Am 1. August feiern die Eidgenossen aus Anlass des „Rütli-Schwurs“ von 1291 bekanntlich ihren Nationalfeiertag. Es werden patriotische Ansprachen gehalten und Höhenfeuer angezündet. Die dramatischste Rede an die Nation kam diesmal nicht von den rhetorischen Haudegen der Schweizerischen Volkspartei (SVP) im Kampf gegen die EU. Sondern vom Chef des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ­Gilles Marchand: „Eine Attacke auf die Schweiz und ihre Vielfalt“ sei im Gang, warnte er am Sonntag danach. Der Generalsekretär der SRG (Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft) sprach wie der General der Schweizer Armee, der auf der Rütli-Wiese im Zweiten Weltkrieg zur Verteidigung des Landes den Rückzug in das Réduit verkündet hatte: „Die Konkurrenz lauert nicht innen, sondern außen.“

Beim Rundfunk liegen die Nerven blank

Es geht, schon wieder, um die Rundfunkgebühren. Es sind die höchsten in Europa. Vor fünf Jahren stand ihre Abschaffung zur Abstimmung: „No Billag“ war diese überschrieben – nach dem Namen des Inkassounternehmens, das die Gebühren eintreibt. Das Unterfangen mit dem genialen Kampfschrei war ursprünglich ein Scherz, den sich ein paar Jungspunde erlaubt hatten. Die Kampagne wurde als Kulturkampf geführt, und gegen „No Billag“ wurden die Minderheiten, die Vielfalt, die Sprachen – die Identität des Landes und der „Kulturauftrag“ des Staats in die Waagschale geworfen. Das Resultat war ein Plebiszit für Radio und Fernsehen: 71,6 Prozent sagten Nein zu „No Billag“. Damals betrugen die Gebühren 451 Franken pro Jahr.

Die SRG erwies sich jedoch als schlechter Sieger. Mehr als Belohnung für das vorbildliche Verhalten der Stimmbürger denn aus Einsicht wurden die Gebühren leicht gesenkt. Eine Zeit lang verkaufte man sie mit dem Spruch „1 Franken pro Tag“. Gegenwärtig betragen sie 335 Franken jährlich. Die vorgebrachten Argumente wie das Unbehagen, das längst zu spüren war, wurden ignoriert. Ihre Kritiker wollten daher nie so richtig an die von der SRG verkündeten Sparmaßnahmen glauben. Braucht die Schweiz 17 staatliche Radio- und sieben Fernsehprogramme? Sind amerikanische Serien Teil des Programmauftrags? Sportrechte? Die Antworten blieben dürftig.

Die Berichterstattung während der Covid-Krise hat das Vertrauen in die Regierung und die Medien weiter erschüttert. Eine Milliarde Franken zur Unterstützung der Medienkonzerne haben die Schweizer Stimmbürger abgelehnt. Der neue Medienminister Albert Rösti ist Mitglied der SVP und eines Komitees, das einen weiteren Anlauf zur Reduzierung der Gebühren machte. Das Projekt wird „Halbierungsinitiative“ genannt und läuft auch unter dem Namen „200 Franken sind genug“. So viel sollen die Schweizer künftig für ihre Sender bezahlen. Mitte August reichten die Initiatoren unter der Leitung des SVP-Abgeordneten Thomas Matter 128.000 Unterschriften ein. Noch wird deren Gültigkeit geprüft. 100.000 sind für eine Abstimmung nötig. „Das Tempo“, in dem sie zusammengekommen sind, stimmt Matter für den Ausgang der Abstimmung optimistisch.

Es geht den Initiatoren darum, die Unternehmen, die zum Teil horrende Gebühren bezahlen müssen, zu entlasten. Auch auf die Single-Haushalte – jeder dritte in der Schweiz – können sie zählen: Bis vor das Bundesgericht sind sie gelangt, um die ungerechte Belastung zu korrigieren – ohne Erfolg. Jetzt ziehen sie vor die europäischen Instanzen, im Vergleich mit den Familien fühlen sie sich diskriminiert.

Marchand: „Das Volk ist auf unserer Seite“

Das Vertrauen in die Sender ist gesunken. Kurt W. Zimmermann, der Medienkritiker der „Weltwoche“, hat nachgewiesen, dass in den Wetterprognosen systematisch zu hohe Temperaturen angekündigt werden. Sogar französische Zeitungen berichteten darüber. Der Wetterfrosch entschuldigte sich, das Fernsehen organisierte eine Diskussion, lud Zimmermann aber nicht ein.

Die Nerven liegen blank, ein neues helvetisches Psychodrama hat begonnen. Auftritt im ersten Akt: Die linke Abgeordnete Jacqueline Badran (gegen den Gebührenabbau) empfiehlt der „NZZ“-Redakteurin Katharina Fontana, sich in psychiatrische Behandlung zu begeben. Laut Medienberichten hat Fernsehchefin Nathalie Wappler, ehemalige Programmleiterin beim MDR, aus Angst vor der Abstimmung soeben den Verzicht auf den Genderstern verordnet. SRG-General Gilles Marchand bereitet sich mit den Argumenten der SVP auf die „Mutter aller Schlachten“ vor. Er beschwört die Vielfalt und die Einheit der Schweiz. Von einer Schwächung der staatlichen Sender, warnt er, profitierten nur ausländische Programme. Und auch die einheimischen Privaten verlören. Sie hängen ebenfalls am Gebührentopf. Der Medienstandort schlechthin sei in Gefahr. Im „Sonntags-Blick“ erklärte Marchand: „Das Volk ist auf unserer Seite.“

Wer so in die Welt hinausposaunt, ist sich seiner Überzeugung selbst nicht sicher.