Serie „Normal People“ : Wie geht das, zusammen erwachsen werden?

Es ist eine faszinierende Variante der „Romeo und Julia“-Story, die Sally Rooney da in ihrem Roman „Normal People“ erzählt: Die Familien der Teenager Marianne (Daisy Edgar Jones) und Connell (Paul Mescal) sind in gesellschaftliche Strukturen eingebettet, in denen die Anziehung, die die beiden füreinander spüren, zum Kraftakt wird. Hier geht es auch um Klassenunterschiede, zudem dreht Rooney die klassische Konstellation um: Marianne ist eine kluge, aber eigensinnige Einzelgängerin aus einer wohlhabenden, aber seelisch unterkühlten Familie, die unter dem Eindruck des Missbrauchs durch den verstorbenen Vater wie erstarrt ist. Connell ist ein allseits beliebter und begabter Footballspieler, dessen alleinerziehende Mutter über einen soliden moralischen Kompass verfügt. Trotzdem drängt Connell Marianne, die knospende Beziehung zwischen den beiden geheim zu halten – um seinen Status bei den Kumpels nicht aufs Spiel zu setzen, und wohl auch aus Scham darüber, dass seine Mutter bei Mariannes Familie putzt. So greift er nicht ein, als seine Freunde Marianne mit grausamer Häme überziehen. Das wird beide noch für Jahre verfolgen. Marianne nimmt zwar kein Blatt vor den Mund und weiß sich dank ihrer geschliffenen Intelligenz gegen die Sticheleien ihrer Mitschüler und ihres Bruders zur Wehr zu setzen, gleichzeitig ist sie äußerst sensibel. So verschanzt sie sich in ihrer Außenseiterrolle, derer sie sich nur allzu bewusst ist.

Als das Paar nach dem Schulabschluss ans College geht, wandeln sich die Rollen – Marianne findet eine Clique, die ihren Hang zum Sarkasmus als Selbstschutz teilt. Connell fühlt sich ohne seine Jungs plötzlich fehl am Platz und allein. Während die beiden ihre Jugend abstreifen und sich als Erwachsene verorten, formt diese komplizierte Beziehung ihr Leben. Sie driften auseinander und wieder zusammen. Sie haben Sex und führen tiefgründige Gespräche über das Dasein mit- und ohne einander. Es offenbaren sich die Sehnsüchte und Unsicherheiten zweier junger Menschen mit unterschiedlichem sozialen Hintergrund, die sich dennoch zu spiegeln scheinen.

Für die BBC und Hulu verfilmte Lenny Abrahamson die Geschichte mit derselben zarten Eindringlichkeit, mit der er vor fünf Jahren das Drama „Room“ inszenierte – seine vierfach Oscar-nominierte Arbeit über eine junge Frau, die ihren kleinen Sohn in der Gefangenschaft eines Kidnappers großzieht und nach gelungener Flucht damit ringt, sich gemeinsam mit dem Fünfjährigen neu in der Welt zurechtzufinden. Damals wurde seine Hauptdarstellerin Brie Larson wurde mit dem Oscar ausgezeichnet.

Es gab Interessenten mit ziemlich tiefen Taschen

Auch diesmal setzt Abrahamson auf ein großes Schauspieltalent: Edgar Jones und Mescal sind betörend. Sie müssen es bei so viel Kameranähe sein. Alle anderen Figuren der Serie bleiben unscharf, aber dank einer spürbaren Elektrizität zwischen den beiden jungen Schauspielern fällt es leicht, sich von ihnen in den Bann schlagen zu lassen.