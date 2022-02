Medienförderung in der Schweiz : Sieben fette Jahre für Milliardäre?

Am 13. Februar stimmen die Schweizer über die staatliche Medienförderung ab. Die Regierung will sie innerhalb von sieben Jahren mit jeweils 150 Millionen Franken weiter ausbauen. Die Befürworter versprechen die Rettung der Demokratie, die Gegner befürchten ihren Untergang. Die Front verläuft parallel zum tiefen Corona-Graben, und sie verläuft mitten durch die Medienlandschaft, die von harten Auseinandersetzungen zwischen den Presseverlagen geprägt ist. Es ist ein Hauen und Stechen.

Jürg Altwegg Freier Autor im Feuilleton. Folgen Ich folge

Wohl noch nie hat ein Jahr für die Medien in der Schweiz so turbulent begonnen wie 2022. Just am 31. Dezember tauchte – elf Monate nach seiner Entstehung – ein Video auf, das die blühendsten Verschwörungstheorien der Impfgegner zu bestätigen scheint. Das Video zeigt den Geschäftsführer des Verlags Ringier, Marc Walder, wie er vor Schweizer Managern erklärt: „Wir hatten in allen Ländern auf meine Initiative gesagt, wir wollen die Regierung unterstützen durch unsere mediale Berichterstattung, damit wir gut durch die Krise kommen.“ Eingebettet in den Satz war die verhängnisvolle Bitte: „Und da wäre ich froh, wenn das unter uns bleibt.“