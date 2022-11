Amazon-Serie „Die Discounter“ : Alles muss raus!

Feinkost gibt es auch grob gehackt. Nur frisch muss die Ware sein, optisch einwandfrei, qualitativ herausragend, ein knospenkitzelndes Geschmackserlebnis. All das war die erste Staffel der von Christian Ulmen locker nach dem niederländischen Vorbild „Vakkenfullers“ für Amazon produzierte, mit grobschlächtigem Humor, sexuellem Klartext und wüsten Ekelszenen nicht geizende Supermarktserie „Die Discounter“, die jetzt mit demselben jungen Team – Buch und Regie in den Händen von Oskar Belton, Emil Belton und Bruno Alexander – in die zweite Staffel geht.

Bereits als die Zukunft der deutschen Comedy gefeiert, als Befreiungsschlag, weil mit so viel lässiger Echtheit durchsetzt, und zwar gerade da, wo es am meisten wehtut, hätten die Macher vor den hohen Erwartungen auch einknicken können. Aber das ist nicht passiert.

Die neuen Abenteuer aus der abgeratzten Filiale von „Feinkost Kolinski“ in Hamburg-Altona, die aussieht, wie Supermärkte schon vor gut zwanzig Jahren aussahen, sind so jung und grenzüberschreitend, so anarchisch komisch und authentisch sensibel wie der wuchtige Auftakt – und dabei noch besser erzählt. Nur gegen Ende der Staffel hin lässt die innere Spannung etwas nach: ein großes Wettkampffinale gegen zwei andere Kolinski-Filialen, das ist arg viel komödiantische Drehbuchroutine für den sonst so herrlich zersplitterten Plot. Auch der Impuls, alle Liebesbeziehungen zu einem Abschluss zu führen – mal romantisch, mal fatal (Inzest) –, ist verständlich, aber allzu genreüblich.

Ansonsten jedoch zeigt „Die Discounter“, wie man mit kleinem Budget, hohem Tempo und gut gelaunter Jugendenergie eine erfrischend spontan wirkende Serie über das Zusammenwachsen eines Teams im Angesicht gemeinsamer Feinde (Kunden, Konkurrenten, Gesundheitsamt) zustande bringt. Dazu gehört, dass alle so reden, wie Leute dieses Alters es tatsächlich tun (und das ist mehr als „Digga“ und „Bro“): „Da geh ich safe mit.“ „Mega chillig.“

Im Zentrum des Kolinski-Universums steht nach wie vor der verschlagen freundliche, zu jeder ihm nutzenden Schandtat entschlossene Versager-Chef Thorsten Kruse, ein liebenswerter Mistkerl (Typ Stromberg), phantastisch gespielt von Marc Hosemann. Wie die gewissenhafte, allseits mit Augenrollen bedachte und doch geschätzte Mitarbeiterin Pina (Klara Lange) am Ende der ersten Staffel richtig erkannte, ist Thorsten „für diesen Posten überhaupt nicht geeignet“, aber doch „der, der alle zusammenhält“.

Unappetitlich und ehrlich

Seine Angestellten, mies bezahlt und permanent angepfiffen, pfeifen – mit Ausnahme Pinas – ihrerseits auf Arbeitsmoral und Karrieredenken. Sie bestehlen den Markt, wo es nur geht, und sind eine Art lebendes Antidot gegen den Fetischcharakter der Warenwelt. So unappetitlich und ehrlich wurden Lebensmittel (der schlimmsten Sorte) selten inszeniert. Und auch die Kundin, die auf Herausgabe von zwölf Cent pocht, weil das Schild mit dem Wurstwaren-Rabatt nicht rechtzeitig entfernt wurde („Ich bleib hier stehen, bis ich mein Geld krieg“), ist abschreckend genau der Wirklichkeit abgeschaut.

Da weiß selbst Titus, der Abiturient, nicht weiter. Gespielt wird er von Bruno Alexander selbst, und das ziemlich überzeugend. Man glaubt ihm, dass er sich schlechten Gewissens ob seiner Ausbildung unter den Kollegen wohlfühlt: dem durch Aggression und Großspurigkeit seine Verletzlichkeit überspielenden Peter (Ludger Bökelmann), der schlagfertigen wie sexbesessenen Flora (Nura Habib Omer), dem vollkommen nutzlosen Sicherheitsbeauftragten Jonas (Merlin Sandmeyer) und natürlich der koketten Lia (Marie Bloching), in die Titus ganz offensichtlich verliebt ist. Die Belton-Zwillinge geben erneut die fies unsympathischen Kollegen aus Eimsbüttel.

Mehr zum Thema 1/

Gastauftritte gibt es auch diesmal. Mal wollen Kida Khodr Ramadan und sein Buddy Frederick Lau ihren „Buddy Wine“ („nicht der Rotz, den hier Joko und so’n Scheiß machen“) nach Mafia-Methode in den Verkauf bringen: „Heute Abend sind hundert Flaschen weg, Digga!“ Mal kickt – und nicht nur das – die weibliche Belegschaft mit einem sehr bekannten Fußballer, der zufällig seinen Einkauf macht, als die Männer im Lager grölend Fußball schauen. Das wiederum haben die sich eisern verdient durch das Absitzen eines spontanen Workshops zur Geschlechtergerechtigkeit, auch wenn dessen Botschaften nicht ganz verfangen zu haben scheinen. Peter jedenfalls hält sich weiter für einen Feministen, weil er immer darauf achte, „dass auch die Frau kommt beim Sex“.

Vieles ist hier albern, das Alberne aber hat eine gewisse Dignität, weil mit seiner Hilfe die Charaktere tatsächlich ausgelotet werden. Und da es sich wie bei „Stromberg“ um eine Mockumentary handelt, also um ein fiktives Doku-Format, in dem die Figuren einzeln in Interviews Stellung beziehen, existiert eine zweite narrative Ebene, die die erste erweitert, konterkariert oder wieder einfängt. Vom holländischen Vorbild mit seinem dauerüberdrehten Webformathumor haben „Die Discounter“ sich damit erzählerisch stark gelöst; nur hin und wieder ähnelt sich eine Einstellung oder ein Einfall (Probierstand).

Trotzdem heißt das nicht, dass es nun endlos weitergehen sollte. Bereits jetzt sind Wiederholungen und Durchhänger zu bemerken. Der heroinsüchtige Obdachlose vor der Tür, die Aufstocker-Rentner Wilhelm (Wolfgang Michael) und Frau Jensen (Doris Kunstmann), das ist Schnäppchenhumor nah am Ende der Mindesthaltbarkeit. Die im Alltag fundierten und nur deshalb wirklich lustigen Katastrophen eines Durchschnittssupermarkts sind allmählich einfach alle erzählt; in einer dritten Staffel würde daraus wohl endgültig eine handelsübliche Comedysoap. Die aktuelle Staffel aber ist noch einmal ein prächtiges Einkaufserlebnis.

Die zweite Staffel von Die Discounter ist ab dem 11. November auf Amazon Prime Video abrufbar.