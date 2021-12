„Der unwahrscheinliche Mörder“ : Er gab sich als Zeuge aus

Aktualisiert am

Mehr als dreißig Jahre nach dem Mord an dem schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme ist das Rätsel um den Mörder nicht gelöst. Eine sehenswerte Netflix-Serie folgt der Spur des „Skandia-Manns“.

Ist das nun also die Wahrheit im Mordfall Palme? Man sei bei den Ermittlungen so weit gekommen, wie man kommen könne, sagte der leitende Staatsanwalt Krister Petersson auf einer Pressekonferenz im vergangenen Sommer – 34 Jahre nach den tödlichen Schüssen auf den schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme. Petersson machte deutlich, nur Leiter der Ermittlergruppe und nicht Richter zu sein. Sprach aber von einem Verdächtigen, um den man „nicht herumkomme“: den sogenannten „Skandia-Mann“. Und dann stellte er trotz einiger Lücken in der Beweisführung die Ermittlungen ein. Der „Skandia-Mann“, der mit richtigem Na­men Stig Engström heißt, sei schließlich seit dem Jahr 2000 tot.

Die schwedische Öffentlichkeit, die sich von der Pressekonferenz neue Erkenntnisse bis hin zur Präsentation der Tatwaffe erhofft hatte, reagierte enttäuscht. Die Indizienkette, die Petersson vorstellte, eine Argumentation, zu der auch deutliche Kritik an der Polizeiarbeit nach dem Attentat 1986 gehörte, wirkte auf Beobachter wie den Sohn Palmes zwar durchaus plausibel.

Doch was heißt das ohne stichhaltigen Beweis? Das Rätsel um die Ermordung der sozialdemokratischen Lichtgestalt Olof Palme ist ja ähnlich groß wie jenes um die Ermordung des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy 1963. Und die Polizei schien sich schon mehrfach sicher zu sein. Kurz nach der Tat wurde ein Rechtsradikaler, „der Dreiunddreißigjährige“, verhaftet und wieder freigelassen. Später glaubte der damalige Fahndungsleiter Hans Holmér an Täter aus den Reihen der kurdischen Un­tergrundorganisation PKK. 1988 geriet ein drogenabhängiger Krimineller ins Visier; er wurde 1989 vor Gericht schuldig gesprochen und kam in zweiter Instanz wieder frei.

Wie kann er damit durchkommen?

Und bis heute kursieren die unterschiedlichsten Theorien. Die Anhänger der „Polizei-Spur“ halten es zum Beispiel für möglich, dass schwedische Polizisten in den Mord involviert sind. Die „Stay behind“-Truppe der NATO steht ebenfalls in Verdacht. Und auch die Überlegung, der südafrikanische Geheimdienst könnte sich mit Hilfe rechtsradikaler Schweden des Apartheid-Kritikers Palme entledigt haben, hat ihren Reiz nicht verloren.

Umso wichtiger dürfte es für Krister Petersson sein, dass sich nunmehr Netflix der Sache annahm und ihn unterstützt. Der Streaming-Dienst verfilmte das 2018 er­schienene Sachbuch „Der unwahrscheinliche Mörder“ von Thomas Pettersson – mit einem sensationell aufspielenden Robert Gustafsson („Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“) als „Skandia-Mann“. Gleich in der ersten Szene ist Stig Engström, ein Mitarbeiter der Versicherung „Skandia“ am Sveavägen, mit dem Revolver in der Hand zu sehen. Er hat Palme auf offener Straße getötet. Die Frage ist nur noch, wie er zum Mörder wurde – und damit durchkommen kann.

Die Geschichte, die der Fünfteiler erzählt, ist vor allem die einer verblüffend erfolgreichen Idee: der Täter gibt sich als Zeuge des Geschehens aus. Als ihn echte Zeugen präzise beschreiben und diese Beschreibung am Tag nach dem Mord in der Zeitung abgedruckt wird, wendet sich Engström an Journalisten, die seine Behauptungen („eine Verwechselung“) für bare Münze nehmen und ihn zur Medienfigur werden lassen.