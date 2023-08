Als Julia Penner vor sieben Jahren, im Rahmen des Showrunner-Programms „Serial Eyes“, über ein Vergewaltigungsdrama nachzudenken begann, gab es das Schlagwort „MeToo“ noch nicht, und eine Story im Pop-Milieu hatte sie auch nicht im Sinn. Die Geschichte hätte sich um einen Politiker und seine Affäre und seine Familie drehen sollen.

Jetzt steht ein Musiker im Mittelpunkt: der Deutschpop-Sänger Carsten Andersen, der noch Jahrzehnte nach seinen größten Hits (eine gefällige „Mischung aus Poesie und Politik“ mit ohrwurmeligem „Nanana“-Anteil) die Stadien füllt und sich bei Erscheinen seines jüngsten Albums „Leichtgewicht“ mit Vorwürfen einer jungen Sängerin konfrontiert sieht.

Wie wissen schon am Ende der ersten Folge, was in den fraglichen „37 Sekunden“ einer alkoholträchtigen Party geschah. Wir hören, wie die Songwriterin Leo ein deutliches „Ich will das jetzt nicht“ zu Andersen sagt. Wir sehen, wie er gegen ihren Willen in sie eindringt.

Die Serie wählt verschiedene Perspektiven

Es passt so gar nicht zu dem sensiblen Kerl. Ein freundlicheres Gesicht als jenes von Jens Albinus, der den Sänger spielt, kann man sich schwerlich vorstellen. Und er ist wie Albinus Däne, bei besagter Geburtstagsparty am See wehen nicht von ungefähr die rot-weißen Wimpel des Hygge-Landes über dem Tisch. Dänen bringen in Deutschland immer (nur nicht 1864) Sympathiepunkte extra. Auch sie führen dazu, dass man sich als Zuschauer dieser Geschichte, für die Julia Penner gemeinsam mit David Sandreuter das Drehbuch verfasste, auch mit der Psychologie des Täters beschäftigen mag.

„37 Sekunden“ nimmt sich für die Vorstellung der handelnden Personen viel Zeit: Der Sänger flaniert als Everybody’s Darling zwischen den Gästen, die ihm zum Wiegenfest gratulieren. Er genießt die Feier mit alten Weggefährten wie seinem ganz im Weiß alternder Musikgötter gekleideten Kumpel vom Label (Martin Feifel). Gattin Maren (Marie-Lou Sellem) sonnt sich im Glanz ihres Mannes. Tochter Clara (Emily Cox) legt sich mit einer überglücklichen Rede und niedlichen Erinnerungen an ein Duett mit Papa in der Kindheit ins Zeug.

Claras beste Freundin Leonie Novak (Paula Kober), eine Nachwuchskünstlerin, die eine heimliche Affäre mit Andersen hatte und mit ihm demnächst auf Tour gehen soll, greift ebenfalls spontan zum Mikro. Sie zog sich schon vor der Party eine Flasche Weißwein rein, weil sie so nervös war, unterdrückt ihren Ärger darüber, dass Carsten die Affäre wohl nicht fortführen will, und erklärt ihm musikalisch die Liebe. Woraufhin Carsten, der zu später Stunde ebenfalls druckbetankt ist, immer enger mit ihr in die Nacht tanzt und sie in seine Studiohütte entführt – in sexuell geladener, aber auch zu Streit und schließlich besagter Vergewaltigung führender Stimmung.

Selbst Nebenfiguren werden glaubwürdig gespielt

Dass sie zur Polizei gehen sollte, ist Leonie am Folgetag noch nicht klar. Sie wartet auf entschuldigende Worte von Carsten, der den Vorwurf aber entweder nicht versteht nicht oder nicht will, und sucht den Rat von Clara, die als Anwältin arbeitet und trotz Leonies Zweifeln („ein bisschen unscharf alles“) zur Anzeige rät.

In diesem Moment weiß Clara noch nicht, dass es sich bei dem beschriebenen Mann um ihren Vater handelt. Als sie es weiß, wird ihr innerer Konflikt zum Motor der Handlung: Während Leonie ihre Erfahrung in einem Video-Post ohne Namensnennung zu verarbeiten sucht, eine Anwältin einschaltet (Denise M’Baye) und sich tatsächlich durchringt, zur Polizei zu gehen, schlägt sich Clara aus Liebe zum Vater und aus Sorge um den Ruf der Familie zunehmend auf die Seite des geliebten Vaters. Der von einvernehmlichem Sex überzeugt ist und von der Plattenfirma den berüchtigten, gleich mal die „Pressegeier“ mit Klagedrohungen unter Druck setzenden Anwalt Fabian Hauser (Marc Benjamin) zur Seite gestellt bekommt. „Also, wenn das vor Gericht geht“, sagt er über Leonie, „dann f... wir sie.“

„37 Sekunden“ (Regie: Bettina Oberli) spielt das alles Schritt für Schritt durch – aus der Warte Leonies, deren Sache anno 2023 natürlich schnell von Aktivisten unterstützt wird; jener Carstens, der ebenfalls öffentliche Unterstützung bekommt, und auch jener Claras, die in einer Pause der Gerichtsverhandlung, auf die alles hinausläuft, einfach nur noch vor lauter Ratlosigkeit mit dem Kopf gegen die Wand rennt.

Selbst Nebenfiguren werden glaubwürdig gespielt, und die musikalischen Einlagen, darunter eine Klavierballade gegen die „Cancel Kultur“, die Andersen am Tiefpunkt seiner Karriere wehleidig anstimmt („Und Ihr nennt es Kultur-uuu-uuur! Wie kann man nur?“), sind auch nicht sehr viel schlimmer als das, was die KI demnächst fürs Radio schreibt. Nein, im Ernst: Die Filmkomponisten Paul Eisenach und Jonas Hofer schrieben sie genauso sorgfältig wie Penner und Sandreuter die Dialoge: ein absolut sehenswertes, vielschichtiges MeToo-, Familien- und Beste-Freundinnen-Drama mit Fingerzeig auf den Grundsatz „Nein heißt nein“, der 2016 im Strafrecht verankert wurde, und Kurs auf die einschlägigen Preise.

37 Sekunden ist von heute an in der ARD-Mediathek abrufbar. Im Ersten ist die sechsteilige Serie am 15., 16., 22. und 23. August zu sehen.