Amerikanisches Fernsehen : So wild wie heute war der Westen noch nie

Mit dem Western feiert ein immer wieder totgesagtes Genre im amerikanischen Fernsehen ein erstaunliches Comeback – als Abrechnung mit dem amerikanischen Traum. Vielleicht ist das kein Zufall in Zeiten einer tief gespaltenen Gesellschaft der Vereinigten Staaten, in der auf die Frage, was Amerika eigentlich ist und sein soll, disparate Antworten aufeinanderprallen.

Die neue Popularität des Genres ist auch dem Autor Taylor Sheridan („Sicario“, „Hell or High Water“) zu verdanken, der mit „Yellowstone“ eine Westernvariante von „Dallas“ schuf: John Dutton (Kevin Costner), Patriarch einer vielköpfigen Familie, will seine weitläufigen Ländereien in Montana gegen den Zugriff indigener Gruppen, gegen die Entwicklungspläne kalifornischer Yuppies und den Verwaltungswahn der amerikanischen Regierung verteidigen. Seine Kinder stehen ihm teils in kämpferischer Loyalität zur Seite, teils intrigieren sie gegen ihn und gegeneinander.