Arnold Schwarzenegger hat für Netflix eine Serie gedreht. in „Fubar“ spielt er einen CIA-Agenten, dem die eigene Tochter in die Quere kommt. Das lässt sich nicht schlecht an.

Niemand mag Action mehr als ich“, sagt Arnold Schwarzenegger in einem Werbefilm von Netflix. Er fährt mit seinem eigenen Panzer – ein M47 Patton, wie er ihn bereits als junger Wehrpflichtiger in Österreich fuhr – vor, überrollt einen Mercedes, lehnt sich sonnenbebrillt aus der Luke und stellt sich als Netflix’ neuer „Chief Action Officer“ vor: „Ich arbeite rund um die Uhr, um Ihnen die größte Action auf dem Planeten zu bringen!“

Das Stück ist ein Werbespot für Schwarzeneggers neue Serie „Fubar“. Der Achtteiler von Nick Santora, der unter anderem für die „Sopranos“ und „Law and Order“ schrieb, dreht sich um den CIA-Agenten Luke Brunner (Schwarzenegger), der bei seinem allerletzten Einsatz feststellen muss, dass seine geliebte Musterschüler-Tochter Emma (Monica Barbaro) ebenfalls seit Jahren verdeckt für die CIA arbeitet.

„Fubar“ steht für „fucked up beyond all recognition“, zu Deutsch: „versaut bis zur Unkenntlichkeit“, und das gilt hier nicht nur für die Beziehung zwischen Vater und Tochter, die empört registrieren, dass sie einander jahrelang belogen haben, sondern auch für die Lage, in der sich die beiden bei Lukes letztem Einsatz befinden. Einst hat er einen gefährlichen Gangsterboss ins Jenseits befördert und aus schlechtem Gewissen seither für dessen damals noch kleinen Sohn Boro (Diego Luna) den Gönner und Beschützer gespielt. Aber Boro, für den Emma jetzt verdeckt arbeitet, hat seine Ausbildung genutzt, um das Imperium seines Vaters auszubauen,und eine gefährliche Waffe entwickelt, die er internationalen Terroristen anbietet.

Unterstützt von einem Narrentrio im Hintergrund – Milan Carter als Computerexperte Barry, Travis Van Winkle als Sprachgenie Aldon und Fortune Feimster als Mathe-Crack Roo –, müssen Vater und Tochter zähneknirschend zusammenarbeiten, um die Vernichtung der Welt zu verhindern und Boro, einen grausamen und rachsüchtigen Typen, auszuschalten.

Ein TV-Debüt in Topform

Für Schwarzenegger ist dies die erste Fernsehhauptrolle in seiner mehr als fünfzig Jahre währenden Filmkarriere, die 1970 mit „Hercules in New York“ begann. Wie kürzlich ein weiterer, gleichaltriger Actionheld (Sylvester Stallone in „Tulsa King“) lässt er es im Fernsehen noch mal so richtig krachen, und nicht ohne Stolz auf seine immer noch gute Form. „Wenn du das schaffst“, sagt Barry, als er seinen Boss durch eine besonders wilde Verfolgungsjagd coacht, „bist du der schnellste weiße Fünfundsechzigjährige der Welt.“ Tatsächlich ist Schwarzenegger 75 und bemerkenswert agil. „Fubar“ kommt denn auch, zumindest zu Beginn, als Actionkomödie nach dem Muster von „True Lies“ daher. Auch dort spielte Schwarzenegger 1994 neben Jamie Lee Curtis einen Spion, der seiner Frau seine wahre Identität verheimlicht und Chaos stiftet.

Aber „Fubar“ verfeuert erstaunlich früh viel erzählerisches Pulver im Hinblick auf das Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Brunners und Boro. Vater und Tochter wird ein Psychologe zur Seite gestellt, damit ihre Animositäten die Mission nicht gefährden, und im Folgenden spielt die Serie in jeder Episode ein anderes Szenario durch, Boro zu kriegen. Natürlich kommen sich Emma und Luke sich unterwegs auch emotional wieder näher. Im Hintergrund werden derweil noch andere Beziehungen auf den Prüfstand gehoben: die zwischen Luke und seiner Ex-Frau, die zwischen Emma und ihrem Freund Carter (Jay Baruchel) und die zwischen den Team-Mitgliedern, die sich ebenfalls als dysfunktionale Familie begreifen.

Das Tempo ist hoch, die Stunts sind an Klassiker wie „Mission: Impossible“ angelehnt, und eine Pointe jagt die nächste. Das klappt meist ganz gut. Aber manchmal wirkt das Ganze bemüht und mit dem Holzhammer zusammengezimmert – etwa, wenn sich Schwarzeneggers Figur plötzlich als Sadist zeigt und man sich als Zuschauer unfreiwillig auf Seiten seines Gegners findet. Oder wenn Emma mitten in einem Kampf auf Leben und Tod ihren Widersacher zur Zusammenarbeit überredet – und der sagt: „Wehe, wenn du Spielchen spielst.“ Um die Story in eine bestimmte Richtung zu lenken, werden den Figuren vom Drehbuch schon mal widersprüchliche Aktionen abverlangt, aber immerhin überstrahlen die Spiellaune der Beteiligten und das hohe Tempo der Geschichte die meisten Ungereimtheiten.

Unter dem Strich ist „Fubar“ eine amüsante Actionkomödie, die manchmal ins Familiendrama, manchmal in eine Arbeitsplatzcomedy abdriftet und mit einem gut aufgelegten Schwarzenegger und einer sehenswerten Monica Barbaro als seiner Tochter auftrumpft. Der Spruch „I’m back, baby!“ gilt. Auch wenn das Etikett der „größten Action der Welt“ hier vielleicht eine Nummer zu groß ist.

Fubar startet heute bei Netflix.