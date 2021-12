„Sisi“ als Serie bei RTL : Nicht herzig, sondern offenherzig

Dass Elisabeth, seit ihrer Hochzeit mit Franz Joseph I. 1854 Kaiserin von Österreich und ab 1867 Apostolische Königin von Ungarn, in späteren Lebensjahren obsessiv Sport trieb und ihr Gewicht kontrollierte, ist bekannt. Genau wie anderes, das sich als Märchenstoff erzählen oder als Emanzipationsgeschichte mit tragischem Ausgang aktualisieren lässt.

Dass „Sisi“ bloß fünfzehn Jahre alt war, als sie ihrem Cousin begegnete, der durch Absprachen zwischen seiner Mutter, Erzherzogin Sophie, und ihrer Schwester, Herzogin Ludovika Wilhelmine in Bayern, schon der älteren Schwester Helene, genannt Néné, versprochen war, kann man so und so deuten, mit Freud oder mit Disney. Dass der junge Kaiser, vom „unverbildeten“ Charme Sisis überwältigt, von einer lebenslangen Bezauberung erfasst wurde, die ihm die Durchsetzungskraft verlieh, die Kindsbraut bei der skeptischen Mutter und dem Schwiegervater Max in Bayern durchzusetzen, kann man mit Theweleit lesen oder mit Pilcher.

Dass Sisi, obwohl unglücklich bei Hofe, mit ihrem Liebreiz, Ideen der Gleichwertigkeit und Interesse an den Nationen des k. u. k. Reiches mehr diplomatisches Geschick bewies als die gesamte habsburgische Politik – und dass ihr persönliches Verhältnis zum Grafen Andrassy den Nationalstaatsbestrebungen gerade in Ungarn den Wind aus den Segeln nahm – , könnte Rebecca Solnit interessieren oder auch das „Goldene Blatt“.

Selbstermächtigung muss man ihr nicht buchstabieren

Zur Vollendung der zeitgeschichtlich aufzupeppenden Mythentauglichkeit gehört freilich auch Sisis Ermordung durch einen Anarchisten, dem sie als Zufallsopfer über den Weg lief, was in Ernst Joseph Görlichs Standardwerk „Grundzüge der Geschichte der Habsburgermonarchie und Österreichs“ genauso eine Rolle spielt, wie es das bei „Engelsrufern“ im Astro-TV tun könnte.

Am bekanntesten sind die „Sissi“-Filme von Ernst Marischka. Mitte der Fünfzigerjahre des vorigen Jahrhunderts spiegelten sie in Westdeutschland und Österreich den Zeitgeist, wie sie ihn prägten. Für Romy Schneider und Karlheinz Böhm wurden die Rollen nach eigener Aussage zum Fluch. Sissi, das herzige Naturkind, das in den Filmen den Weg der umgekehrten Emanzipation gehen muss, zurück in die zweite Reihe des (kaiserlichen) Haushalts als Frau, die dem regierenden Mann den Rücken freihält und den eigenen Bedürfnissen zum Wohl des größeren Ganzen entsagt. Franz Joseph, der eher steife, nicht besonders brillante Typ, der ohne den leitenden Einfluss der Gattin vermutlich geringere Karriere im europäischen Kontext gemacht hätte. Das Rollenbild der Fünfziger, verkauft als partnerschaftlich sinnvolle Aufteilung, ist in den Marischka-Filmen mit Händen zu greifen.

Falls jemand gern in Nostalgie schwelgt, muss er sich bei der opulenten Neuverfilmung des Kaiserinnen-Stoffes durch RTL gleich in der Eröffnung auf einen Schockmoment einstellen. Sisi (Dominique Devenport) geht einem Zeitvertreib nach, der für sie – und für die ältere Schwester Néné (Pauline Rénevier) – so natürlich zu sein scheint wie Pferde reiten und Wandern. Sisi masturbiert. Ihr Interesse an Körperlichkeit, an erbaulichem Sex und den Freuden der Vereinigung ist so ausgeprägt wie ihr Interesse an Politik und allgemeinmenschlichen Fragen. Selbstermächtigung muss man ihr nicht buchstabieren.