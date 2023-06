Aktualisiert am

In der Polizeiserie „Schlafende Hunde“ lebt ein Ex-Cop auf der Straße, und der vermeintliche Selbstmord eines Clanmitglieds wirft Fragen auf. Die deutsche Produktion nach israelischem Vorbild hat alles, was ein kluger Thriller braucht.

Führt das Leben eines Obdachlosen: Max Riemelt als Mike Atlas Bild: Courtesy of Netflix

Und wieder ein Krimirätsel, diesmal gemalt mit Blut in einem Gefängnis, lodernden Flammen und einem Ermittler, dem es fast so dreckig geht wie unlängst Karow und Faber bei ihren grandiosen Solonummern im „Tatort“. Das Blut gehört dem Bruder von Abou Basher (Sohel Altan Gol), der zu einer großen Berliner Familie mit mangelnder Impulskontrolle gehört, die Flammen zerstören einen Wohnwagen, in dem Basher den Schuldigen für Mussahs (Ali Tavakol) Selbstmord ausgemacht haben will.

Vor seiner Familie duckt er sich weg

Und dieser Schuldige wiederum soll Mike Atlas (Max Riemelt) sein, was ein ziemlich guter Name für einen Mann mit Burn-out-Symptomen ist. Auch er hat eine Familie, eine sehr liebevolle mit der anlehnungsbedürftigen Gattin Lenni (Peri Baumeister) und der Papa-vernarrten Tochter Tina (Tara Africah Corrigan). Aber er duckt sich seit geraumer Zeit vor ihr weg: „Ist besser für euch.“ Selbst nach der Zerstörung seines Wohnwagenverstecks durch den Vertreter des Basher-Clans schleicht sich der Ex-Polizist nur für die Dauer einer Dusche und ein Frühstück mit der Tochter in die eigenen vier Wände. Um den Schlafsack zu holen.

Die Karte mit den Gründen für das Versteckspiel legen die Poker-Asse hinter der deutschen Netflixproduktion „Schlafende Hunde“ erst mal nicht auf den Tisch. Aber das traurige Ende des Bruders von Abou Basher lässt einen Zusammenhang mit der Ermordung eines Richters vermuten. Die Schlagworte Terror und Weihnachtsmarkt kann man kaum überhören.

Atlas scheint von dem, was er in jener Nacht erlebte, einen Seelendurchriss erlitten zu haben. Zumindest reicht sein Leiden über die üblichen Krisen, die Männer mittleren Alters erfassen und mit Globuli wie dem Kauf einer Konsole, dem Einstieg ins Whisky-Expertentum oder ungelenken Affären zu behandeln versuchen, erheblich hinaus. Untröstlich zieht er mit einem Einkaufswagen durch die Großstadt, wo er dank der Unterstützung durch die junge Obdachlose Neda (Luna Jordan) mal unter einer Regenplane und mal in einer Indus­triebrache Unterschlupf findet.

Die Assessorin wischt sich Tränen aus dem Gesicht

Bei der Staatsanwaltschaft wischt sich unterdessen die zweite Hauptfigur der Serie, die unerfahrene Assessorin Jule Andergast (Luise von Finckh), nach einer amtlichen Standpauke die Tränen aus dem Gesicht. Sie bekommt den vermeintlichen Suizid von Mussah Basher auf den Schreibtisch, und wie alle blutjungen Juristinnen im Fernsehen liest sie mehr Akten als in ihrer Gehaltsklasse erlaubt.

Eine Schweinerei deutet sich an. Die auch eine Finte der Serienschöpfer sein könnte, und genau diese anhaltende Ungewissheit ist die Stärke von „Schlafende Hunde“, einem Remake des israelischen Dramas „Ikaron HaHachlafa“. Hinter der Vorlage steckte neben Ori Weisbrod auch Noah Stollman, der später an „Fauda“ mitwirkte. Die deutsche Adaption besorgte der erfahrene Christoph Darnstädt.

Sie läuft angenehm rund. Man kann diskutieren, wie viele Diversity-Statements eine Serie verträgt. Oder ob die Garderobe des obdachlosen Atlas authentisch ist. In der konzentrierten Regie von Stephan Lacant und Francis Meletzky stören jedoch nicht mal die gestelzten Monologe, die Melika Foroutan als Law-and-Order-Staatsanwältin Corinna Steck von sich zu geben hat. Und die Auflösung der Story verleiht der Geschichte im Nachhinein sogar eine gewisse Plausibilität.

Auch die Castingabteilung hat ganze Arbeit geleistet, beginnend bei der Besetzung der „Neunundvierziger“ vom Kriminaldauerdienst, zu dem Atlas gehörte. Melodie Wakivuamina steht als aufbrausende Polizistin Britney, die bei der Erstürmung einer Wohnung ein kleines Mädchen verletzt, erst unter Strom und dann neben sich. Antonio Wannek spielt den einsamen, mit einem ausgestopften Murmeltier zusammenlebenden Roland. Carlo Ljubek mimt den geerdeten Luka, einen Frauenversteher mit großen Augen, der noch stärker als seine Kollegen von jeder unschönen Aufgabe des Jobs eine Kerbe in seinem Gesicht davongetragen zu haben scheint. Alles Menschen, bis hin zum Anwalt der Bashers (Martin Wuttke) oder einem paranoiden Privatermittler (Bernd Hölscher), der Atlas nachjagt und sich mit Kinderfänger-Freundlichkeit an die sensible Tochter von Atlas heranwanzt.

Auch so wird „Schlafende Hunde“ zur (wenn wir richtig gezählt haben) sechsten deutschen Serie nach den Dramedy-Formaten „Milk & Honey“ und „Rampensau“ auf Vox, der RTL-Komödie „Unter Freunden stirbt man nicht“, dem ARD-Thriller „Euer Ehren“ und dem Sky-Kracher „Munich Games“, bei der sich der Rückgriff auf Know-how aus Israel auszahlt. Die siebte wird eine Adaption des Coming-of-Age-Dramas „Euphoria“ sein.

Schlafende Hunde startet heute bei Netflix.