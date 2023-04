Aktualisiert am

Quadratur des Hypes: Amazons Edelserie „Citadel“ will die „Avengers“ mit „James Bond“ vereinen. Das Ergebnis wirkt wie ein einziger wuchtiger Werbeclip.

Richard Madden und Priyanka Chopra Jonas als Weltretter in der Amazon-Serie „Citadel“. Bild: Amazon Studios

Das ist es jetzt? Im Ernst, Amazon? Als habe man in einem finanziell unbegrenzten Geheimprojekt an einer neuen Wunderwaffe geforscht und biege zuletzt, ganz ohne Ironie, mit einer doppelläufigen Schrotflinte um die Ecke. Die beiden Läufe hören auf die Namen Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) und Mason Kane (Richard Madden), gemeinsam aber auf die knackige Kurzform „Hot Stuff“, und es sind Stehauf- und Haudraufagenten uralter Schule, die weltbesten selbstverständlich und eine Zierde für den Meta-Geheimdienst „Citadel“. Der versteht sich als bewaffneter Arm des Guten in der Welt.

Und für das Gute ist Amazon kein Preis zu hoch: Mit dem unfassbaren Budget von kolportierten 300 Millionen Dollar ist „Citadel“ eine der teuersten Serien überhaupt. Der Schauwert ist denn auch enorm, eine Actionszene jagt die nächste, und keine muss sich vor den wuchtigsten „James Bond“-Einlagen verstecken. Für ein ansprechendes Erzählgerüst reichte das Geld wohl leider nicht mehr. Eine Parodie auf kindische Superheldendramaturgie und Achtzigerjahre-Schematismus will die in nicht allzu ferner Zukunft spielende Sci-Fi-Produktion aber auch nicht sein. Nur was dann?

Geistlos und emotionsarm

Derzeit wird gerätselt, ob ChatGPT bald unsere Serien schreiben wird. Die deutsche Wunderwaffe des Popcornfernsehens, Nico Hofmann, glaubt nicht daran, weil ein kreativer Prozess so vielschichtig sei: „Da braucht es ein feines Gespür für Zwischenmenschliches, das keine Maschine leisten kann.“ Angesichts von „Citadel“ ließe sich eher die gegenteilige Begründung anführen: Auf einen derart reizlosen, geistlosen und emotionsarmen Plot, wie er in den ersten drei der Presse zur Verfügung gestellten Episoden zu erkennen ist, würde eine Künstliche Intelligenz, die etwas auf sich hält, einfach nicht kommen.

Da braucht es schon Haudraufdramaturgen wie David Weil, der sich unter anderem mit der gewaltverliebten Amazon-Serie „Hunters“ über gnadenlose Nazijäger seine Sporen verdient hat. Als Produzenten fungieren die Brüder Joe und Anthony Russo, bekannt nicht zuletzt durch die „Avengers“-Filme, auch das eine wilde Mixtur aus Science-Fiction und Action.

Stylische Visualität statt Inhalt

Vielleicht gab es auch schon genug komplexe, ironische oder sogar relevante Agenten-Action-Serien auf dem Markt. Netflix kann etwa das aufregende israelische Format „Fauda“ vorweisen, Disney+ hat die bei allen Quatsch-Plots magisch verspielten Marvel-Superhelden unter Vertrag, und bei Apple TV+ ist nicht nur die starke Serie „Teheran“ zu sehen, sondern natürlich auch „Slow Horses“, der Jackpot unter den gewitzten Spionagethrillern neuen Zuschnitts. Amazon Prime rollt das Feld nun mit schierer Überwältigungsmacht auf, und das Ergebnis, ganz auf stylishe Visualität setzend, sieht tatsächlich überwältigend gut aus. Gleich die Einstiegsszene in einem futuristischen Schnellzug, die in eine gewaltige Schießerei und die Explosion des halben Zugs mündet, ist Agentenballerei vom Feinsten.

Es handelt sich zugleich um den – vermeintlichen – Todesstoß für den unabhängigen, durch Verrat kompromittierten Geheimdienst Citadel durch das internationale, von einer Oma (Lesley Manville) geleitete Verbrechersyndikat Manticore. Im Hauptberuf ist die Oma britische Botschafterin in den Vereinigten Staaten („M“ in böse). Da Elitespione gerne auch das größte Massaker überleben, wurden vorsorglich alle ihre Erinnerungen gelöscht.