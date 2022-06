„Der Schiffsarzt“ bei RTL : Doktor sucht Frau

Schiffsärzte, und wir rauben Ihnen da wirklich ungern alle Illusionen, sind meist ältere Kollegen, die am Rentenalter kratzen, ausgeglichen und freundlich sind und schon wirklich alles gesehen haben. Das machen wir mal ganz anders, dachten sich die Produzenten bei RTL und schickten Dr. Eric Leonhard (Moritz Otto) ins Rennen beziehungsweise aufs Kreuzfahrtschiff: Jung, gut aussehend, mit äußerst beeindruckendem Oberkörper gesegnet und sozial eher inkompetent, muffelt er von Assistentin bis Kapitänin Henriette Mosbach (Anna Puck) erstmal jeden an.

Aber wie das bei Schmonzetten Gesetz ist: Dem Mann mit der rauen Schale liegen im weichen Kern ein Haufen unbewältigter Probleme zugrunde. Und weil alle so geduldig mit ihm sind, wird er ein wenig handzahmer und steht seinen Patienten bei all ihren Schicksalsschlägen bei, die praktisch am Fließband zu ihm und den beiden äußerst attraktiven Assistentinnen in die Praxis gespült werden. Todkranke Kinder, Amnesie, ertaubende Tänzerinnen, für alle hat er ein offenes Ohr und einen besorgten Blick und zwingt sie mit sanfter Hartnäckigkeit zu der Behandlung, gegen die sich seltsamerweise immer alle sträuben, Arzt mit Oberkörper hin oder her.

Herzzerreißende Dauerwerbesendung

Kapitäninnen – und da rauben wir Ihnen vermutlich keine Illusionen, das wissen Sie – stehen üblicherweise auf der Brücke und kümmern sich ums nautische Geschäft. In Häfen anlegen, keine Inseln rammen, so was. Im Fall dieser Serie hängt sich die anscheinend unterbeschäftigte Kapitänin Henriette Mosbach allerdings in die Wehwehchen und Privatangelegenheiten sämtlicher Gäste und Angestellter hinein, ist dank ihres Security-Spitzels stets über alles gut informiert und macht gerne deutlich, was sie auf ihrem Schiff duldet und was nicht. Und dieser Doktor Leonhard ist ihr ziemlich suspekt, weshalb sie Spitzel Pablo auf ihn ansetzt, während sie selbst mit dem Barkeeper herumpoussiert, was ihr ja von Herzen gegönnt sei. Während niemand etwas an ihrer Spitzelei findet, ist die Affäre am Arbeitsplatz anscheinend hoch problematisch, verstehe das, wer will. Aber um die halbwegs realitätsgetreue Abbildung der Arbeitswelt Kreuzfahrtschiff ging es ja schon im ZDF-„Traumschiff“ nie.

Die Kapitänin in ihrer unendlichen Neugier findet heraus, dass ihr neuer Schiffsarzt nur deshalb angeheuert hat, weil seine schwangere Frau von einem Tag auf den anderen verschwand. Eben noch das Kinderzimmer bunt bemalt, am nächsten Tag wie vom Erdboden verschluckt, und zwar nahezu spurlos bis auf ein einziges, dem natürlich sofort angeheuerten Privatdetektiv anonym zugespieltes Foto. Das zeigt die Dame an der Bordbar, die auf der „Mein Schiff“-Flotte alle nahezu gleich aussehen, aber egal, die Bar findet er zielgerichtet und den offenbar einzigen Barkeeper ebenfalls. In Teneriffa, stellt sich heraus, ist Leonhards Frau von Bord gegangen. Was ist da los? Gewaltverbrechen, ein anderer Mann? Eine dunkle Vergangenheit? Das erfahren wir zum Ende der ersten sechs Folgen leider noch nicht. Doktor Leonhard ist auch viel zu sehr mit seinen Patienten beschäftigt, um zielstrebig zu ermitteln.

Heitere „Traumschiff“-Seichtheit in Musiksoße erwartet uns bei diesem „Medical-Drama“ (RTL) nicht direkt, herzzerreißende Storys um Leben und Tod, ausgemacht hölzerne Dialoge und Schauspieler aus der Til-Schweiger-Nuschelschule hingegen schon. Man kann prima Trinkspiele mit dieser Serie veranstalten oder nebenbei chatten, ohne etwas zu verpassen. Und natürlich gibt es spektakuläre Drohnenflüge ums Schiff und über kanarische Inseln, über die sich die Reederei TUI Cruises, die mit der „Mein Schiff 3“ den hochseetauglichen Drehort stellt, ganz sicher sehr freut. „Der Schiffsarzt“ ist jedenfalls die beste Dauerwerbesendung, die man sich als covidgebeutelter Tourismusanbieter wünschen kann.

Der Schiffsarzt, von heute an auf RTL+.