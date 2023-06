Und schon die nächste Netflix-Serie mit Schwarzenegger: In der Doku „Arnold“ erzählt der Bodybuilder, Schauspieler und Politiker, wie er wurde, was er ist – und sagt richtige Dinge über die schlechten Dinge, die er in seinem Leben getan hat.

Gerade hat Donald Trump zum wiederholten Mal gedroht, im Fall seiner Wiederwahl zum Präsidenten den Rechtsgrundsatz zu kippen, der allen Kindern, die auf amerikanischem Boden geboren werden, automatisch die amerikanische Staatsbürgerschaft garantiert. Es ist ein weiterer Versuch Trumps, das Fundament der Einwanderung zu unterhöhlen, auf dem die Vereinigten Staaten von Anbeginn gründeten. Mit Arnold Schwarzenegger als amerikanischem Präsidenten wäre so ein Verfassungsbruch undenkbar.

Tobias Rüther Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin.



Schwarzenegger ist vielleicht der berühmteste Einwanderer in die Vereinigten Staaten seit der Nachkriegszeit. Seine Geschichte, die Netflix jetzt in einer dreiteiligen Doku erzählt, zeigt aber auch, dass man auch in der Steiermark als Amerikaner geboren werden kann. Oder sich zumindest so fühlt, als sei man doch eigentlich dazu geboren, Amerikaner zu sein. Bis sich dieser Traum dann erfüllte: Schwarzenegger ist 1983 eingebürgert worden, da hatte er schon 15 Jahre in den Vereinigten Staaten gelebt. Zwanzig Jahre später wurde er Gouverneur von Kalifornien.