden aufweisen oder sonstige massive Verletzungen haben. Im europäischen Vergleich werden in Deutschland auffällig wenige Autopsien angeordnet. Fachleute sprechen von jährlich Tausenden unbekannten Tötungsdelikten, die durch professionellere Leichenschau entdeckt werden könnten. Eine Steilvorlage für Grotesken.

Das würde den Coen-Brüdern gefallen

Mit Leichenschauen bekommt es der neue schmucke Landarzt des „Höllgrund“-Schwarzwalddorfes, Fabian (August Wittgenstein), gleich im halben Dutzend billiger zu tun. Der alte Landarzt Hajo Armbruster (Heiner Lauterbach) erhängt sich unmittelbar nach Praxisübernahme, die alte Irmi Freischütz (Michaela Caspar) findet sich friedlich entschlafen auf der Aussichtsbank vor dem Doktorenhof, der demente und schnapsdrosselige Pfarrer (Heiner Hardt) stürzt in der Kirche von der Empore, und Wirtshausbesitzer Siggi (Guido Renner) erschießt sich volltrunken. Jede Menge Stoff für Totenscheine, jede Menge Aufklärungsarbeit auch für die wackere Nachwuchspolizistin Tanja Hartholz (Lou Strenger), deren Dienststellenchef Werner Freischütz (Andreas Anke), beim Augenschein scheinbar verunfallter Toter gemütsmenschenselig weitermampft.

So rundbäuchig Werner ist, so fitnessbesessen ist seine Frau Moni (gruselig: Ulrike C. Tscharre), die die halbe Zeit in Aerobic-Kluft der Neunziger herumläuft und den Rest des Tages im feschen Dirndl krampfhaft Reize zur Schau trägt. Bald tauchen Gespenster auf und wollen sich in alles einmischen, ein Grab wird geschändet, schauerliche Geheimnisse aufgedeckt, und eine alte Schuld drängt ans Licht, das die wunderschöne Landschaft bescheint. Einer nach dem anderen segnen die Mitglieder des Kirchenchors, die sich auf einem alten Foto selbstgefällig dem Kameraauge präsentieren, das Zeitliche.

„Höllgrund“ verdichtet dabei seine Thrillerdramaturgie zu einer Achterbahnfahrt von Schuld und Sühne. Denn alle Ereignisse und Handlungen haben eine Verbindung zum zwei Jahrzehnte zurückliegenden Unfalltod der schönen Theresa (Alissa Atanassova), die als Flüchtling vor dem Krieg auf dem Balkan als alleinerziehende Mutter in das Dorf kam, Arbeit und Frieden suchte und nicht nur Tanjas Vater Josef (Nicki von Tempelhoff) unfreiwillig den Kopf verdrehte. Wie das vergilbte Begrabene aussieht, wenn es an die Oberfläche kommt, und was daraus wird, zeigt die Bildgestaltung von Carol Burandt von Kameke und Karl Kürten in zwei verschiedenen Formaten – im Bildmaß 4:3 für die Rückschau (Folge sechs ist eine einzige lange Rückblende), in 16:9 im Ablauf der Jetztzeit. Begleitet wird die Serie, die auch den Coen-Brüdern gefallen dürfte, von einer eindrucksvollen Playlist, die von Blue­grass bis Dean Martin, von Hank Williams bis Janis Joplin reicht. Meistens herzzerreißende Songs. Die Serie passt zum Reformationstag wie zu Halloween ausgezeichnet. Bigotte Werkgerechtigkeit wird hier auf perfide Weise aufs Korn genommen, und der Horror vor den Lebenden macht mehr schaudern als der vor Geistern.

Höllgrund sendet der SWR im dritten Programm am 31.10. und am 1.11. ab 20.15 Uhr. Alle acht Folgen stehen in der ARD-Mediathek.