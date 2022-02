„Friends“ in China zensiert : Was man nicht sieht, kann es nicht geben

In einer für den chinesischen Markt aufbereiteten Version der Serie „Friends“ fehlt Carol, die lesbische Exfrau von Ross. Beachtlich an diesem neuen Fall staatlicher Bevormundung ist, wie entschieden die Kritik der Zuschauer ausfällt.

Beinahe dreißig Jahre nach ihrer ersten Ausstrahlung in Amerika ist die Serie „Friends“ in China immer noch unheimlich beliebt. Chinesen schauen sie, um Englisch zu lernen, was eine lustige Vorstellung ist, zumal die Serie von Pointen über Nippel, Lollis und Schwangerschaftstests lebt. Allerdings war der Zugang zu derlei Gags in den letzten Jahren nicht leicht, 2013 wurde offiziell die letzte Folge der Serie ausgestrahlt. Wer sich danach für „Friends“ interessierte, musste auf Raubkopien zurückgreifen.

Nun haben chinesische Streamingplattformen die Serie neu zur Verfügung gestellt, einmal in der Woche ist eine Folge zu sehen. Der großen Gemeinschaft der Anhänger fiel allerdings bald auf, dass in der neuen Version gleich zu Beginn jemand fehlt. Es geht um die Exfrau des etwas trotteligen Ross Geller (David Schwimmer), Carol (Jane Sibbett), die sich von ihm trennte, als ihr bewusst wurde, dass sie lesbisch ist. Carol wird im weiteren Verlauf der Serie ihre Freundin heiraten und ein Kind zur Welt bringen, das sie noch mit ihrem Ex gezeugt hat, und auch Ross wird sich gut damit arrangieren.

Abertausende Videos gelöscht

Die lesbische Exfrau entspricht jedoch offenbar nicht den Richtlinien der chinesischen Zensurbehörden. Seit 2016 entfernt die chinesische Medienanstalt „vulgäre, unmoralische und ungesunde Inhalte“ aus ausländischen Filmen und Serien. Nach den Maßstäben der Zensur betrifft das auch Menschen, die rauchen, Affären haben oder eben homosexuell sind. In den letzten Jahren wurden mit der Begründung, es handle sich um Obszönitäten, Abertausende Videos und Bilder aus dem Netz gelöscht. Im vergangenen Jahr ließ die Medienanstalt schon eine verstümmelte Version der Sonderfolge „Friends: Reunion“ ausstrahlen, in der alle Hinweise auf lesbisches, schwules, bisexuelles und transsexuelles Leben in der Welt von Ross, Rachel, Phoebe, Joey, Chandler und Monica fehlten. Die Zensur strich auch gleich die Auftritte von Lady Gaga, Justin Bieber und der koreanischen Band BTS. Man erinnerte sich: Lady Gaga hatte den Dalai-Lama getroffen. Justin Bieber hatte vor Jahren ein Foto von einem Schrein für Kriegsopfer in Tokio veröffentlicht. Beiden wurden Konzerte in China untersagt. Die Boyband BTS hatte in einem Interview zwar von einer „Geschichte des Leids“ gesprochen, damit aber nicht die chinesischen Soldaten gemeint, die im Koreakrieg starben.

Beachtlich an diesem neuen Fall staatlicher Bevormundung ist, wie entschieden die Kritik der Zuschauer ausfällt. Im chinesischen Nachrichtendienst Weibo war am Wochenende millionenfach von Zensur die Rede. Nutzer verurteilten ausgiebig den Versuch, Homosexualität auf derart plumpe Weise unsichtbar machen zu wollen. Die Beschwerden wurden ebenfalls sogleich zensiert, der Hashtag „Friends zensiert“ wurde durch den Hashtag „Warum ist Friends so beliebt“ ersetzt.

Mehr zum Thema 1/

Die Zahl amerikanischer Filme, die in China gezeigt werden, ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Serien wie „The Big Bang Theory“ waren seit 2014 nicht mehr zu sehen. Streaminganbieter müssen ihre ausländischen Ankäufe seit 2015 der Medienanstalt vorlegen. „Friends“ galt offenbar als mit Abstrichen vertretbar. Bleibt die Frage, was in den nächsten Folgen aus einer Leihmutterschaft, diversen Affären und einem unehelichen Kind wird.