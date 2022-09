Aktualisiert am

„Das Haus der Träume“ bei RTL+ : So viele Wünsche, die niemals wahr werden

Krisenvorahnungsfernsehen: In der RTL-Serie „Das Haus der Träume“ leuchten die „Goldenen Zwanziger“. Aber der Zusammenbruch wirft seine Schatten schon voraus. Das sieht aus wie „Babylon Berlin“. Kein Wunder.

Kostümprobe: Olivia Lina Gasche in „Das Haus der Träume“. Bild: RTL+

Die Zeit vor dem Zusammenbruch der New Yorker Börse im Oktober 1929 war für die „Weimarer Republik“ eine Zeit der relativen Stabilität. Nicht, dass es keine Probleme gegeben hätte. Aber verglichen mit den dramatischen Jahren nach Waffenstillstand, Revolution und Versailler Vertrag – verglichen mit der Zeit, in der es Putschversuche, politische Morde, den Widerstand gegen die französische Besetzung des Ruhrgebiets und eine galoppierende Inflation gab – war sie recht ruhig. Es wurden wieder Pläne geschmiedet. Doch nur wir wissen, mit welch fatalen Folgen die deutsche Gesellschaft durch den Strudel der Weltwirtschaftskrise in den Abgrund gerissen wurde.

Das ist die Zeit, in die uns die ersten sechs Folgen der Berlin-Serie „Das Haus der Träume“ entführt: das Finale der „goldenen Zwanziger“. Bevor die Geschichte um die Familie eines jüdischen Kaufmanns später in die dunklere Zeit zwischen Herbst 1932 und April 1933 eintauchen wird. Die Vorlage, der Roman „Torstraße 1“ von Sybil Volks – nicht zu verwechseln mit dem kommenden Roman „KaDeWe“ von Marie Lacrosse, dessen erster Band ebenfalls „Haus der Träume“ genannt wurde –, durchschreitet insgesamt acht deutsche Jahrzehnte.

Er will „das erste Kreditkaufhaus Europas“ eröffnen

Die Serie beginnt auf den dreckigen, von Händlern, Handwerkern, Kutschern, Schuhputzern, Straßendieben, und viel anderem einfachen Volk belebten Straßen des Berliner Scheunenviertels. Der sympathische Kriegsheld Arthur Grünberg (Alexander Scheer), treuloser Ehemann der wohlhabenden Kaufmannstochter Alice Grünberg (Nina Kunzendorf) und als Kampfpilot durch 52 Abschüsse zur Legende geworden, schlendert im feinen Anzug durch das Gewühl. Er will „das erste Kreditkaufhaus Europas“ eröffnen und auch armen Leuten die wundersame Konsumwelt eröffnen. Er ist beliebt, und auch wenn er finanziell nicht so flüssig ist, wie es ausschaut – einem wie ihm liegt die Zukunft zu Füßen. Auf der Baustelle des „Kaufhaus Jonass“ geht es voran, die Treppen für die imposante Eingangshalle liegen am Bahnhof.

Kurz darauf steht eine lange Schlange von Frauen, die im „Jonass“ als Verkäuferin arbeiten wollen, vor Grünbergs Tür – unter ihnen Vicky Mahler (Naemi Florez), die aus Pommern nach Berlin kam, mit großen Augen durch das sündige Nachtleben zog und Harry (Ludwig Simon) kennenlernte. Sie ist die zweite Hauptfigur im „Haus der Träume“, entzückend und freundlich, etwas naiv.

Nur Harry wirkt als cooler Jazzer ziemlich aufgesetzt, zumal mit Playbackszenen am Rande des Erträglichen, der aber per Werkseinstellung zu einer Serie über die Zwanzigerjahre gehört. Die Produktionsfirma hinter „Das Haus der Träume“, X Filme Creative Pool, ist dieselbe wie jene des historischen Krimis „Babylon Berlin“. Man sieht es an allen Ecken und Enden.

„Im Krieg hatten Sie nie Angst!“

In „Haus der Träume“ gibt es allerdings weder einen Kriminalfall noch Kommissare. Die Handlung kreist um die unmögliche Liebe zwischen Vicky und Harry, der sich als Grünbergs Sohn entpuppt, um Vickys Traum von einem Leben oberhalb der Armutsgrenze, das durch eine ungewollte Schwangerschaft gefährdet wird. Überdies geht es um die finanziellen Probleme von Arthur Grünberg, einem Unternehmer mit Herz, dem die Verantwortung für die Träume von Mitarbeitern und Kunden ständig vor Augen steht. „Im Krieg hatten Sie nie Angst!“, sagt ein Mitarbeiter, als sich Grünberg kurz vor der Eröffnung des „Jonass“ auf der Toilette verschanzt. „Da konnte auch nicht viel passieren“, entgegnet der. Weil es damals nur um sein Leben ging.

Ist das kitschig? Absolut. Und Bedarf an neuen Berlin-Serien besteht sowieso nicht. Es lief auch gerade erst eine Serie über ein Kaufhaus in den Zwanzigern, das raffiniert erzählte „Eldorado KaDeWe“ von Julia von Heinz.

Doch am reinen Bildhandwerk ist wenig auszusetzen: „Das Haus der Träume“ ist atmosphärisch dicht, Kameramann Cristian Pirjol hat ein Händchen für Porträtgesichter, und Regisseurin Sherry Hormann weiß ihre vielen Komparsen eindrucksvoll zur Geltung zu bringen – alles ist, wie man es sich beim Gedanken an Berlin in den Zwanzigern vorstellt.

Und außerdem ist zu erahnen, dass die Folgen sieben bis zwölf (deren Sendetermin noch nicht feststeht) aufregender werden: Die armen Leute, die in Arthur Grünbergs „Kreditkaufhaus“ einkaufen, können ihre Raten schon jetzt, in den Monaten vor der Wirtschaftskrise, nicht mehr bedienen. Während im Park eines Adeligen paramilitärische Truppen trainieren und in der Gesellschaft ein Antisemitismus vorherrscht, der bei erstbester Gelegenheit zum Ausdruck kommt. Krisenvorahnungsfernsehen für Krisenvorahnungszeiten.

Das Haus der Träume startet am Sonntag auf RTL+.