Die Irvine-Welsh-Serie „Crime“ : Der Racheengel ist schon auf dem Weg

Ein harter Bulle mit geschundener Seele, dem manchmal die Wut hochkommt: In der dicht erzählten Serie „Crime“ nach der Roman-Vorlage von Irvine Welsh wird ein Ermittler emotional.

Die Synchronstudios können einen noch so großen Aufwand betreiben: Das Original ist bei vielen Serien die bessere Wahl. Der Charme des spanischen Bankräuber-Märchens „Haus des Geldes“ kommt in der Synchronfassung nur bedingt rüber, der israelische Politthriller „Fauda“ verliert sein Flirren fast völlig, im Großstadtepos „The Wire“ fehlt mit dem ihm eigenen Slang genau das, was eine Kulturexpedition ins moderne Amerika ausmacht. Und auch bei der schottischen Serie „Crime“ sollte man auf den Originalton setzen. Die raue Story aus „Edinbrah“ käme ohne den Zungenschlag ihrer Darsteller wie ein Allerweltskrimi daher.

Im Mittelpunkt steht der zornige, durch Leben und Profession zum seelischen Wrack gewordene Ermittler Ray Lennox – atemlos, am Rande des Zusammenbruchs verkörpert von Dougray Scott, der aus Glenrothes nördlich von Edinburgh stammt und zuletzt als Vater von „Batwoman“ zu sehen war.

Sein leidenschaftliches Spiel hat einen Grund: Seit er den 2008 veröffentlichten Roman „Crime“ von Irvine Welsh in die Hände bekam, soll sich Scott in der Rolle des Lennox gesehen haben, und zusammenarbeiten wollten er und Welsh seit noch viel längerer Zeit. Allerdings dauerte es Jahre, bis die beiden einen Produzenten für ihr Projekt auftrieben: „Dougray war wie ein Hund mit einem Knochen – er ließ nicht davon ab“, sagt Welsh in einem Artikel des „Scotsman“.

Keine Eins-zu-eins-Adaption der Vorlage

Für das Drehbuch zeichnen Irvine Welsh und Dean Cavanagh verantwortlich. Es ist keine Eins-zu-eins-Adaption der Vorlage geworden. Die Handlung des Buchs ist größtenteils in Florida angesiedelt: Ray Lennox (eine Figur, die bereits im 1998 veröffentlichten Roman „Drecksau“ über den Edinburgher Polizisten Bruce Robertson auftauchte) ist mit seiner Verlobten Trudi im Urlaub. Er muss dringend abschalten, weil ihn der Sexualmord an einer Schülerin erschüttert hat.

Die Serie pfeift auf Amerika. Sie beleuchtet die Geschichte um das Mädchen in Edinburgh, und dieses Edinburgh kommt durch viele dunkelblaue Objekte in der Kulisse kühler daher, als es eigentlich ist: blaue Garagentore, blaues Computerlicht, blaue Hemden, blaue Ablagen, ein blaues Glas beim Verhör.

Mittendrin: der „Monster“ jagende und zugleich seinen Hang zu Alkohol- und Kokain bekämpfende Lennox. Seit die dreizehnjährige Britney Hamil auf dem Weg zur Schule in einen Van gezerrt wurde, der den Blick einer Überwachungskamera blockiert, steht der „Detective Inspector“ unter Strom. Er glaubt an einen Zusammenhang mit einem Serienmörder, der angeblich im Gefängnis sitzt.

Immer härter, immer grimmiger

Doch davon muss er Kollegen wie die blasse Amanda Drummond (Joanna Vanderham) oder seinen cholerischen Boss Bob Toal (Ken Stott) noch überzeugen, derweil die Zeit für die Rettung der Verschleppten durchs Stundenglas rinnt – bis Britneys Leiche gefunden wird. Ihr Peiniger hat sie zwischen den Säulen des National Monuments auf dem Calton Hill abgelegt.

Lennox spricht nun immer härter, immer grimmiger schaut er aus seinem Anzug nebst Trenchcoat heraus. Und er recherchiert, als hinge sein Leben davon ab. Ein polizeibekannter Pädophiler mit Atemproblemen schnauft vor sich hin, ein Schlüssel führt zu einer Folterkammer, die nur auf gefangene Mädchen zu warten scheint. Ein Politiker, Gegner der Unabhängigkeitsbestrebungen Schottlands, gerät unter Verdacht. Immer beklemmender wird die Atmosphäre.

Dass Irvine Welsh der Mann ist, der einst „Trainspotting“ schrieb, erkennt man in „Crime“ vor allem an den derben Dialogen, den Drogen und einer Handvoll knallharter Szenen. Streckenweise würde man ihn kaum für den Autor dieser stereotypen, stilistisch an nordische Thriller angelehnte Suche nach einem Serienkiller halten.

Doch das spricht nicht gegen die Serie. Im Gegenteil: Der von James Strong (der gerade „Vigil – Tod auf hoher See“ auf Hochspannung trimmte) und David Blair eingerichtete Krimi arbeitet so behände mit bekannten Motiven wie eine Band, die das Blues-Schema liebt und ihm vertraut – und der virtuose Gitarrist ist in diesem Fall Dougray Scott als Lennox, ein harter Bulle mit geschundener Seele, und wenn ihm die Wut kommt, dann macht er ein Rache­engelgesicht.

Crime läuft im Angebot von Magenta TV.