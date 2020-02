„Blind ermittelt“ im Ersten : Alles klar, Herr Kommissar?

Das Blindenrennen der ARD läuft noch. Zunächst hatte Wien die Nase vorn. Der im Mai 2018 ausgestrahlte ORF-Film „Blind ermittelt“, in der ein distinguierter, begüterter, aber vom Schicksal gezeichneter Ex-Kommissar ohne Augenlicht (Philipp Hochmair) einen gutherzigen Draufgänger (Andreas Guenther) als persönliches psycho-physisches Assistenzsystem verpflichtet – auch bester Freund genannt –, brachte mit seiner zarten Ironie und menschlich feinen Art eine neue Farbe ins Krimigenre, das sich bis dahin vor allem auf drei Spielformen verteilte: das realistische Sozialstück (Markenzeichen: Straßenunterführung), den flapsig überdrehten Landkrimi (Markenzeichen: Kuh) und den schmutzigen Seelenthriller (Markenzeichen: Lars Eidinger).

Doch obwohl die Figurenchemie der Wiener stimmte, wirkte die Krimihandlung, eine unpassend grausame Psychopathen-Farce, recht bemüht. Da konnte Berlin im Herbst desselben Jahres mit der reizenden RBB-Dramödie „Die Heiland“ – blinde Anwältin plus überdrehte Assistentin – locker vorbeiziehen. Nach dem tragischen Tod von Lisa Martinek geht die „Heiland“-Serie bald mit neuer Hauptdarstellerin in die zweite Staffel.

„Blind ermittelt“ aber wurde ebenfalls zur Reihe ausgebaut und schickt bereits jetzt zwei neue Fälle auf Sendung. Tatsächlich haben sich die Österreicher dabei klug auf die Stärken ihres Buddy-Formats mit Herz besonnen. In Optik, Tempo, Ironie und Charme orientiert sich „Blind ermittelt“ fortan noch stärker als bisher an der britischen Serie „Sherlock“ (ohne freilich deren Intelligenzgrad zu erreichen). So wurden die ans Übersinnliche grenzenden Fähigkeiten des hochmusikalischen und hyperintelligenten Protagonisten Alexander Haller, die sein körperliches Defizit gut auszugleichen vermögen, noch einmal gesteigert und in der Wirkung komisch abgefedert.

Schon im Vorspann bringt der Blinde dank perfekten Gehörs einen Taschendieb zu Fall, muss sich dann aber über die Straße helfen lassen. Von seinem nicht ganz so genialen Kompagnon erwartet er einen ähnlichen Einsatz an der Augen-Front, weshalb sich Niko Falk einem Training zu unterziehen hat: Alles Wahrgenommene bis hin zu einzelnen Fahrzeug-Kennzeichen soll der Lebemann abrufbar im Gedächtnis speichern.

Auch der visuelle Stil, obgleich verschieden in den beiden Episoden, überzeugt durch kreative Entschlossenheit. In der lässigeren Folge „Die verlorenen Seelen von Wien“ (Regie Jano Ben Chaabane; Buch Ralph Werner und Chaabane), die schon mit Falcos „Kommissar“ einsteigt, glänzen die ungleichen Helden in gewitzten Kampfszenen in Superzeitlupe oder bewegen sich surreal durch Filmstills. Die Kamera von Tobias Koppe, die die Handlung eher umschleicht statt sie plan abzubilden, blickt gern neugierig durch Fenster, Gitter und Öffnungen, als habe sie selbst ein Sichtbarkeitstraining absolviert.

Das alles steht einer Erzählung, in der es viel um das innere Auge geht, gut an. Die in ihrer Rolle jederzeit konsistenten Hauptdarsteller wiederum schultern die Aufgabe, dem abgegriffenen Ungleiche-Freunde-Motiv einige unerwartete Wendungen abzugewinnen, mit Bravour. Und selbst Nebenrollen sind treffend besetzt, etwa mit Julia Franz Richter und Sabin Tambrea als irrsinniges Entführer-Pärchen. Entführt wird übrigens Hallers Schwester (Patricia Aulitzky), und das ausgerechnet – und ziemlich umständlich – während eines Theaterbesuchs mit dem feschen Niko.

Mehr zum Thema 1/

Der Grund könnte selbstverständlich sein, dass es jemand auf das erhebliche Familienvermögen der Hoteleigner-Familie Haller abgesehen hat, aber die in Form von zwei Trotteln personifizierten Umstände deuten darauf hin, dass Nikos Wettschulden den Ausschlag gaben. Bald trifft eine Lösegeldforderung ein, die uns nach dem Burgtheater die nächste Wiener Prachtkulisse beschert, das Riesenrad im Prater. Man wollte ganz offenbar mit Schauwerten punkten. Weil im Vordergrund jedoch die Interaktion der Protagonisten steht, die nun auch noch Hallers ehemalige Untergebene, Kommissarin Laura Janda (Jaschka Lämmert), auf Abstand halten müssen, lässt sich der dünne Entführungs-Plot wohl ertragen.

Verraten werden darf zudem, dass es in der emotional intensiveren Folgeepisode, die uns in ein von tragischen Ereignissen erschüttertes Elite-Internat führt, weniger konventionell zugehen wird. Für die hiesige Mord-und-Totschlag-Tele-Szene in ihrem obsessiven, allmählich zur Erschöpfung neigenden Ermittlungsrigorismus ist das sensible, trotz Blindheit äußerst hellsichtige Duo aus Wien jedenfalls eine Bereicherung, schon weil es den Fokus vom allzu lange fetischisierten Tod elegant aufs Leben zurückzulenken versteht.

Blind ermittelt – Die verlorenen Seelen von Wien läuft an diesem Donnerstag um 20.15 Uhr im Ersten.