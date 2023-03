Aktualisiert am

Die von Terrorismus geprägten Siebzigerjahre Italiens lassen den Regisseur Marco Bellocchio nicht los: Nun rollt er in einer Miniserie bei Arte die Entführung des Politikers Aldo Moro neu auf.

Was für die Bundesrepublik der „Deutsche Herbst“ war, die ins kollektive Gedächtnis eingebrannte Kulmination des RAF-Terrors in der Schleyer-Entführung und der Geiselnahme der „Landshut“, war für Italien die Zuspitzung der Angriffe der Roten Brigaden auf das Herz des Staates: Am 16. März 1978 entführte die kommunistische Terrororganisation Aldo Moro, den früheren Ministerpräsidenten und nun Parteivorsitzenden der mit Regierungsmacht im Nachkriegsitalien synonym gewordenen konservativen Democrazia Cristiana. Seine fünf Leibwächter starben im Kugelhagel. 55 quälende Tage später war auch Moro tot: Der Leichnam des Erschossenen wurde im Kofferraum eines Kleinwagens gefunden, mitten in Rom.

Italien hat damit bis heute nicht abgeschlossen

Bis heute hat Italien nicht abgeschlossen mit den „anni di piombo“, den in den späten Sechzigern beginnenden und in den frühen Achtzigern – nach dem Bombenanschlag von Bologna – langsam endenden bleiernen Jahren, in denen politische Terroristen von links und rechts das Land mit Gewalt überzogen.

Wie lang die Schatten sind, zeigte sich erst vor gut einem Jahr wieder, als Rom und Paris über die ausbleibende Auslieferung italienischer Linksterroristen aneinander gerieten, die sich seit Jahrzehnten in Frankreich der Strafverfolgung entziehen. Andere, aus italienischer Haft entlassene Täter, treffen sich dagegen zu Gesprächen mit Familienangehörigen von Opfern. Immer neue Bücher erscheinen über den Fall Moro, zu dem nach wie vor nicht alle Akten einsehbar sind. Die Diskussion um Schuld und Sühne, um Macht, Ohnmacht und Rolle des Staates hält an – und nun schärft noch der Krieg in der Ukraine den Blick auf die schon ferngerückte Ära des Kalten Krieges.

Marco Bellocchio ließ die Zeit des Terrors nie los

Den italienischen Regisseur und Drehbuchautor Marco Bellocchio, Jahrgang 1939 und kein bisschen schaffensmüde, hat die Zeit des Terrors nie losgelassen. 1995 drehte er eine Dokumentation über Moros Entführung, 2003 einen Spielfilm zum Thema, nun folgt eine sechsteilige Fernsehserie. Anders als der Film erzählt „Esterno notte“, deutsch „Und draußen die Nacht“, nicht aus der Perspektive der Entführer von den Geschehnissen im Frühling 1978, sondern kreist diese von verschiedenen Seiten ein: aus der Perspektive Aldo Moros; der seines Parteifreundes, des Innenministers Francesco Cossiga; von Papst Paul VI, der Moro persönlich verbunden war; der Terroristin Adriana Faranda; von Moros Ehefrau Eleonora und schließlich wieder Moros selbst.

Nach dem barock lebenssatten Mehrteiler „Il traditore – Als Kronzeuge gegen die Mafia“, in dem Bellocchio das Leben des Paten Tommaso Buscetta dramatisierte, kehrt er mit einem leisen, psychologisch präzisen und dadurch von Folge zu Folge packenderem Kammerspiel zurück. Es ist ein episches Nachtstück von rund dreihundert Minuten.

Nacht herrscht auch im Inneren der Figuren

Nacht herrscht nicht nur draußen, wie der Titel andeutet, sondern auch im Inneren der Figuren. In spärlich beleuchteten Räumen leiden sie zu später Stunde an ihren Entscheidungen oder als erdrückend eng empfundenen Handlungsspielräumen – ohne Schlaf zu finden. Insomnie ist nur eine der Krankheiten der mittelalten bis alten Männer an der Spitze von Republik und Kirche, denen die Kamera von Francesco Di Giacomo oft regelrecht im Nacken sitzt.