Serie „The Gilded Age“ : Damen aus guter und besserer Gesellschaft

Julian Fellowes hat nach „Downton Abbey“ eine neue Serie produziert. Sie führt in die goldene Epoche New Yorks und lässt altes und neues Geld aufeinanderprallen.

Noch immer fällt es positiv auf, wenn eine Serie mit einem ganzen Ensemble eigensinniger Frauen mittleren Alters aufwartet und sie aufeinander loslässt. Einige sind ein bisschen überkandidelt, andere scharfzüngig, wieder andere loyal und liebenswert. Und auch wenn noch anderes eine Rolle spielt und natürlich auch einige junge hübsche Menschen einen Ehepartner suchen – am Ende geht es in „The Gilded Age“ doch um die Damen der Gesellschaft und darum, wer zu dieser Gesellschaft gehört und wer nicht.

Der Begriff „Gilded Age“, also das vergoldete Zeitalter, geht auf einen Roman von Mark Twain zurück und bezeichnet ungefähr die wirtschaftliche Blütezeit um die Jahrhundertwende, die man bei uns als Gründerzeit kennt. In Amerika explodierte damals der Fortschritt, plötzlich gab es Eisenbahnen, Gas, Elektrizität, Stahl- und Ölindustrie, es wurde überall investiert und gebaut und Menschen, die noch vor ein, zwei Generationen mit einem Köfferchen eingewandert waren, hatten plötzlich Geld wie Heu. Und in ihrem Schatten lebten noch immer Arbeiter und Bauern in schrecklicher Armut, vor allem solche, die nicht anglo-amerikanischer Abstammung waren. Das ist der Hintergrund, vor dem sich das Panorama der Serie entfaltet. Und weil Julian Fellowes – man kennt ihn als Erfinder der Serie „Downton Abbey“ – dafür verantwortlich ist, entfaltet sich alles langsam, sorgfältig beobachtet und mit hier und da effektvoll eingesetzter Dramatik.

Ein Protzbau aus Eisenbahngeld

Wir befinden uns also im New York des Jahres 1882, oder zumindest auf dem besten Weg dorthin. Denn zuerst begegnen wir am Bahnhof der jungen, mittellosen Marian Brook, die nach dem Tod ihres Vaters zu ihren Tanten in die große Stadt zieht. Gespielt wird sie von der Newcomerin Louisa Jacobson, und dass einem ihr Gesicht trotzdem so bekannt vorkommt, liegt daran, dass Jacobson Meryl Streeps älteste Tochter ist. Ihre treu sorgenden Tanten hingegen kennen wir: Christine Baranski als Agnes van Rhijn und Cynthia Nixon als Ada Brook. Das Zusammenspiel der älteren, verwitweten und klassenbewussten Agnes, der keine Bemerkung zu sarkastisch ist, und der alten Jungfer Ada, die sich in ihrer grenzenlosen Menschenliebe immer wieder mit Marian verbündet, stellt Dialogqualitäten in den Mittelpunkt, die sich bei „Downton Abbey“ eher nur am Rande abspielten – das Gefrotzel, der Schlagabtausch, die abgeklärte Rückschau auf Lebensentwürfe.

Die beiden Damen samt heiratswilliger Nichte in ihrem düsteren Stadtpalast aus altem Geld und einer Küche voller traditionsbewusster Angestellter müssen nun damit leben, dass frisch zugezogene Nachbarn, die neureichen Russells, sich mit all ihrem schönen Eisenbahngeld einen riesigen Protzbau auf die andere Straßenseite klotzen. Und während Tante Agnes noch hinter dem schweren Vorhang steht und lästert, bringt sich Neuankömmling Bertha Russell (Carrie Coon) schon in Stellung, um in der eingeschworenen High Society New Yorks mitzumischen. Das Geld hat sie, der Schliff fehlt noch ein wenig. Sie leistet sich immerhin einen französischen Koch, auch wenn ihr Butler nicht einmal weiß, wie man in England den Tisch richtig eindeckt. Der Autor Julian Fellowes weiß das natürlich und macht wieder einmal die richtige Reihenfolge des Tafelsilbers zum stellvertretenden Schlachtfeld für das große Ganze, das kennen wir ja schon aus Downton Abbey.

Die Söhne machen Kummer

Und das große Ganze ist diesmal ein wenig komplexer als das soziale Gefüge auf einem großen englischen Anwesen, und meist auch komplexer, als es sich für die Damen des alten Geldadels darstellt. Die Söhne beispielsweise machen Kummer. Der Sohn der Russells, Larry, denkt gar nicht daran, das dynastische Erbe seiner Eltern fortzuführen, weil er sich nicht sonderlich für Eisenbahnen interessiert und lieber Architekt werden möchte. Oscar van Rijn, Agnes’ Sohn, schaut sich zwar brav nach einer Gattin gehobenen Standes um, wohnt aber in ein wenig zu trauter Zweisamkeit mit seinem Freund zusammen, was sicherlich noch zu Ärger führen wird. Vorerst aber macht er der jungen Gladys Russell den Hof, die von ihrer ehrgeizigen Mutter an einer derart kurzen Leine gehalten wird, dass sie noch gar nicht weiß was sie vom Leben eigentlich will, außer zu rebellieren und um jedes Stück Freiheit zu kämpfen.

Und ganz so weiß geht es auch nicht zu, wir sind schließlich in New York, wenn auch in einer sehr idealisierten Version davon. Die junge Heldin Marian freundet sich, nachdem ihr Geldbeutel am Bahnhof gestohlen wurde, mit der schwarzen Peggy Scott (Denée Benton) an, die ihr mit einer Fahrkarte aushilft. Und muss lernen, dass Peggy umgekehrt nicht ihrer materiellen Hilfe bedarf, sondern einer gutsituierten und gebildeten bürgerlichen Familie entstammt und eigene Pläne hat. Nämlich zu schreiben, weshalb sie beim „New York Globe“ anheuert, der ersten schwarzen Tageszeitung.

In den ersten Folgen ist alles noch ein wenig steif und schwergängig. Aber das ist verzeihlich, schließlich will eine ganze Epoche beleuchtet werden – auch im Wortsinn, wenn tout New York fasziniert dem Großereignis des ersten durch Edisons Glühbirnen elektrisch beleuchteten Hauses beiwohnt. Dann aber nimmt die Sache Fahrt auf, die Figuren bekommen Konturen und füllen sich mit Leben, Zwischentöne werden angespielt. Dass die zweite Staffel bereits in Auftrag gegeben wurde, ist schön, denn „The Gilded Age“ hat viel Potential. Und Marian und Peggy und Gladys und Larry steht noch eine Menge Schicksal bevor, begleitet durch die strengen Blicke und schnippischen Bemerkungen der Damen der Gesellschaft.

The Gilded Age läuft von heute an immer freitags um 20.15 bei Sky Ticket.