Serie „Nudes – Nackt im Netz“ : Die Bilder gehen nie wieder weg

„Nudes – Nackt im Netz“ handelt von der sexuellen Ausbeutung Jugendlicher im Netz. Die norwegische Serie ist gut gemeint. Und passt mit ihrem Ansatz wohl am besten in den Schulunterricht.

Cybergrooming“, die Kindesmissbrauchsanbahnung im Netz durch erwachsene Täter, die sich als gleichaltrige Freunde ausgeben, ist in keinem Spielfilm wirkungsvoller dargestellt worden als 2016 in „Das weiße Kaninchen“. Lena Urzendowsky, während der Dreharbeiten erst fünfzehn Jahre alt, verkörpert darin wirkungsvoll die naive Sara, ein Mädchen zwischen kindlichen Märchenfantasien, Unsicherheiten und dem Wunsch, als junge Frau wahrgenommen zu werden. Devid Striesow spielt den Täter, der sich zunächst als Unterstützer ausgibt, als Julian (Louis Hofmann), Sohn aus gutem Hause, Sara wegen leichtfertig verschickter Nacktbilder zum Blowjob zwingt und das gefilmte Material weiterverkauft. Der Film von Florian Schwarz (Regie), Michael Proehl, Holger Karsten Schmidt (beide Buch) und Philipp Sichler (Kamera) erhielt wichtige Preise. Jugendliche allerdings mokierten sich über die realitätsferne Darstellung der Netzwelt (deren genaue Abbildung der Film nicht anstrebt). Das Zielpublikum waren Eltern, die mit Schrecken der widerlichen Ausbeutung zusahen, der Mädchen und Jungs in der Pubertät, dem Alter mit der größten Risikobereitschaft und der maximalen Entblößungsangst, im Internet ausgesetzt sind.

Die zehnteilige norwegische Miniserie „Nudes – Nackt im Netz“, ein Lizenzankauf der ARD Degeto, ist in manchem das Gegenteil des Spielfilms. Zunächst wird konsequent auf Augenhöhe Jugendlicher erzählt. Produktionsdidaktisch wird unterstellt, dass sich diese Altersgruppe zwar ständig mit allen greifbaren Apparaten im Netz bewegt, dass die porträtierten Heranwachsenden aber weder von Kinderpornographie je etwas gehört haben noch sich bewusst sind, dass ihre Nacktheit begehrte Ware ist. Und dass entsprechende Fotos und Videos, hochgeladen und geteilt, nie mehr weggehen sowie gerade für Mädchen zur sozialen Stigmatisierung führen wie nichts sonst.

Überfälliges Lehrplan-Update

„Nudes“ zeigt dabei in zehnmal zwanzigminütigen Folgen, in denen drei verschiedene Geschichten erzählt werden, medienpädagogische Aufklärung im Solidarisierungsangebot der Fiktion. Zumindest immanent macht die Produktion klar, dass sie die Aufgabe der Schule übernimmt. In der dritten Geschichte, „Adas Story“, langweilt sich die vierzehnjährige Ada (Anna Storeng Frøseth) beim mit hoher Peinlichkeit behafteten Schülervortrag zum Thema Genitalherpes. Antworten zu Fragen, die Jugendliche wirklich bewegen, gibt der Sexualkundeunterricht trotz „unverkrampfter“ Herangehensweise der Lehrerin nicht. „Nudes“ ist das überfällige Lehrplan-Update, das nebenbei auch noch Gefahren des enthemmten Alkoholkonsums thematisiert.

„Adas Story“ ähnelt dabei derjenigen von Sara in „Das weiße Kaninchen“. „Sofias Story“ (mit Lena Reinhardtsen) handelt vom Sexvideo der Sechzehnjährigen mit dem älteren Axel (Christian Reyes Løvdal), heimlich durch Dritte gefilmt bei einer enthemmten Party. „Viktors Story“ nimmt die Perspektive des beliebten, obervernünftigen Schulsprechers (Tord Kinge) ein, der ein aus Jux selbst gefilmtes Sexvideo von Miriam (Stella Kvam Young) nur kurz online stellt, schnell löscht, angezeigt wird und bald von der Polizei wegen der Herstellung und Verbreitung kinderpornographischen Materials einvernommen wird. Besonders dieser Erzählstrang, der mit der echten oder behaupteten Naivität solcher Täter Ernst macht, ist pädagogisch wertvoll und filmisch banal. Eine Anwältin beschreibt dem zunehmend verunsicherten Viktor und seinen entsetzten Eltern die Rechtslage. Im Fall einer Verurteilung werde er weder im Gesundheitswesen noch als Lehrer noch irgendwo im norwegischen öffentlichen Dienst arbeiten dürfen. Es kommt zu einer Art Täter-Opfer-Ausgleichsgespräch. Erst jetzt versteht Viktor die Konsequenzen, die sein „Ulk“ für Miriam, mit siebzehn laut Gesetz ein Kind, hat.

Mehr zum Thema 1/

Dass der superpädagogische Ansatz der Drehbücher von Jørgen Færøy Flasnes, Liv Joelle Barbosa Blad und Erika Calmeyer via Identifikation mit den jugendlichen Figuren das Ziel erreicht, dass dadurch weniger „Dick Pics“ verschickt, weniger manipulativ eingesammelte Oben-Ohne-Fotos geteilt werden und die Medienkompetenz steigt, ist leider eher unwahrscheinlich. Der Aha-Effekt dürfte sich in Grenzen halten, dazu ist die Ansprache der Netflix-verwöhnten Gruppe einfach zu plump. Auch die ARD-Mediathek (im linearen Fernsehen sind die Folgen zu altersgemäß passender Nachteulenzeit zu sehen) ist nicht gerade der Ort, an dem sich die Vierzehn- bis Achtzehnjährigen tummeln. Im Präsenzunterricht mit gruppendynamisch lebhafter Diskussion mag die Serie am besten funktionieren.

Nudes – Nackt im Netz läuft um 22.50 Uhr im Ersten.