„A Confession“ bei MagentaTV : Durfte er unrechtmäßig das Richtige tun?

In der elegant erzählten britischen Serie „A Confession“ bricht ein Ermittler das Recht, um einen Menschen zu retten. Martin Freeman lässt selbst Zahnputzszenen zu Momentaufnahmen seines Innenlebens werden.

Die Story ist nicht das Ungewöhnliche an dieser Serie: Eine junge Frau verschwindet, eine verzweifelte Familie bangt, ein Ermittler lässt die bestellte Pizza kalt werden, und wo es sein muss, bricht er das Recht, um ein Leben zu retten. Der Fokus der britischen Miniserie „A Confession“, die auf einem wahren Fall beruht, liegt jedoch nicht auf der Ergreifung des Täters, sondern auf den Problemen vor Gericht, die durch das rechtswidrige Vorgehen des Ermittlers entstehen.

Das Drehbuch stammt von Jeff Pope, einem erfahrenen Autor. Pope konfrontiert den Zuschauer mit einem Dilemma, das man als Bürger eines Rechtsstaats aushalten muss: Selbst Täter, die einer schweren Straftat überführt sind, haben Rechte, wie sie in Großbritannien zum Beispiel im „Police and Criminal Evidence Act“ festgehalten sind, der das Vorgehen bei Verhaftungen regelt. Deutsche Zuschauer wird das Thema an den Fall Gäfgen erinnern, der im Detail zwar anders gelagert war (im Frankfurter Entführungsfall, 2012 verfilmt, ging es um die Androhung von Folter), aber ebenfalls um die Frage kreiste, wie sich das Recht auf Leben eines Opfers zu den Rechten eines Täters verhält.

Es sind die frühen Morgenstunden eines Samstags im März 2011, als sich Sian O’Callaghan aus Swindon, einer Großstadt zwischen London und Bristol, nach einem Clubbesuch nicht bei ihrem Freund meldet. Kommt vor, meint man. Vielleicht braucht sie mehr Schlaf, oder vielleicht schläft sie auch diesmal woanders. Doch die Umstände ihres Verschwindens beunruhigen Freund und Familie immer stärker, die alarmierte Polizei sieht auf Bildern einer Überwachungskamera, dass Sian den Club in Richtung Heimat verlassen hatte, und das Bewegungsprofil ihres Telefons lässt sich bis zu einem Waldgebiet verfolgen, wo zumindest ihr Handy stundenlang liegt, bis der Akku versagt. Ein Hubschrauber steigt auf, der das Gelände noch bei Nacht mit einer Infrarotkamera absucht, Polizisten mit Taschenlampen durchstreifen den Wald. Am nächsten Morgen versuchen sie es mit hundert Freiwilligen aus der Stadt noch einmal. Vergeblich.

Vom Polizeithriller zum Justiz- und Charakterdrama

Erst Tage nach dem Verschwinden steht Detective Superintendent Steve Fulcher (Martin Freeman als schüchterner Ermittler mit gedankenzerfahrenem Knuddelgesicht) plötzlich neben einem Mann, der wegen dringenden Tatverdachts soeben verhaftet wurde – und in der Aufregung der Situation offen über das Geschehen zu reden beginnt. Fulcher hat zu diesem Zeitpunkt noch Hoffnung, die Zweiundzwanzigjährige lebend zu finden. Er fürchtet, den Redefluss des Mannes mit einer unpassenden Bemerkung zu stoppen, verzichtet auf den obligatorischen Hinweis auf das Recht zu schweigen und auf einen Anwalt, und tatsächlich packt der Kerl aus: Er führt die Polizei – es ist ein ganzer Tross – gespenstisch langsam zu einer Landstraße. Dort beichtet er, Sian bereits getötet zu haben, gesteht sogar noch einen zweiten Mord, der Jahre zurückliegt. Doch als er nach der Ankunft im Revier seinem Anwalt begegnet, herrscht Schweigen.

Aus dem gefeierten Polizisten Steve Fulcher, den die Kollegen im Büro mit Applaus empfangen und Wildfremde an der Tankstelle hochleben lassen, wird über dieses Schweigen eine tragische Figur. Für den Mord an Sian gibt es brauchbare Beweise – aber für den Mord an der zweiten Frau, deren Skelett ebenfalls gefunden wird, hätte es eines formal sauberen Vorgehens bedurft. Bei der Toten handelt es sich um Becky, die seit vielen Jahren vermisste Tochter von Karen Edwards (Imelda Staunton), deren Geschichte „A Confession“ schon während der Suche nach Sian mit kurzen Seitenblicken erzählte.

Der Polizeithriller, zu dem selbstverständlich auch falsche Fährten gehören, wandelt sich also nach wenigen Folgen zum Justiz- und Charakterdrama. Nun zahlt sich die Handkamera von Vanessa Whyte aus: Wir sind mitten drin statt nur dabei. Das extrem ruhige Erzähltempo gibt der Serie gleichzeitig den Raum, den es zum Studium der Gemütszustände braucht, die Protagonisten wie Karen und Fulcher oder auch Sians Mutter Elaine (Siobhan Finneran) durchleben.

Das größte Pfund, mit dem die von Regisseur Paul Andrew Williams inszenierte Serie wuchert, ist jedoch die Schauspielkunst von Imelda Staunton, die 2004 als „Vera Drake“ gefeiert wurde und in der letzten Staffel von „The Crown“ die Queen spielt, sowie von Martin Freeman, der in „A Confession“ selbst Zahnputzszenen zu Momentaufnahmen seines Innenlebens werden lässt – und immer dann, wenn wir die Kritiker Fulchers zu verstehen beginnen, seinen zerknautschten Hobbitblick zeigt. Der echte Fulcher, der seine Erfahrungen in Memoiren verarbeitete, die er über einen Literaturagenten als Filmstoff anbot, ist unterdessen bis heute davon überzeugt, dass der Mann, der Sian und Becky umbrachte, noch andere Frauen auf dem Gewissen hat.

A Confession ist bei MagentaTV abrufbar.