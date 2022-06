ARD-Serie „How to Dad“ : Väter, die ihre eigenen Kinder sind

Treffen sich ein Türke, ein Influencer, ein Streber und ein Schwuler beim Ballettunterricht ihrer Töchter: In der ARD-Serie „How to Dad“ tauschen sich vier Klischee-Männer übers Vater sein aus.

Erfolgsmenschen und solche, die es werden sollen: Alexander (Vladimir Burlakov) und seine Tochter Sophie (Lilou Copeland) in „How to Dad“ Bild: Das Erste

Es gibt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Serien, Filme und Formate, die sind mutig, klug und treffen einen lebensnahen Ton abseits dessen, was sich heutzutage so Debatte nennt. Und es gibt Produktionen, die beginnen wie einer dieser angestaubten Witze, die das harte – weil korrekt und an den richtigen Stellen auszuführende – deutsche Gelächter schon mit einkalkulieren. Sie geben vor, mit Klischees zu spielen, dabei machen sie aus jedem Klischee die gleiche fade Gag-Wurst, und statt sie zu würzen, wird ein auffälliges buntes Schildchen daran befestigt. Auf dem steht wahlweise: „witzig“ oder „lustig“.

Der neueste Witz dieser Prägung, den man sich in der ARD-Mediathek ansehen kann, heißt „How to Dad“ und beginnt so: Treffen sich ein Türke, ein Influencer, ein Streber und ein Schwuler beim Ballettunterricht (ihrer Kinder). Und das ist ja auch keine so schlechte Ausgangssituation – wo sonst laufen sich Väter heute noch über den Weg und können ungestört über ihre Körper, die richtige Schule für die Kleinen, ihr Sexleben und ihre Gesundheit sprechen? In der Sauna, im Wartezimmer, auf dem Spielplatz oder dem Kindergeburtstag? Viel zu langweilig. Denn am Ende sollen sie ja zusammen mit ihren Kindern im Vater-Kind-Tanz gegeneinander antreten.

Klar, ist ja oft der eigentlich erleichternde Gag solcher Gegenüberstellungen der, dass, so unterschiedlich jeder Vater, jedes Kind und jede Familie ist, doch oft ganz ähnliche Probleme auftreten. Aber hier wird wirklich erst einmal darauf geachtet, auf jeder Ebene und von den Fußspitzen bis zum Scheitel zu zeigen, wie unterschiedlich die Kindsväter und Vaterkinder sind, damit das Publikum sich noch härter, weil erleichterter auf die Schenkel klopfen kann, wenn vor lauter individuellem Identitätsangebot klar wird, dass wir alle im gleichen pädagogisch wertvollen Boot sitzen. Roman (Helgi Schmid), der Influencer, hat lackierte Fingernägel, einen Berlin-Bart und blondierte Haare. Er soll ein bisschen einfältig sein, wirkt aber einfach, als sei ein Sechzehnjähriger im Körper eines Sechsunddreißigjährigen aufgewacht.

Vladimir Burlakov gibt den vom Ehrgeiz zerfressenen Erfolgsmenschen Alexander als eine Art Welpen der Wall Street, der noch im „Sabbatical“ in Anzug und weißen Sneakern auftritt. Sami (Ugur Kaya) spielt den türkischen Vater, auch mit Berlin-Bart, Bomberjacke und Kettchen – das Drehbuch braucht ihn so, nebst kesser Lippe, weil sein Gegenpart Berti (Patrick Güldenberg), eigentlich Albert, eben schwul ist und damit erst mal zum politisch korrekten Gewissen der Gruppe abgestempelt wird, das nach jedem Satz beurteilt, ob das Gesagte nun rassistisch, homophob oder Bodyshaming war. Ein ähnlich gelagertes Bewertungsinstrument für ungesicherte Pointen sitzt in Person von Sema (Acelya Sezer) hinter der Theke des Warteraums dieser lässigen Ballettschule. Sie ist die Tochter von Sami und beaufsichtigt das, was die vier Väter in irgendwie stets beklemmt wirkender Atmosphäre da von sich geben.

Wir beobachten schlicht Männer als älter gewordene Kinder

So soll jeder mutmaßliche Gag der Serie auf zwei Ebenen funktionieren, als unlauterer Herrenumkleidekabinenschnack und als seine Simultanübersetzung ins Sicherheitsdeutsch. Eine andere Gag-Variante ist die, dass der Austausch der Väter vor Ort und die damit verbreiteten Wahrheitsauslassungen mit schnellen Rückblenden in die Realität zu Hause gekontert werden: Sagt sie: Zieh die Hose runter. Sagt er: Gerne. Dann steckt das Töchterchen den Kopf zur Tür rein.

„How to Dad“ könnte der ehrenwerte Versuch sein, die Dinge und Gefühle in Wort und Witz zu kleiden, die ein Leben ohne von einem Leben mit Kind unterscheiden. Hier aber – und das ist das Bezeichnende – wäre, entfernte man einfach die Kinder aus der Gleichung, das Ergebnis dasselbe. Denn über die Beziehung zu ihren Kindern und wie man deren Fragen und Bedürfnissen mit Humor begegnet oder sie gar komisch bricht, darüber erfahren wir wenig. Wir beobachten schlicht Männer als älter gewordene Kinder, die sich wortreich darüber verbreiten, dass früher mehr Lametta war. Eines der größten Probleme dabei formuliert Alexander selbst in einer Szene am besten: „Das ist alles nicht wirklich lebensnah, was du da von dir gibst.“

Ein wenig schade ist das, weil sich Schnitt, Ton und Bildgestaltung in vielen winzigen Details wirklich Mühe geben, dagegen anzukämpfen, dass „How to Dad“ auch im Jahr 2022 in seiner ganzen deutschen Gründlichkeit und Angestrengtheit wirkt, als hätte das Ensemble der „Lindenstraße“ zu viel Rotkäppchen-Sekt gekippt. Einen wirklich hauchfeinen, beinahe köstlichen Humor entwickelt die Serie erst dann, wenn man sich beim Zuschauen vorstellt, die ARD hätte eine Serie darüber machen wollen, wie Schauspieler Schauspieler in einer ARD-Produktion spielen, in der sich Männer übers Vatersein austauschen.

How to Dad läuft in der ARD-Mediathek.