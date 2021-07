Arte-Serie „Die Meute“ : Frauen als Beute

Die chilenische Serie „Die Meute“ zeigt brutale Misogynie und geht über das hinaus, was in der #MeToo-Debatte angestoßen wurde. Dabei wirkt sie erschreckend realistisch.

Schon der Vorspann von „Die Meute“ hat es in sich. Wir werden Zeugen eines Vorfalls, gedreht in realistischer Echtzeit: Ein Mädchen in Schuluniform ist im Visier einer Videokamera. Eine männliche Stimme gibt Anweisungen: „Bleib so. Senk den Blick. Atme zart. Entspann dich. Mach’s mir nach.“ Korrekturen, Wiederholungen, ein unguter Rhythmus entsteht, die Ahnung, dass hier etwas Übles seinen Lauf nimmt. Die Kamera zoomt näher an die tiefer atmende Sofía (Mariana Di Girólamo) heran. Man sieht ihre Verunsicherung. „Ahme ein Geräusch nach. Den Buchstaben A.“ Die Stimme treibt sie an: „Lass hören“, und fragt: „Spürst du schon ein Kribbeln?“ Der Mann, von dem eine zweite Kamera für einen Moment nur seinen Mund zeigt, lacht, während das Mädchen ein immer gedehnteres „A“ keucht – bis der Mann zufrieden ist.

Ist das Missbrauch? Für Beobachter kann kein Zweifel bestehen. Die Sequenzen sind ein Zeugnis sexueller und psychischer Gewalt. Der Mann, Ossandón (Marcelo Alonso), ist Schauspiellehrer einer katholischen Eliteschule in Santiago de Chile. Von hier aus gehen die Privilegierten zum Studium nach Amerika. Im männlichen Rugbyteam, dem Stolz des Schulleiters Pater Belmar (Francisco Reyes), praktizieren sie Überlegenheit als Vorbereitung auf die von den Eltern erwartete Karriere. Die Videoaufnahme, sagt Ossandón, gehöre zu einem Casting, bei dem ein anderes Mädchen eine orgasmusähnlich schreiende Gebärende geben muss. Nur ein Spiel, niemand habe sie gezwungen, mitzumachen, sagt Ossandón. Schauspiel habe mit Grenzüberschreitung zu tun.

Ein „Wolf“ im Darknet

Man kennt die Argumentation aus den MeToo-Debatten. Dass die erniedrigten Mädchen, um die fünfzehn Jahre alt, in der Missbrauchssituation unsicher und verletzlich, aber als solidarische Gruppe nicht ohnmächtig sind, zeigt der chilenische Regisseur Pablo Larraín mit der Koproduzentin, der argentinischen Autorin Lucía Puenzo, in den oft schockierenden Bildern der chilenischen Serie „Die Meute“ deutlich. Doch dabei bleibt es nicht.

Unter dem Verschwörungsmythos eines im Darknet „Soldaten“ rekrutierenden „Wolfes“ versammeln sich Männer zur Frauenhatz, zu Entführung, Gruppenvergewaltigung und Facebook-Bloßstellung einzelner Frauen, denen „ihr Platz zugewiesen“ werden soll. Für die Anhänger des „Wolfes“ herrscht ein Kriegszustand, der jedes Mittel männlicher Unterdrückung rechtfertigt. Rückkehr zur Diktatur ist für sie Gebot. Der zivile Ungehorsam, den die Mädchen mit der Blockade ihrer Schule beginnen, um die Öffentlichkeit zum Hinsehen im Fall Ossandón zu bringen, ist den „Soldaten“ Zeichen des weiblichen Chaos. Blanca (Antonia Giesen), die Anführerin des Schulprotests, wird verschleppt und bleibt verschwunden. Später stellt jemand ein Video ihrer Gruppenvergewaltigung ins Netz. Ihre digitalaffine Schwester Celeste (Paula Luchsinger) kommt dem „Spiel des Wolfes“ auf die Spur. Ein Tattoo an Blancas Nacken, unbemerkt entstanden, markierte sie als Beute.

In acht Folgen steigert sich die Serie zu einem schauderhaften Zustand des Krieges der Geschlechter. Der Horror erwächst aus der fast naturalistisch gefilmten Ansicht der chilenischen Gesellschaft. „Die Meute“ nimmt die Debatte um MeToo nur als Startpunkt. Das Wegschauen der Schuloffiziellen und die Solidarisierung des Kollegiums mit dem Lehrer, der sich als Opfer hysterischer Pubertierender darstellt, sind nur der Schlüssel zu einem breit angelegten Prospekt, der das Mentalitätserbe der chilenischen Militärdiktatur unter Pinochet in den Blick nimmt, andererseits den Machismo als Wurzel der Unterdrückung begreift und einen Katholizismus, der von der gottgefälligen Herrschaft des Mannes über die Frau ausgeht, verantwortlich macht. Zum Brei der Rechtfertigungen der dargestellten Figuren gehört auch ein rechtspolitisch gefärbter Frauenhass, der jede Kränkung des männlichen Egos Frauen zuschiebt, die für Gleichstellung eintreten.

Mehr als ein Thriller

Die Handlung bewegt sich Richtung Kriminalthriller, in dem drei Polizistinnen versuchen, eine kompliziert vernetzte Mordserie zu entwirren, während ihre eigenen Kinder und ihre Vergangenheit zur Zielscheibe werden. Olivia Fernández (Antonia Zegers), Elisa Murillo (Daniela Vega) und Carla Farías (María Gracia Omegna) haben Söhne, Töchter, Ehemänner und gewalttätige Ex-Männer, die zum Spielmaterial des „Wolfes“ werden. Dramaturgisch läuft das auf Entlarvung hinaus, aber die Enttarnung des Psychos ist noch das Uninteressanteste an „Die Meute“. Die Serie wirkt hyperrealistisch – und nur wenige Schritte in die Zukunft entfernt.

„Die Meute“, donnerstags um 21.35 Uhr bei Arte