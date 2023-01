ARD-Serie „Asbest“ : Gangstermärchen aus Neukölln

„Hier drin geht’s um Geld und draußen genauso“, erklärt der inhaftierte Momo Kaval, eben noch Aspirant auf ein Luxusleben als Kickerprofi, aber dann von seiner organisiert kriminellen Familie mittels Falschaussage hingehängt, der ihn besuchenden Freundin Daniela (Lulu Hacke). Damit aber sind die Mauern schon partiell eingerissen: Das Gefängnis ist keine andere Welt, sondern die Verdichtung der äußeren auf kleinem, umkämpftem Raum. Die Zwecke unterscheiden sich nicht: „Überall geht’s ums Geld.“ Dass der Knast, in dem Abhängigkeiten deutlicher hervortreten als in der vermeintlichen Freiheit – in diesem Fall der Zugriff des Clans auf das Individuum –, dass diese Gesellschaftsminiatur mit ihrer Einheit von Ort, Zeit und Handlung eine ideale Drama-Bühne darstellt, haben Autoren immer schon bemerkt. Entsprechend viele Geschichten spielen hinter Gittern.

„Prison Break“, „Orange Is The New Black“, „Oz“, „Wentworth“, „Locked Up“, „Il Re“, „The Inmate“, „In with the Devil“, „Prison Playbook“: Allein die aufwendig produzierten Knastserien jüngeren Datums machen einander inzwischen gut kapitalistisch Konkurrenz. Wer hier mitspielen will (jenseits von Comedy-Formaten wie „Im Knast“), muss investieren, und zwar zunächst in symbolisches Kapital in Form von Knastauthentizität: raue Charaktere, rohe Sprache, gnadenlose Handlung. Dass die ARD auf diesem Feld reüssieren will, ist mutig, ihr Einsatz beachtlich. So fungiert als Showrunner, Regisseur und Oberpate Kida Khodr Ramadan, seit „4 Blocks“ (TNT) unser Clanboss der Herzen.

Von Starrummel zu sprechen, wäre untertrieben

Für „Asbest“ hat er nun das halbe Schauspieltalent Berlins verpflichtet. Von Starrummel zu sprechen, wäre untertrieben. Selbst für völlig unbedeutende Rollen wurden Größen wie Detlev Buck oder Sabin Tambrea eingekauft. An „4 Blocks“ erinnern nicht nur Optik, Stimmung und die leicht pubertäre Macho-Coolness von „Asbest“, sondern auch Nebenrollendarsteller wie Frederick Lau oder Ludwig Trepte und die Dauerbeschallung mit Deutsch-Rap. Textlich passt das natürlich zum Gangsteridiom der schweren Jungs: Fick dies und fick das in jedem zweiten Satz. „Ich ficke Fußball“; „Deine Mutter fick ich auch noch“; „Ich fick diesen Sharif“; „Fick dich, Henry“; „Wir werden diese Hunde schon ficken“; „Warum fickst denn Du jetzt Kopf?“ Auch Slang kann eintönig sein.

Ramadan aber ging noch weiter in seinem Investment in Street Credibility. Trotz des Edel-Ensembles hat er die Hauptrolle an Xidir Koder Alian gegeben, einen Rapper ohne Schauspielerfahrung, der anders als Sido und B-Tight in „Blutbrüdaz“ aber keinen Rapper spielt, sondern eben den jungen Fußballer Mohamed (Momo), der im Knast zum echten Gangster wird (das „Breaking Bad“-Narrativ funktioniert in allen Schattierungen). Xidir macht das durchaus gut inmitten all der Profis, bleibt stets er selbst. Allzu variabel wirkt sein Spiel freilich nicht. Er beherrscht eigentlich nur den Ausdruck aufbrausend-überheblich. Die wenigen zugewandten Momente wirken darstellerisch unbeholfen.