Die Liebe ist ein wildes Tier, eines von den kaum zähmbaren. Dass man seit Niklas Luhmann weiß, dass sie mit Passion bloß symbolisch zu tun hat und eigentlich ein Kommunikationssystem ist, ist schön und gut, hilft aber nichts, wenn die Sehnsucht zuschlägt. Oder die Eifersucht. Mit ihrer Rücksichtslosigkeit und Überwältigung ist die Liebe jedenfalls kaum vereinbar mit modernen, auf Perfektion, Planbarkeit, Sofortness und Effizienz getrimmten Lebenskonzepten.

Die perfekte Liebesbeziehung, das ist vor allem im urbanen Milieu eine Statusfrage, wie es einmal die profitable Ehe war. Wer sich allerdings auf der Suche danach von Onlinedate zu Onlinedate hangelt, kann schnell den Glauben an Algorithmen verlieren. So jedenfalls geht es im australischen Melbourne – inszeniert als adrette, bestens organisierte Großstadt – der hübschen, jungen, aber als Enddreißigerin nicht mehr blutjungen Ärztin Clara (Bojana Novaković), die mit Vehemenz und Spitzzüngigkeit auf Partnerjagd ist, aber gleich zu Beginn der Foxtel-Miniserie „Love Me“ den nächsten Onlinedating-Reinfall erlebt. Besser scheint es auf den ersten Blick der Teenager Aaron (William Lodder) getroffen zu haben, aber auch sein junges Liebesglück mit Ella (Shalom Brune-Franklin) bleibt nicht ungetrübt.

Den stärksten Eindruck in dieser Figurenexposition hinterlässt der von Hugo Weaving beeindruckend gehemmt gespielte Senior Glen, der für seine unfallbedingt zum Pflegefall gewordene, aber zutiefst geliebte Ehefrau Christine (Sarah Peirse) eine eigentlich zu teure Überraschungsreise bucht, die er ihr zum 40. Hochzeitstag schenken will. Dass die isoliert eingeführten, allesamt glaubhaften und vielschichtigen Charaktere eine Familie bilden, wenn auch eine dysfunktionale, das erkennen wir erst, als die Mathiesons zum Festessen zusammenkommen.

Ein authentisches Fiasko

Es wird ein Fiasko, aber auch das authentisch: Christine, deprimiert, lebensmüde und herrisch, lässt ihren Frust am Ehemann aus. Tochter Clara, von der Mutter als zu anspruchsvoll für ihr Alter kritisiert – „Es gibt keinen perfekten Partner“ –, schlägt mit einer bösen Bemerkung zum zu engen Kleid der Mutter zurück, was die gesamte Runde sprengt. Schwer anzusehen ist, wie sich Glen herumkommandieren lässt, ohne je aufzubegehren. Das muss, so legt es die Serie nahe, die wahre Liebe sein, die alles erduldende.

Doch dann stirbt Christine, und das stürzt auch Glen ins Haltlose. Wie sich die drei stolpernden Protagonisten daraufhin mehr mitreißen als gegenseitig stützen, wie sich aus der Trauer heraus plötzlich aber auch neue Wege auftun, die wieder in die Liebe hineinführen, teils freilich mit Schuldgefühlen vermengt, das ist feinsinnig geschrieben und sensibel gespielt. Clara lernt den schönen Model-Nachbarn Peter (Bob Morley) kennen, was sie mit Wucht aus ihrer Komfortzone katapultiert; Aaron engt seine extrovertierte Freundin so sehr ein, bis es knallt; Glen, nur allmählich selbstsicherer, tritt die gebuchte Reise allein an, wo sich eine Romanze mit der exzentrischen Anita (Heather Mitchell) entspinnt. So zeigt die Serie „Love Me“ in immer neuen Schattierungen: Die Liebe höret nimmer auf, aber das Liebesweh genauso wenig. Dabei bleibt unbestimmt, ob im Titel, der der doch immer auf ein Du gerichteten Liebe das Reziproke einhämmert, ein Befehl, ein Wunsch, eine Verwunderung oder sogar eine Angst zum Ausdruck kommt.

Zugrunde liegt dem Buch von Alison Bell, Leon Ford, Adele Vuko, Celia Pacquola und Blake Ayshford eine schwedische Fernsehserie gleichen Namens von Josephine Bornebusch (Buch, Regie und Hauptrolle), und es mag an dieser Genese liegen – ein gutes Buch wurde noch einmal sorgfältig überarbeitet –, dass „Love Me“ trotz des nicht übermäßig originellen Plots keine Standard-Selbstfindungsserie im Comedy-Drama-Stil geworden ist, sondern ein kluger, durchaus kurzweiliger Kommentar zum Suchen und Aushalten von Nähe in Zeiten des Individualismus.

Um neue Lieben dreht sich die erste Staffel in der ruhigen, auf die Mimik der Darsteller konzentrierten Regie von Emma Freeman. Man zieht sie sich zu wie einen Infekt, aber dann müssen sie zunächst einmal kaum erfüllbare Erwartungen überstehen. Die zweite, jetzt auf Paramount+ freigeschaltete Staffel in der Regie von Bonnie Moir schließt nahtlos an die erste an und überzeugt wieder durch eine rein figurengetriebene Handlung. Nicht nur Clara und Peter wagen den nächsten Schritt. Es geht in dieser Staffel sehr erwachsen darum, wie aus der Liebe in ihrer Egozentrik ein alltagstaugliches Konstrukt wird, wie sie mit Betrug umgeht und ob sie sich neben der alles überlagernden Verantwortung für Kinder eine eigene Aura bewahren kann. Die Botschaft, die nicht aufdringlich herausposaunt wird, sondern sich einfach ergibt, lautet: Nichts ist einfach an der Liebe, nichts risikolos, planbar oder eindeutig (Kommunikationssystem hin oder her), aber sie ist all das wert.

Love Me, Staffel 1 und 2, auf Paramount+