„Schneller als die Angst“ im Ersten : Psychopathen in freier Wildbahn

Der Täter gelangte in die Wohnung, als sie von einer Party zurückkehrte und allein war, er trug eine Maske, vergewaltigte sie. Und die Zielfahnderin Sonja Becker (Friederike Becht), das Opfer, erzählte einzig ihrem überforderten Freund Alex (Golo Euler), was in jenen furchtbaren Minuten geschah. Sie will stark sein, keine Schwäche zeigen in einem harten Beruf. Erst nach einem Zwischenfall im Job lässt sich „Sunny“ für einige Wochen krankschreiben – und macht dann zum Entsetzen von Alex weiter, als sei nichts gewesen.

Das kann nicht gut gehen. Nicht mit Kollegen, von denen einer trotz des kumpelhaften Umgangs der Täter sein könnte, und erst recht nicht mit Blick auf den Fall, der das Magdeburger LKA-Team in der Serie „Schneller als die Angst“ in Atem hält: Ein Frauenmörder, der seit 16 Jahren in einer forensischen Klinik untergebracht war, hat es dank eines Komplizen über den Stacheldraht der Anlage ins Freie geschafft.

Lüsternes Blinzeln

Die Ermittler brausen sofort in die Klinik, um Zeugen zu befragen und Spuren zu sichern, und sie besuchen auch die „Eltern der Bestie“. Aber André Haffner (mit viel Lust an der Überzeichnung gemimt von Felix Klare, den man heute auch wieder als Stuttgarter „Tatort“-Kommissar Sebastian Bootz sehen kann) ist gut vorbereitet. Er schlägt sich bis zu einem Campingplatz durch, wo er den ersten ruhigen Moment zu Yoga-Verrenkungen im String-Tanga nutzt und lüstern zu einer italienischen Urlauberin hinüberblinzelt. Auf seinem Rücken sind in Form flächendeckender Tattoos alle Frauen zu sehen, bei denen sein Charme einst verfing. Er hat sie manipuliert, in die Falle gelockt, sadistisch missbraucht und getötet. Wie man sich einen Psychopathen eben so vorstellt.

Sechs Folgen wird es dauern, bis das Ergebnis der Jagd nach dem Ausbrecher feststeht – parallel wird die Story von Sunny erzählt. Wäre dem schneidigen Abteilungsleiter Ralf Keller (Thomas Loibl) die Vergewaltigung der Kollegin zuzutrauen? Oder dem ehrgeizigen Markus Fechner (Christoph Letkowski), der zu Sunny seit der Polizeischule in einem Konkurrenzverhältnis steht und jeden Karriere-Rückschlag in sich hineinfrisst? Sunny wird es irgendwann wagen, einen Verdacht auszusprechen und die LKA-Chefin Barbara Zellmann (Carina Wiese) um Einleitung eines Verfahrens bitten. Aber das Thema wird, psychologisch feiner gezeichnet als die Geschichte des Serientäters, den Film noch bis in die letzten Szenen beschäftigen.

Ob die Zuschauer so lange am Ball bleiben, ist nicht gesagt. „Schneller als die Angst“, geschrieben von Klaus Arriens und Thomas Wilke („Soko Stuttgart“, „Notruf Hafenkante“), mangelt es in der Regie des erfahrenen „Tatort“-Regisseurs Florian Baxmeyer erstaunlich lange an Atmosphäre, und das reißen weder die schaurigen Episoden-Titel („Dämonen“) heraus noch die Kunststücke des Kameramanns Marcus Kanter, der auf viele Bilder mit langer Brennweite setzt. An der Malaise ist vor allem die Pilotfolge schuld, die ganz der aktuellen Mode entsprechend mit einer krassen Szene hinter Gittern, albtraumhaften Aufnahmen von Sunnys Vergewaltigung und der Festnahme eines Geiselnehmers auf einem Dach einsteigt und danach aufgeregt über eine müde Figureneinführung hinwegzustrampeln versucht. Erst mit der zweiten Folge, in der das Ermittlerteam mit dem ernst dreinblickenden, Anzug und Trenchcoat tragenden Kollegen Torsten Wächter (Andreas Döhler) vom LKA Potsdam komplettiert wird, findet „Schneller als die Angst“ endlich zu sich.

Nicht schlecht, aber mit dicht erzählten, vom ersten Moment an mitreißenden heimischen Produktionen wie „Unbroken“, dem ZDF-Sechsteiler vom Februar, an den man sofort denkt, weil auch dort eine traumatisierte Polizistin im Mittelpunkt stand (eine schwangere Kommissarin wacht blutverschmiert ohne Kind auf) nicht zu vergleichen.

Schneller als die Angst läuft in der ARD-Mediathek und am 1., 2. und 9. Januar um 21.45 Uhr im Ersten.