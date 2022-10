„Süßer Rausch“ im ZDF : Das Unglück der Wohlhabenden

Aktualisiert am

Sechs Frauen besaß Heinrich VIII. von England, seinerseits alles Liebesheiraten. Doch bis zuletzt tanzten sie ihm auf der Nase herum, da halfen nicht einmal Enthauptungen. Ein Patriarch hat es auch nicht immer leicht. Davon kann Karl Preus (Sven-Eric Bechtolf), Charismatiker, Narzisst und Betreiber einer traumhaft gelegenen Schnapsbrennerei in den norditalienischen Bergen, ein beschwipstes Liedchen singen. Er bringt es auf die Hälfte der „besseren Hälften“ (O-Ton Karl) des Tudor-Berserkers, sogar noch ein wenig mehr im Laufe der Handlung. Diese schmachten ihn freilich alle parallel an, während sie einander nach Kräften angiften. Anders als Henry hat Karl nämlich nicht auf Ent-, sondern auf Versorgung gesetzt, weshalb ihm sein Harem erhalten blieb.

Die Frauen des Patriarchen mäkeln

Und das eben ist nicht immer leicht, mäkeln die Frauen doch auch noch an Karls betrieblichen Visionen herum. „Ihr habt verlernt, zu träumen“, wirft er gleich zu Beginn den drei extra auf einen Berggipfel helikopterten Teilhaberinnen der Preus-Brennerei vor, seiner aktuellen Ehefrau Ricarda (Désirée Nosbusch), der Schwester Julia (Leslie Malton) sowie der ersten Gattin Constanze (Suzanne von Borsody), die inzwischen mit Karls bestem Freund und Anwalt Hans (Rainer Bock) liiert ist. Man ahnt schon bei derart klingenden Namen: Diesen Darstellern gelingt es famos, zynische Boshaftigkeiten auszutauschen, ohne vergessen zu lassen, dass sie einander zutiefst zugetan sind, wofür hin und wieder leichtsinnig der Begriff „Liebe“ gebraucht wird. „Abhängigkeit“ würde es natürlich viel besser treffen, und das ist denn auch das durchlaufende Subthema dieser Erzählung bis hin zu Karls Töchtern: Simone (Lilly Charlotte Dreesen) ist drogensüchtig und Marguerite (Antonia Bill) verlässt ihren Mann nicht, der sie schlägt. Vermarktet wird der Film nach einem Drehbuch von Sathyan Ramesh als „eine Geschichte von Frauen in einer sich wandelnden Welt“, obwohl er einem Geschlechterrollenverständnis anhängt, das womöglich selbst Tudor-Frauen zu rückständig wäre.

Anlass für das Auseinanderfallen der Dinge bildet, wie zu erwarten, der Tod des Patriarchen, und zwar just an seinem groß begangenen sechzigsten Geburtstag, filmisch der Höhepunkt. Karl hält hier eine charmant ehrliche Berserker-Festrede, und Bechtolf hat die Statur, das zu spielen: „Alle hassen sich“, ruft er lachend, „alle! Meine Frau kann nicht mit meiner Schwester, meine Schwester nicht mit meiner ersten Frau, unsere Kinder finden, dass wir alles falsch machen.“ Man sei eben, so das bebende Fazit, „eine richtige, zerstrittene, zersplitterte Familie“. Privatprobleme solcher Art muss man sich freilich leisten können, aber das Geschäft floriert offenbar. Leider beschränkt sich auch die dramaturgische Fallhöhe auf die emotionalen Kapriolen der Preus-Millionäre. Dass Ramesh kein Shakespeare ist: geschenkt. Aber ganz von einer gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Einbettung der Handlung abzusehen – der Rosenkrieg hätte zumindest eine konkurrierende Fusel-Dynastie umfassen können –, lässt die Erzählung doch arg süßlich und eskapistisch wirken.