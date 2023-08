Nun gut, das wird jetzt unfair. Wie sollte es auch nicht, wenn man sozusagen einen Verein aus der internationalen Topliga gegen einen Amateurklub aus Hintertupfing antreten lässt. Dass es noch viel unterirdischere Formate als das hier besprochene gibt, sei auch gar nicht verschwiegen, im Gegenteil: Man lese das Folgende so, dass den Hintertupfingern eigentlich viel zugetraut wird. Dass es dennoch zu dem unfairen Vergleich kommt, liegt daran, dass das ZDF, genauer: ZDFneo, dezidiert dazu einlädt. Und dass daran auf exemplarische Weise deutlich wird, in welches Abseits sich die deutsche Comedy-Komik manövriert hat.

Die eine Serie hat, woran es der anderen mangelt

In der ZDF-Mediathek, darin besteht die Einladung, finden sich zurzeit zwei Serien, eine eigene und eine eingekaufte, die sich in Formatfragen zwar stark unterscheiden, aber die doch beide mit teils komischen Mitteln ernste Themen verhandeln. Hier wie da geht es um traumatische Erfahrungen junger schwuler Männer. Einmal dreht sich alles um die bürokratischen, gesellschaftlichen oder auch ethischen Hindernisse bei einem Kinderwunsch homosexueller Männer, im anderen Fall um den Einbruch der AIDS-Pandemie in eine soeben zu sich selbst findende Schwulenszene.

Bei Letzterem handelt es sich um die phantastische Serie „It’s a Sin“ von Russell T Davies, einem der besten britischen Showrunner, der für überragende Produktionen wie „Doctor Who“, „Queer as Folk“, „Years and Years“ oder „A Very English Scandal“ steht. Ausführlich besprochen wurde die Serie in dieser Zeitung bereits vor zwei Jahren, als sie erstmals in Deutschland (auf einem Pay-Kanal) lief.

„It’s a Sin“, begnadet gut gespielt, wirkt roh, authentisch und herzzerreißend. Von der ersten Sekunde an nimmt einen die zauberhafte Atmosphäre, die zugewandte Nähe und die zunächst nur als vage Vorzeichen erkennbare Tragik gefangen. Es geht um eine Handvoll von befreundeten schwulen (und nichtschwulen) Jugendlichen, die im London der Achtzigerjahre endlich die Freiheit finden, von der sie immer geträumt haben. Aber ihr Lebensübermut trifft bald auf die alles niederdrückende Zumutung einer tödlichen Pandemie, die in großen Teilen der Bevölkerung auch noch als gerechte Strafe für eine verkommene Lebensführung gilt. Wie es Davies gelingt, diesen überaus dramatischen, brutalen Plot mit großer, nie falsch wirkender Komik zu verbinden, ist schlicht meisterhaft.

Wie ein nicht endender Auffahrunfall

Bei dem deutschen Mediathek-Beitrag handelt es sich um die mit sechs Kurzepisoden und schnellen, grellen Schnitten für die Onlinenutzung optimierte und jetzt auf ZDFneo ausgestrahlte Serie „Ready.Daddy.Go!“ Als Showrunner fungiert Christof Pilsl. Er hatte die Idee, schrieb (gemeinsam mit Sven Hasselberg) das Drehbuch und führte Regie.

Der Sender nennt das im heutigen München spielende Format vollmundig „Instant Fiction“ und wirft mit den üblichen Relevanzfloskeln um sich. Verhandelt würden gesellschaftlich wichtige Fragen in Zeiten, in denen junge Menschen aufgrund „äußerlicher Faktoren“, gemeint sind „Umwelt, Kriege, Chancengleichheit“, „(in Teilen) das Bedürfnis des Kinderkriegens in Frage stellen“. Tatsächlich werden wichtige Themen wie Adoption, Leihmutterschaft oder Regenbogenelternschaft durchaus aufgerufen, jede Relevanz jedoch wird gnadenlos weggrimassiert. Schon das Buch setzt ganz auf billigen Klamauk statt auf nur minimal glaubhafte Figuren. Das Ergebnis fühlt sich an wie ein nicht endender Auffahrunfall.

Video starten Trailer: : „Ready.Daddy.Go!" Video: ZDF, Bild: ZDF und Ramin Morady

Dabei spricht nicht viel gegen den Handlungsbogen. Michel (Fridolin Sandmeyer) hat sich neun Monate lang um die Zulassung als Adoptivvater bemüht. Nun bekommt er ein schwieriges Kind zugewiesen, mit dem sich der Held schnell anfreundet; unzählige Plötzlich-Papa-Filme lassen grüßen. Michels Ehemann (Florian Jahr) freilich verlässt ihn auf der Stelle: „Ich will leben.“ Die Behörden nehmen das Kind dann so schnell wieder weg, wie es zugewiesen wurde, und da beginnt die Tour de Force, denn Michels Kinderwunsch ist größer als alle Widerstände. In der Umsetzung geraten dann jedoch alle Figuren zu armseligen Karikaturen. Die Handlung besteht aus einer Aneinanderreihung zu Tode gewürgter Gags und Zuspitzungen auf dem erzählerischen Niveau von Karl-Dall-Filmen. Nichts an solchen Schablonenfiguren ist interessant. Schon der Abgang des Partners samt überdrehter Trauerphase ist geradezu peinlich anzusehen; und so geht es weiter und weiter.

Overacting bis dorthinaus

Dazu spielen mit Ausnahme des Protagonisten, der in wenigen Szenen zeigen darf, dass in ihm mehr steckt als ein augenverdrehender Comedian, alle Darsteller unfassbar schlecht: Overacting bis dorthinaus. Als sehe man den verquälten Bemühungen von Schauspielschülern im ersten Ausbildungsjahr zu. Die Dialoge sind ihnen freilich keine Hilfe. Michels beste Freundin Elli (Maike Jüttendonk) muss Dinge sagen wie „Andere Mütter haben auch schwule Söhne“. Michel: „Meine biologische Adoptionsuhr tickt.“ Die Auffassung, etwas, das zielgruppenaffin auf die Generation Youtube zugeschnitten ist, müsse ein dermaßen stumpfwitziges Gehampel sein, zeigt im Grunde Verachtung für die Zielgruppe: als verstünde man dort ohnehin nichts, was über Hau-den-Lukas-Punchlines und alberne Mimikfaxen hinausginge. Das finale Bild ist eine fast normale, nicht mal sehr schwule Familie auf der Hollywoodschaukel.

Mehr zum Thema 1/

Leider blähsegelt ein großer Teil der deutschen Comedy ebenfalls in diese Richtung. Entsubtilisierung wird großgeschrieben in der hiesigen LOL-Branche. Instant Humor mit Happy End. Dass das ZDF es eigentlich besser kann, mit feinfühligem, hintersinnigem Witz, das hat kürzlich übrigens die charmante Plötzlich-Vater-Serie „Like a Loser“ bewiesen, die es ebenfalls noch in der Mediathek zu sehen gibt.

Ready.Daddy.Go! läuft am Dienstag, ab 21.45 Uhr, und am darauffolgenden Sonntag, ab 19.35 Uhr, auf ZDFneo.