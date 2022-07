Serie „One Mic Stand“ : Lachen mit Lauterbach

Was haben Karl Lauterbach und Hazel Brugger gemeinsam? Sie sind schlau und erfolgreich – aber erst auf den zweiten Blick attraktiv. So verkündet es die Komikerin Hazel Brugger vor der Kamera, während sie den Gesundheitsminister mit ei­nem Tesla nach Wiesbaden kutschiert, zu einem Auftritt, der nichts mit seiner politischen Arbeit zu tun hat. Brugger will Lauterbach auf ihrem Fahrdienst gut zureden, ihm letzte Tipps geben, aber er, ganz der Politiker, nimmt einen Anruf nach dem anderen entgegen.

Beide sind in der Amazon-Prime-Serie „One Mic Stand“ von Tedros Teclebrhan (besser bekannt als Teddy Comedy) zu sehen, in der Stand-up-Comedians Prominente coachen, die dann in einer Live-Show vor Publikum auftreten müssen. In den insgesamt fünf Folgen moderiert Teclebrhan die Show selbst. Der Süddeutsche ist seit Jahren ein Star auf Youtube und hat sich zuletzt mit der Impro-Comedy-Show „Last One Laughing“ verdient gemacht.

Keine Miene verzogen

Nicht jedes Duo in „One Mic Stand“ ist gleichermaßen stimmig und authentisch. Die Kombination von Model Lorena Rae und Comedy-Star Torsten Sträter funktioniert gut: Rae verlangt vor ihrem Auftritt einen Schnaps, was man gut nachempfinden kann. Auch Sträters Coa­ching, das in einem Einspieler zu sehen ist, hat Momente herausragender Komik. Rae arbeitet sich an der Aufgabe ab, Sträter nach dem klassischen Rezept von „Last One Laughing“ zum Lachen zu bringen – mit mäßigem Erfolg, was nicht nur an ihr liegt. Sträter gehört zu denen, die schon in der Vorgängershow keine Miene verzogen, während sich die Zuschauer vor den Fernsehern längst nicht mehr halten konnten. Er besucht das Victoria-Secret-Model Rae dann auf der Fashion Week in Paris, sieht dabei zu, wie ihr die Haare gemacht werden – und verlangt nach einem Styling für seinen kahlen Kopf.

Andere Paare stehen sich beruflich etwas zu nah. Teclebrhan coacht den Schauspieler Fahri Yardim, der schon in der Serie „Jerks“ mit Christian Ulmen und zuletzt in „Die Discounter“ zu sehen war, ei­ner Comedy-Serie, deren Dialoge zum größten Teil improvisiert wurden. Wenn ausgerechnet Yardim dann in „One Mic Stand“ mit seiner Angst vor dem Auftritt kokettiert, kauft man ihm die Show nicht ab. Teclebrhan wiederum stellt als En­tertainer seine Vielseitigkeit unter Beweis: Mal verkörpert er den Ar­beitslosen Antoine, mal schimpft er auf Schwäbisch oder klettert auf den Balkon des Zuschauerraums, um mit jungen Frauen zu flirten. Aber so richtig zündet der Live-Teil des Formats nicht – ein Schicksal, das „One Mic Stand“ mit ähnlichen Ex­perimenten anderer Streamingportale teilt.

Mehr zum Thema 1/

Es sind schließlich weniger die Auftritte der prominenten Laien als die Stand-up-Nummer der Profis, die der Serie ihren Reiz verleihen. Harald Schmidt, dessen Aufgabe es ist, Mats Hummels zu coachen, läuft mit gewohntem Late-Night-Charme durchs Publikum, parodiert Annegret Kramp-Karrenbauer und fordert die Gäste auf, „lauter als bei Karl Lauterbach“ zu lachen. Und auch Hazel Brugger, die vor einiger Zeit Mutter geworden ist, unterhält grandios mit dem Alltag einer von Milchpumpen profitierenden Frau. Als Nachfolger von „Last One Laughing“ kann sich „One Mic Stand“ durchaus sehen lassen.

One Mic Stand läuft bei Amazon Prime Video.