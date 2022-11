Serie „1899“ bei Netflix : Leinen los und volle Fahrt voraus ins Unterbewusste

In der Mystery-Serie „1899“ stößt ein Ozeandampfer voller Auswanderer auf ein Geisterschiff. Das ist schön schaurig in Szene gesetzt, aber auch ziemlich trivial. Das soll ein „Mega-Event“ von Netflix sein?

Was ging an Bord der „Prometheus“ vor sich? Maura Franklin (Emily Beecham) tappt im Dunkeln. Bild: Netflix

Gemessen am Aufwand, den die Kulissenbauer betrieben, am Marketing-Wummern und der Berliner Premierenfeier, die beides „im Look and Feel“ des Fin de Siècle verband, müsste „1899“, die neue Serie der „Dark“-Schöpfer Jantje Friese und Baran bo Odar, eigentlich das „Mega-Event des Jahres“ sein. Holzvertäfelte Luxuskabinen wurden geschaffen, stilvoll beleuchtete Gänge, edel eingerichtete Speisesäle und flammenlodernde Maschinenräume eines Atlantikkreuzers – vom ganzen Stolz der Produktion nicht zu reden, dem im Studio Babelsberg auf 23 Meter Breite gebauten halbrunden Oberdeck, das von einer sieben Meter hohen, 55 Meter langen und um 270 Grad gebogenen LED-Wand und etlichen Windmaschinen umgeben ist.

Doch es hilft alles nichts: Die pompös beworbene Mystery-Serie „1899“, die von merkwürdigen Begebenheiten auf einem Schiff voller Auswanderer erzählt, reißt einen trotz des Aufwands nicht wirklich vom Hocker. Und das beginnt schon mit der Einleitung, die mit einer intellektuell verschwurbelten Frauenstimme („Das Hirn ist tiefer als die See“) und Bildern einer schwarzen Pyramide in eisbedeckten Berglandschaften so unbedingt auf Mystery macht, dass einem jede Lust auf Mystery noch vor der ersten Chipstüte vergeht.

Wir sehen ein Spukschloss im felsigen Nichts und einen Dampfer im offenen Meer, die Kamera kippt senkrecht in einen Strudel, der in einen Klinikflur führt. „Vater!“, ruft eine angstschweißverklebte Frau: „Ich hab’s gesehen. Ich bin nicht verrückt!“ Und schon wird die Frau von kräftigen Armen in eine Zelle verschleppt, die denkwürdigerweise dieselbe Nummer trägt wie die Schiffskabine, in der Maura Franklin (Emily Beecham) einen Augenaufschlag später erwacht.

Nun befindet sie sich an Bord eines Ozeanriesen, der Kerberos heißt, wie der dreiköpfige Hund am Eingang zur Hölle. Eine Zeitungsseite in ihrer Hand erinnert an das Verschwinden eines anderen Schiffes etwas früher im Jahr. Ein Brief deutet auf ein Geheimnis, das Mauras Bruder entschlüsselt hat. Pittoresk ausgebreitete Bücher legen nahe, dass sie Hirnforscherin von Beruf ist. Alles arg künstlich, wie am Reißbrett erdacht.

Auch die nächsten Szenen folgen einer Überwältigungsstrategie, bei der „1899“ mehr an Optik als einer gediegenen Figureneinführung gelegen ist: Ein polnischer Posterboy (Maciej Musiał) mit nacktem Oberkörper ackert im Maschinenraum der Kerberos und träumt von der Freiheitsstatue, ein aalglattes Ehepaar aus Frankreich (Mathilde Ollivier, Jonas Bloquet) hat sich in Speisesaal und Bett wenig zu sagen, eine junge Japanerin (Isabella Wei) ist durch Kleidung und Schminke für starke Farbe im Schwarzgrau und ein Südeuropäer (Miguel Bernardeau) für homoerotische Sexszenen zuständig. Sie wirken wie viele an Bord wie auf der Flucht.

Und so geht es ruhelos weiter, vom vernarbten jungen Dänen (Lucas Lynggaard Tønnesen aus „Borgen“) aus der dritten Klasse, der den Speisesaal stürmt und nach einem Arzt brüllt, bis zum kernigen Kapitän Eryk Larsen (Andreas Pietschmann). Der praktischerweise just in dem Moment, als er Maura an Deck begegnet, ein Lebenszeichen des verschwundenen Dampfers Prometheus übermittelt bekommt. Das seit vier Monaten vermisste Schiff, mit 1400 Passagieren und fünfhundert Mann an Bord, scheint sich keine sieben Stunden von der Kerberos entfernt zu befinden.

Der Kapitän ändert den Kurs

Larsen beschließt die Kursänderung. Er findet das Schiff, begibt sich mit Maura und einigen anderen wie dem blinden Passagier Jerome (Yann Gael) mit einem Beiboot an Bord – und stellt fest, dass die Prometheus menschenleer ist. Unruhe macht sich an Bord der Kerberos breit, und sie wird durch fiese Erscheinungen wie einen grünen Käfer und plötzlichen Nebel des Grauens, Hitzköpfe, die Waffen in die Hand nehmen, oder die Vorstellung, dass das Traumziel Amerika dank des Schlamassels mit der Prometheus womöglich nicht mehr erreicht wird, nur noch verstärkt.

Wir Zuschauer werden hingegen aus anderen Gründen unruhig. Die Figuren lassen uns kalt, weil die Geschichten, die nach und nach enthüllt werden, recht plakativ bleiben. Die allgegenwärtigen Dreiecks-Symbole nerven. Wenig fühlt sich an wie auf wellenbewegter See. Und die Frage, was hier Wirklichkeit ist und was nicht – nun ja, das ist kunstvoll gemacht, und so gehört es sich auch in einer Serie, die im Jahr 1899 spielt: dem Jahr, in dem bekanntlich Sigmund Freuds „Traumdeutung“ erschien. Aber das Verwirrspiel wirkt zumindest in den sechs Folgen, die vorab einsehbar waren, auch etwas aufgesetzt und trivial.

Für das Mystery-Mirakel „Dark“ bekamen Jantje Friese und Baran bo Odar noch 2017 viel Beifall. Damals zogen sie uns immer tiefer in eine absolut knifflige Story, und das multiperspektivische Erzählen auf verschiedenen Zeitebenen ging ihnen bewundernswert leicht von der Hand. „1899“ wirkt dagegen kalkuliert, und das schließt die Umsetzung des Vorhabens, über die Auswandergeschichte auch eine „Geschichte über Europa“ zu erzählen, „über Themen und Probleme, mit denen wir aktuell konfrontiert sind“, mit ein. Vielleicht haben wir einen Fehler gemacht: Wir haben „1899“ nicht im polyglotten Original gesehen, das mehr Stimmung enthält. Und vielleicht halten die letzten beiden Folgen, die wir nicht einsehen konnten, oder künftige Staffeln noch eine Überraschung parat, die alles Gesehene in anderem Licht erscheinen lässt. Aber ein „Mega-Event“? Wir sind skeptisch.

1899 startet heute bei Netflix.