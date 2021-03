F.A.Z. exklusiv : Reporter ohne Grenzen verklagt Facebook

Die Organisation „Reporter Sans Frontières“ (RSF/Reporter ohne Grenzen) hat am Montag in Paris bei der Staatsanwaltschaft Klage gegen Facebook-Standorte in Frankreich und Irland eingereicht. Der Vorwurf: „betrügerische Geschäftspraktiken im Umgang mit Hassrede und Desinformation“. RSF teilt dazu mit, „entgegen den rechtsverbindlichen Versprechen des Social-Media-Unternehmens, ein ,sicheres‘ digitales Umfeld zu bieten“, habe Facebook zugelassen, „dass sich Falschinformationen im Kontext der Covid-19-Pandemie sowie Hasskommentare und Drohungen gegen Medienschaffende ungehindert“ verbreiteten.

In seinen allgemeinen Nutzungsbedingungen verpflichtet Facebook sich und seine Nutzer dazu, für ein geschütztes Umfeld zu sorgen, indem zugestimmt wird, keine Inhalte zu teilen, „die rechtswidrig, irreführend, diskriminierend oder betrügerisch“ sind. Im Kern wirft RSF dem kalifornischen Unternehmen nun vor, seine eigenen Regeln und Ansprüche zu unterlaufen und „Zusagen [...] gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern größtenteils nicht“ einzuhalten. Anhand von Expertenanalysen und Aussagen sowie Zitaten ehemaliger Facebook-Mitarbeiter wolle man zeigen, dass Falschinformationen teils Monate nach Veröffentlichung ohne Kennzeichnung oder Einordnung weiterverbreitet würden und „Hasskommentare trotz ihrer möglichen Auswirkungen auf die Sicherheit von Journalistinnen und Journalisten nicht entfernt“ würden.

RSF will das unter anderem anhand von Protokollen nachweisen, die die Facebook-Seite des französischen Satiremagazins „Charlie Hebdo“ zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ausgabe „Tout ça pour ça“ im September 2020 in den Blick nehmen. In dieser Ausgabe, deren Titel sich sinngemäß mit „Viel Lärm um nichts“ übersetzen lässt, legte das Magazin zum Prozessauftakt gegen Beschuldigte im Fall des Terroranschlags auf die Redaktion im Januar 2015 jene Mohammed-Karikaturen wieder auf, die in Zusammenhang mit dem Anschlag stehen und seinerzeit bereits zahlreiche Hassbotschaften auf Facebook provozierten. So auch im September 2020. In diesem Zeitraum habe RSF Dutzende von Kommentaren registriert, die Beleidigungen, Drohungen und Aufrufe zur Gewalt gegen das Magazin und dessen Mitarbeiter enthielten.

Online-Hetze hat weltliche Konsequenzen

Auch die per Anzeigenkampagne angekündigte Großoffensive gegen Fake News im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie habe wenig konkrete Konsequenzen gehabt: Die Faktencheck-Organisation „First Draft“ – einst angedockt an die Harvard-Universität und gegründet unter der Schirmherrschaft des Google Lab unter Beteiligung von Facebook und Twitter – hatte in ihrem Bericht mit dem Titel „Under the surface: Covid-19 vaccine narratives, misinformation and data deficits on social media“ anhand einer Untersuchung von 1200 Social-Media-Beiträgen herausgefunden, dass nicht verifizierte Facebookseiten und Instagram-Konten für einen Großteil der Verbreitung von Covid-19-Verschwörungstheorien verantwortlich sind.

Die Klage wurde laut Mitteilung unter anderem auch deshalb in Frankreich eingereicht, weil dort die Aufrufe zum Hass seit der Attacke gegen die Satirezeitung „Charlie Hebdo“ im Jahr 2015 oft bittere Konsequenzen in der Wirklichkeit hätten. Gleichzeitig eigne sich das französische Straf- und Verbraucherrecht für die Klage und könne, da die Nutzungsbedingungen von Facebook weltweit dieselben seien, international Wirkung zeigen. Vor allem, weil sich derartige, systematische Verstöße gegen die eigenen Richtlinien und Ansprüche auch in anderen Ländern nachweisen ließen. In Deutschland wird der Verbraucherschutz überwiegend zivilrechtlich durchgesetzt.