Die weißen Plakate mit seinem Konterfei und dem Titel „Ein Sachse“ hingen Anfang der Neunzigerjahre in ganz Deutschland: Samuel Meffire, damals Anfang 20, wurde über Nacht berühmt. Er war der „Vorzeige-Polizist“, das Gesicht einer Kampagne gegen Ausländerhass, der damals zahlreiche Opfer forderte, unter anderem in Hoyerswerda, Mölln, Rostock, Solingen. Vor allem aber sollten die Poster helfen, das seinerzeit arg ramponierte Image des Freistaats zu reparieren. Meffire, als Sohn einer Deutschen und eines Kameruners in Sachsen in der DDR geboren, sollte in der später preisgekrönten Kampagne der Öffentlichkeit zeigen, dass er „einer von uns“ ist.

Dabei war er sich selbst alles andere als sicher, wohin er eigentlich gehörte: Obwohl Deutscher, galt er in Deutschland aus Ausländer. Und in Zaire, der heutigen Demokratischen Republik Kongo, wohin er später flüchtete, sahen ihn die Menschen als Weißen an.

Eine ungewöhnliche Lebensgeschichte

Ausgerechnet Disney+, ein Streamingdienst aus den USA, erzählt nun die auf wahren Ereignissen basierende Geschichte Meffires, die eine dreifache ist: die verzweifelte Suche eines jungen Mannes nach (s)einem Vater inmitten der Wiedervereinigungshärten in Ostdeutschland unter alltäglich grassierendem Rassismus. In vergleichsweise kurzen sieben Folgen spannt die Serie dabei den Bogen von Meffires Eintritt in die Volkspolizei der DDR im Herbst 1989 über seinen kometenhaften Aufstieg in der sächsischen Landespolizei nach der Wende und seinen tiefen Fall zum Schwerverbrecher bis hin zu seiner Läuterung nach Jahren im Gefängnis.

Wer den Umbruch 1989/90 und die Jahre der Transformation zur Marktwirtschaft im Osten miterlebt hat, mag bisweilen den Kopf schütteln über manch holzschnittartige Darstellung der Ereignisse. Trotzdem ist die Serie ein eindrucksvoll erzähltes Stück deutscher Geschichte.

Die Suche nach einer Vaterfigur

Die Handlung spielt hauptsächlich in Dresden, wo Meffire (hervorragend gespielt von Malick Bauer) aufwächst. Sein Vater ist am Tag seiner Geburt unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Die Suche nach der Wahrheit läuft wie ein roter Faden durch alle Folgen, genauso wie der Wunsch Meffires nach Halt, der immer wieder enttäuscht wird. Er findet ihn bei einem Major der Volkspolizei, der an ihn glaubt, sich aber am Tag des Mauerfalls erhängt, später auch bei Sachsens Innenminister Heinz Eggert (toll gespielt von Martin Brambach), der die „Soko Rex“, die Sonderkommission gegen Rechtsextremismus gründet, die einige Jahre lang erfolgreich Front gegen ausländerfeindliche und neonazistische Umtriebe macht.

In Meffires Augen aber agiert das neue System bürokratisch, langsam, nicht konsequent; er fühlt sich im Stich gelassen und lässt sich mit Dresdens seinerzeit berühmt-berüchtigstem Zuhälter ein. Mit der Begründung: „Der ist schwarz, der ist mein Bruder.“ Dieser Weg führt ziemlich direkt ins Verderben.

Das Besondere an der von der UFA produzierten Serie ist, dass sie nicht aus Sicht der weißen Mehrheitsgesellschaft, sondern dezidiert aus der Meffires und der, so die Selbstbezeichnung, afrodeutschen Community erzählt. Da ist vor allem das Alleinfühlen vieler Afrodeutscher, die aus Liaisons und Ehen mit sogenannten Vertragsarbeitern aus Algerien, Angola oder Mosambik stammen. Sie sind zu DDR-Zeiten kein Alltag, aber doch mehr als Einzelfälle, vor allem in Sachsen, wo es die meiste Industrie gibt. Viele von ihnen finden in der Wendezeit aus purer Not zusammen, um sich bei der Arbeitssuche zu helfen und gegen Übergriffe zu wehren. Als schwarze Ostdeutsche sind sie eine doppelte Minderheit und damit nach 1989 ganz unten.

Struktureller Rassismus

Mit der offiziell propagierten Völkerfreundschaft war es im DDR-Alltag nicht weit her: Meffire ist für manche Menschen einfach Luft, der Busfahrer fährt ihm bewusst vor der Nase weg, und beim Fußball wird er erst beleidigt und nach dem Spiel gejagt. Der Einzug des Westens, auch das zeigt die Serie überraschend realistisch, ist keine Hilfe. Investoren, Politiker und Verwaltungsmitarbeiter, die in Scharen neu in den Osten kommen, haben andere Prioritäten und schon gar nicht das liberale Gesellschaftsverständnis, das wir mehr als 30 Jahre später für selbstverständlich halten und das, Stichwort Alltagsrassismus, auch heute in ganz Deutschland längst nicht jeder Prüfung standhält.

In diese Kategorie fällt die von vielen Medien gedankenlos übernommene und wohl nicht nur Werbezwecken dienende Titulierung Meffires als „Erster schwarzer Polizist Ostdeutschlands“. Ein kurzer Blick ins – freilich nicht unfehlbare – Archiv ergibt für die Abfrage „Erster schwarzer Polizist Westdeutschlands“ jedenfalls bis 1989: null Treffer.

Überfrachtete Erzählung

Ärgerlich an der ansonsten strukturiert erzählten und zum Teil berührend umgesetzten Geschichte ist jedoch deren bisweilen völlig unnötige Überfrachtung mit Aspekten, die selbst bei wohlwollender Betrachtung nicht als Nebenerzählstrang durchgehen. Vor allem in Teil 6, wo alles auf den Höhepunkt der Erzählung hinausläuft, kommt auch noch die jüdische Vergangenheit der Besitzer des Hauses, in dem Meffires Freundin wohnt, zur Sprache. Im Keller, in dem er sich vor der Polizei versteckt, findet Meffire die in den Putz geritzten Inschriften der damals Verfolgten, und das ist dann wirklich alles viel zu viel, ganz abgesehen davon, dass die privat produzierte Serie hier wie ein Produkt öffentlich-rechtlicher Gremien wirkt, die alle auch noch mal was – wichtig, wichtig – im Drehbuch unterbringen wollten.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wiederum hätte mit diesem Stoff seinem Auftrag mehr als gerecht werden können, soll aber, wie zu hören ist, mehrfach abgelehnt haben. So ist es schade, dass diese Serie nun bei Disney+ und damit wohl nur unter Ausschluss einer größeren Öffentlichkeit läuft.

Die siebenteilige Serie „Sam – Ein Sachse“ läuft ab diesem Mittwoch bei Disney+.