ARD-Serie „Lauchhammer“ : Leben im Osten nur Freaks?

Am Vorabend des 32. Jahrestages der Einheit fragten die ARD-„Tagesthemen“ ziemlich hilflos: „Warum ist die Unzufriedenheit in Ostdeutschland so groß?“

Unabhängig davon, dass die Prozentsätze von Ostdeutschen in Führungspositionen im Osten, an Universitäten, in der Politik und Medienhäusern nach wie vor unterirdisch sind, also ein klares Repräsentationsvakuum besteht, hätte sich die ARD die Frage der „Tagesthemen“ auch selbst beantworten können. Ein aufmerksamer Blick in die eigene Mediathek hätte genügt.

Dort läuft gerade die Krimiserie „Lauchhammer – Tod in der Lausitz“. Die Serie spielt im realexistierenden und titelgebenden Ort Lauchhammer, an der Abbruchkante des Lausitzer Braunkohle-Tagebaus. Der ermittelnde, ortsansässige Polizist Maik (sic!) muss zusammen mit einer frisch zugezogenen Ermittlerin den Mord an einer jungen Frau aufklären. Der Realismus, den die Serie auch durch die Verwendung des Ortsnamens behauptet, steht allerdings im Widerspruch zum grotesken Zerrbild, das die Serie vom Ort und seinen Bewohnern, mithin vom Osten zeigt. Das Drehbuch und das Setdesign sind von einer geradezu irren, boulevardesken Geilheit auf das Elend durchdrungen, dass sich einem die Nackenhaare aufstellen. Gerade Krimiserien aus öffentlich-rechtlicher Hand haben hier eine besondere Verantwortung. Das Genre erreicht Millionen Zuschauer und ist in der Wirkung, Vorstellungen von Regionen und Menschen zu prägen, wohl kaum übertroffen.