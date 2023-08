Die Serie „Everyone is f*cking crazy“ erzählt von vier Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen. Trotz der Ernsthaftigkeit des Themas fehlt es der Serie nicht an Leichtigkeit.

Wenn sich das Leben anfühlt wie ein immerwährender Flugzeugabsturz, helfen dann „Lifehacks aus einem zweitausend Jahre alten Buch“, also der Bibel? Helfen sonstige Weisheiten, Sanitäter, Notfallseelsorger, Gesetzeshüter? Bringt alles nichts, entscheiden die vier jugendlichen Patienten der Therapeutin Dr. Thomalla (Jeanette Hain). Thomalla und die Sitzungen bei ihr waren zwar keine Rettung, aber ihre Anker. Was jetzt?

Zu Beginn der achtteiligen ARD-Serie „Everyone is f*ucking crazy“, die ausschließlich in der Mediathek zu sehen sein wird, ist die Spitzentherapeutin aus dem Fenster ihrer Praxis gesprungen, anscheinend ohne Grund. Gerade als Klientin Chloe (Maja Bons) ihren Mut wie besprochen zusammengenommen und nicht die Schwelle „neutralisiert“ hatte, indem sie zuerst mit den Fußspitzen, dann mit den ganzen Füßen ein kompliziertes Muster an Bewegungsabfolgen ausführt, um tödliche Gefahr für ihre Liebsten zu bannen.

Zwänge, klar nur in Chloes Kopf, aber eigentlich magisches Denken und Fühlen, das den Alltag der jungen Frau unerträglich anstrengend macht. In der „Young adult Serie über mentale Gesundheit“ hat dieses Verhalten aber definitiv auch seine situationskomischen Momente. Vor allem, wenn die daueraggressive Schröder (Luise von Stein) mit der überängstlichen Chloe am Zebrastreifen steht (lauter Schwellen!) und das Problem einer ungeduldigen Autofahrerin auf ihre Weise bewältigt (nicht nachmachen).

So die Kinder, so die Eltern

Für Malik (Arsenij Walker) haben seine psychischen Probleme durchweg düstere Seiten. Vielleicht liest und denkt er „zuviel“ („Camus hat uns verarscht“), vor allem aber wirft er alle möglichen bewusstseinsverändernden Drogen ein. Nimmt Benzos wie Bonbons, das hilft ihm aber wenig, sein Leben erträglich zu machen. Warum Derya (Via Jikeli), die Vierte im Bund der Ex-Patienten der verstorbenen Dr. Thomalla, vorgibt, therapeutische Assistentin zu sein und alle anderen auf den Weg der Besserung ihres Leidensdrucks zu führen, bleibt erst einmal ihr Geheimnis.

Unter der Nase des Kriminalhauptkommissars Schürk (Daniel Sträßer) und eines salbungsvollen Seelsorgers, eines Pfarrers mit Namen Engel — der auch im Zimmer einen Fahrradhelm trägt, was soll das, wenn ihn doch Gott persönlich beschützt? —, stiehlt Derya den Praxisschlüssel, studiert Fallakten und Aufzeichnungen, organisiert gruppentherapeutische Sitzungen und produziert allerhand Chaos und manches Gute. „Wir sind die Verrückten“, stellt Malik klar.

Mag sein. Dass die Eltern (gespielt unter anderem von Andreas Lust) und das Umfeld der Patienten in „Everyone is f*cking crazy“ ebenfalls nicht alle Tassen im Schrank haben und kaum als Vorbilder für Heranwachsende geeignet sind, steht Folge für Folge der Serie von Luzie Loose (Regie und Drehbuch), John-Hendrik Karsten, Lisa Rüffer und Lukas von Horbatschewsky (Drehbuch) und Anne Bolick und Björn Knechtel (Kamera) sicherer fest.

Tragik und Komik dicht beeinander

Psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen werden insbesondere im Zusammenhang mit den Folgen der Corona-Lockdowns und Schulschließungen zur Zeit verstärkt diskutiert. Im Fokus stehen dabei oft die Versäumnisse im Gesundheitswesen. Viel zu wenige Therapeuten und Psychiater, viel zu wenige Klinikplätze und lange Wartezeiten, bis Betroffene Hilfe bekommen, all das ist richtig. Auch dafür möchte diese Serie, die Tragik und Situationskomik auf gute Weise balanciert, den Blick schärfen.

Anders als in der bemerkenswert genau beobachtenden Serie „Safe“ von Charlotte Link, die in diesem Jahr den Grimme-Preis bekam, will „Every­one is f*cking crazy“ aber nicht in erster Linie Therapie von Kindern und Jugendlichen im geschützten Raum abbilden. Es geht mehr um das ganze Wirrwarr drum herum, das sich Jugend nennt. Oder Adoleszenz, aus dem wissenschaftlich sezierenden Blickwinkel des Fachpersonals. Diese Serie, mit ihren knapp halbstündigen Folgen, will dabei mit der Peergroup auf Augenhöhe sein. Also geht es auch um die ganz großen Fragen. Wer bin ich? Warum bin ich so? Was macht mich aus? Kann ich auch anders? Und warum, zum Teufel, wird manches einfach nicht besser?

Mehr Unbekümmertheit, mehr Kreativität

Im Tempo, der Ausgelassenheit, dem Faible fürs Absurde und der Rolle, die Songs als Begleitung, Kommentierung und Kontrapunkt haben, ähnelt „Every­one is f*cking crazy“ der um historische Faktentreue gänzlich unbekümmerten neuen Historienserie „Haus Kummerveldt“ (in der Arte-Mediathek), in der das schriftstellernde Fräulein Luise (Milena Straube) auf Burg Hülshoff sich die dichtende Vorfahrin Annette zum Vorbild nimmt, um ihren Bruder Veit (Marcel Becker-Neu), glühender Anhänger des wilhelminischen Militarismus, in den Wahnsinn zu treiben.

In beiden Serien gelingt das, was viele von der Zukunft fiktionaler Formate der Öffentlich-Rechtlichen verlangen: mehr Unbekümmertheit, mehr Kreativität, spielerischer Mut, andere Blickwinkel — eben auch bei ernsten Themen wie psychischen Krankheiten. Dass „Everyone is f*cking crazy“ mit einer Triggerwarnung versehen ist, ist ausnahmsweise einmal wirklich gerechtfertigt. Nicht jede Verstimmung ist zwar gleich eine mentale Krankheit, aber Aufmerksamkeit tut not. Dass Jugendliche solche (Unterhaltungs-)Serien gemeinsam mit Freunden oder Eltern schauen und darüber sprechen, ist sowieso eine gute Sache.

Everyone is f*cking crazy steht von heute an in der ARD-Mediathek. Keine lineare Ausstrahlung.