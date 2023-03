Aktualisiert am

Comedyserie „Intimate“ : Was Sex alles nicht leisten kann

Das Team der Serie „Die Discounter“ hat ein neues Projekt: „Intimate“, so explizit wie realitätsnah, ist Comedy der nächsten Generation. Erzählbögen zählen nicht mehr viel.

Wird angeschmachtet: Heike Makatsch in „Intimate“. Bild: Joyn/Svenja Blobel

Intimterror hat viele Gesichter, auch ein sehr lustiges. Dass Untenrumthemen ein halbes Jahrhundert nach Oswalt Kolle gänzlich unbefangen angegangen würden, lässt sich kaum behaupten. Ob man gleich von einer neuen Prüderie der Generation Z sprechen muss, wie es ältere Semester gern tun, ist fraglich, aber in der Tat scheint die betonte Offenheit in Körperfragen, sobald sich die Vorsilben „queer-“, „trans-“ oder „inter-“ antackern lassen, nicht in eine Ära der Hemmungslosigkeit geführt zu haben.

Früher Scham, heute ein Konsensvertrag

Wo heute ein Konsenskontrakt gefragt ist, gab es früher die anerzogene Scham; beides ähnelt sich in der Auswirkung: Alles Sexuelle hat in einem klar abgezirkelten Bereich stattzufinden, nur dort ist es unproblematisch. Vielleicht geht es um die Bändigung einer Urkraft, deren Destruktivität man fürchtet. Vielleicht waren wir in Sachen Lustprinzip auch einfach immer schon ein bisschen langweilig.

So oder so: Experimente und Fragen, die man allenfalls mit besten Freunden thematisiert – und auch da meist mit roten Ohren –, ungebremst in die Fernsehöffentlichkeit zu bringen, das geht fast zwingend mit Schammomenten en masse einher.

Wenn die Intimitätsanordnung scheitert

Besonders amüsant wird es, wenn Intimitätsanordnungen auf ganzer Linie scheitern, schließlich gibt es nirgends mehr Missverständnisse als im Abgleich des Begehrens. Wer das hierzulande perfekt in Comedy übersetzt hat, ist Christian Ulmen. In seiner Serie „jerks.“, deren finale Staffel soeben auf der Streamingplattform Joyn läuft, führt er gemeinsam mit Fahri Yardim vor, wie zuverlässig das Eigenleben der Triebe ins Chaos führt, und das ganz ohne Lerneffekt: der nächste Reiz, derselbe Fehler. Ulmens Trick ist es, alles so real zu halten wie eben möglich, auch die Namen, Berufe, Freunde, vor allem aber das fast immer inkorrekte Begehren. Der Rest ist Operette.

Dass dieser Peinlichkeitshumor auf eigene Kosten auch dann funktioniert, wenn nicht die Perspektive des alternden Mannes eingenommen wird, sondern die der jungen Generation, das hat zuletzt eine Serie wie „Die Discounter“ gezeigt, in der es noch viel greller, schneller, härter und gewitzter zur Sache geht, aber mit genauso viel Irrtum, Übermut und Zurückweisung. Natürlich muss dafür das Talent stimmen, und das tat es bei den Machern der Amazon-Produktion, denen wohl nicht zufällig Ulmens Produktionsfirma Pyjama Pictures zur Seite stand.

Die „Discounter“-Truppe hat mit „Intimate“ nun ebenfalls ein eigenes Format auf Joyn: Buch, Regie, Schauspiel und Produktion (Kleine Brüder Filmproduktion) haben Max Mattis, Emil Belton, Oskar Belton und Bruno Alexander dabei selbst in der Hand. Am Buch beteiligt war noch der fünfte Protagonist Leo Fuchs; und Ulmen produziert auch wieder mit. Das Ergebnis ähnelt im Zugang – Freunde quatschen über Privatestes – noch der vorangegangenen Youtube-Serie mit demselben Titel („Intimate“, 2017 bis 2020), ist aber viel pointierter, sieht deutlich hochwertiger aus und begibt sich zielstrebig auf die körperliche Ebene. Die Improvisation wurde etwas eingehegt. Youtuber wollten die Hamburger Jungs auch nie werden.