Serie „Black Bird“ bei Apple : Du bist erst frei, wenn du ihn schnappst

Ein Mann muss ins Gefängnis. Er kommt nur raus, wenn er einen Serienmörder überführt. Im Gespräch erklärt der Autor Dennis Lehane, was es mit der gefährlichen Männlichkeit in „Black Bird“ auf sich hat.

Jimmy Keene (Taron Egerton) fällt tief, als er schließlich fällt: Der einstige Footballstar und Sohn des hochdekorierten Polizisten Big Jim ­Keene (Ray Liotta), der in seiner Chicagoer Designerbude schöne Frauen vernascht und eine Vorliebe für teure Sportwagen pflegt, fliegt mit dem Kokainhandel auf, mit dem er sich seinen luxuriösen Lebensstil finanziert.

Zehn Jahre Haft lautet das Urteil – es sei denn, Jimmy lässt sich auf einen Deal ein, den ihm die FBI-Agentin Lauren McCauley (Sepideh Moafi) anträgt. Sie will verhindern, dass der mutmaßliche Serienmörder Larry Hall (Paul Walter Hauser) aus dem Gefängnis entlassen wird, weil man ihm nicht nachweisen kann, dass er zahlreiche junge Mädchen ermordet hat. Hall hat verschiedene falsche Geständnisse abgelegt, und die Ermittler halten ihn für einen, der sich bloß wichtig machen will.

Dahinter steckt eine wahre Geschichte

McCauley verlangt von Jimmy, dass er Larry ein Geständnis sowie den Ort entlockt, an dem er sein letztes Opfer vergraben hat. Dazu muss Jimmy sich in ein Hochsicherheitsgefängnis einschleusen, in dem Hall sitzt, und unter den dortigen Insassen sein Leben riskieren. Nur, wenn es ihm gelingt, die gewünschten Informationen zu verschaffen, kommt er frei.

Die Serie „Black Bird“ basiert auf der Autobiographie des wahren James Keene, die den Titel „In With The Devil“ trägt. Adaptiert hat sie der Kriminalschriftsteller Dennis Lehane, dessen Werke man womöglich als Filmfassung kennt – fünf seiner Romane, darunter „Mystic River“, „Shutter Island“ und „Gone Baby Gone“, sind verfilmt worden, er selbst hat Drehbücher zu Verfilmungen der Stephen-King-Romane „The Outsider“ und „Mr. Mercedes“ geschrieben. Bei solchen Adaptionen sei es für ihn stets wichtig, dass es die Essenz der literarischen Geschichte in die filmische Fassung schafft, sagt Lehane im Gespräch mit der F.A.Z. In Keenes Story habe er als Essenz eine Story über toxische Männlichkeit ausgemacht. „Jeder von uns macht das andere Geschlecht hin und wieder zum Objekt“, sagt Lehane. „Aber nur Männer machen dies zur Waffe.“ Wenn man sich eine alphabetische Linie vorstelle, auf der Serienkiller wie Larry Hall bei Z angesiedelt sind, „wo ist Jimmy dann verortet? Und wo ich und du?“

Über sechs Episoden hinweg entwickelt sich die Serie zur persönlichen Auseinandersetzung zwischen Jimmy und Larry. Es geht um Formen gelernter Männlichkeit, das Psychogramm zweier Männer und die Geschichten, die sie sich und anderen von ihrem Leben erzählen. Um Larry nahezukommen, sagt Lehane, „muss Jimmy Gemeinsamkeiten mit ihm finden. Und dabei erfährt er Dinge über sich, die er lieber nicht gewusst hätte, so wie die meisten meiner Protagonisten.“ Oft ist es nicht Jimmy, der Larry Informationen entlockt, sondern andersherum. Was Wahrheit und was Fabel ist, lässt sich schwerlich trennen. Im Hintergrund tickt die Uhr: Draußen geht es Jimmys Vater zusehends schlecht, und drinnen droht herauszukommen, dass Jimmy hier ist, um jemanden zu verpfeifen.

Lehane hatte abgelehnt, als HBO, wo das Projekt ursprünglich in der Entwicklung war, ihm die Geschichte antrug. „Ich habe zwei junge Töchter, ich hasse Gefängnisse, und ich hatte zuletzt zu viel Dunkles gemacht“, sagt der Sechsundfünfzigjährige. Aber dann packte ihn die Geschichte doch. Er habe ein Faible für Archetypen und Mythologie, so Lehane, und „Black Bird“ erschien ihm als klassisches Heldenepos. „Es ist die Geschichte eines Mannes, der in die Welt hinausgeht und sich in einer Höhle – dem Gefängnis – wiederfindet, wo er ein Monster bekämpfen muss.“

Dennis Lehanes Krimis sind bisweilen in der Vergangenheit angesiedelt, etwa während der Arbeiterbewegung nach dem Ersten Weltkrieg („The Given Day“) oder in einer psychiatrischen Sicherheitsverwahrungsanstalt der Fünfzigerjahre („Shutter Island“). Aber er hat den Anspruch, „im Präsens“ zu schreiben, also über Themen, die unabhängig vom Schauplatz und zeitlichen Rahmen relevant sind.

Bei „Black Bird“ gehe es um Männer, die als Produkte einer modernen Gesellschaft „jede Menge Testosteron und keinerlei Integrität haben. Und das zeigt sich zurzeit ja überall, von weißen Suprematisten bis hin zu sogenannten Incels.“ So lautet die Online-Selbstbezeichnung von unfreiwillig Enthaltsamen, „involuntary celibates“, von Männern also, die keine Beziehungen zu Frauen haben und Selbstmitleid und Wut kultivieren. „Ich musste sie erwürgen, damit sie aufhörte, mir wehzutun“, sagt Larry in einer Szene. Paul Walter Hauser spielt ihn mit weinerlicher Fistelstimme, als einen Mann, dem die Welt Feindesland ist und der seine grauenhaften Taten als Akte der Güte verklärt. Taron Egerton verkörpert sein Gegenüber Jimmy Keene als jemanden, der vermeintlich alles hatte, was man sich erträumen kann, und feststellen muss, dass er sich selbst kaum kennt.

Die Besetzung von Taron Egerton, der mit „Rocket Man“ für seine Darstellung Elton Johns einen Golden Globe gewann, habe auf der Hand gelegen, ebenso wie die von Hauser, sagt Lehane, der hier erstmals das gesamte Casting in der Hand hatte. Aber ausgerechnet um Ray Liotta in der Rolle von Jimmy Keenes Vater Big Jim musste Lehane kämpfen. „Apple wollte jemanden Bekannteren, einen größeren Namen, aber ich hatte die Rolle für Liotta geschrieben.“ Am Ende konnte sich Lehane durchsetzen, „und es war ein großes Vergnügen, mit Ray zu drehen“. Es sollte Ray Liottas letzte Rolle sein. Am 26. Mai verstarb er überraschend, mit 67 Jahren, im Schlaf in der Dominikanischen Republik.

Die Serie startet am 8. Juli bei Apple TV.