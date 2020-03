Deutsche SyFy-Serie „Spides“ : Schwärmen für die Hauptstadt

Unter Folie: In der neuen deutschen Science-Fiction-Serie „Spides“ mischen Insektenwesen Berlin auf. Von der Machart her zielt die Geschichte auf ein internationales Publikum. Aber leider wirkt das alles wie laminiert.

Die gute Nachricht: Der Sender „SyFy“ hat eine deutsche Science-Fiction-Mystery-Serie produziert. Die schlechte: Sie ist für den internationalen Markt konzipiert und spielt (daher?) in Berlin. Das soll man zwar nicht hören – lustiger Meta-Gag, alle sprechen Englisch –, aber sehen. Woran? An Männern mit Dutt oder Bart, Tanzszenen in Techno-Clubs, schwarz oder in Latzhosen gekleideten Frauen, Partydrogendealern, der Oberbaumbrücke und den orangefarbenen U-Bahnen, die in fast jeder Eröffnungsszene durchs Bild rattern.

Neu ist: Irgendwo in einem Betontrakt unterhalb der Hauptstadt hat ein achtbeiniges Insektenwesen zwei ungesund aussehende Kahlköpfe in hautfarbenen Schlüpfern an seine unheilbringenden Tentakel angeschlossen, um seine Schnarrlaute in menschliche Sprachbefehle zu übersetzen. Ein finster dreinblickender Professor im Rollstuhl mit Namen Conrad Torsen (Harvey Friedman) und eine Ärztin, die nicht nur zum Lachen in den Keller geht (Susanne Wuest), stehen in seinen Diensten. Wer jetzt denkt, das sei ein ganz normaler Tag im Innenministerium, liegt knapp daneben. Die beiden kümmern sich im „Torsen-Institut“ offiziell um schwere neurologische Fälle, haben es aber selbst faustdick hinter dem Lobus frontalis.

„Meditationsvideos“ aus brummend-violetten Mandalas

Gerade zu Besuch im Institut ist Nora (Rosabell Laurenti Sellers). Nach einer aus dem Ruder gelaufenen Nacht im „Rapture“ (ein Club, gut erkennbar an einer abrissbirnengroßen Diskokugel vor dem Eingang), erinnert sie sich nicht mal mehr an ihren Namen. Schuld ist eine neue Droge namens „Blis“, die in einer schwer nach Abi-Ball in Charlottenburg aussehenden Tanzszene unter den Feiernden ausgegeben wird. Man träufelt sie sich in die Augen, die dann lila aufleuchten. Wer Glück hat, trippt ein Weilchen, sieht tote Menschen, wird von einer Sicherheitsfirma in Busse verladen und abtransportiert. Wenig später kommen die Psychonauten mit veränderter Persönlichkeit zurück und starren auf Laptops mit vermeintlichen „Meditationsvideos“, die aus brummend-violetten Mandalas bestehen.

Und hier kommen Drogenfahnder David Leonhart (Falk Hentschel) und die Kommissarin Nique Navar (Florence Kasumba) ins Spiel; zudem der verdächtige Pfleger Peter (Lion-Russel Baumann), die vermutlich lesbische Freundin Marie (Anna Bullard) mit der Anti-Drogen-Teestube, und die komischen Eltern von Nora, Helen (Désirée Nosbusch) und Ron (Francis Fulton-Smith). Und dann gibt es noch den neunmalklugen kleinen Bruder Finn (Mathis Wernecke), der sprechen muss, als wäre Joko Winterscheidt im Körper eines Zehnjährigen gefangen.

Unterstrichen, kursiv, gefettet und nachträglich laminiert

Das Problem der Serie (Buch Peter Hume, basierend auf einer Vorlage von Eckhard Vollmar, Carola Lowitz und Mark Wachholz): Die Umsetzung der aparten Idee eines von insektoiden Körperdieben gesteuerten Berlins wirkt, als hätte ein routinierter deutscher Fernsehredakteur jedes Element noch einmal unterstrichen, kursiv gestellt, gefettet und nachträglich laminiert. Aus dem Erzählkniff „show, don’t tell“ (Regie Rainer Matsutani, Joern Heitmann) wird hier „show and tell – and show again to be really sure!“. Wenn Nora von ihren mutmaßlichen Eltern ein Fotobuch mit „sieben Bildern aus deinem Leben“ bekommt, wird darin noch einmal brav jedes erklärt. Auch wenn die Familie nur mit Gläsern am Tisch sitzt: „Ja, da hatten wir Spaß.“

Falk Hentschel könnte wohl trotz Dutt den grobkörnigen Polizisten geben, der er sein soll. Mitunter sind die Neckereien zwischen ihm und Florence Kasumba wirklich amüsant. Doch, damit es auch wirklich jeder versteht, müssen die gestiefelten Füße im Büro auf dem Tisch liegen, und beginnt er „wieder zu trinken“.

Kaum etwas verleiht dem Geschehen Lebendigkeit, indem es beiläufig passiert. Stets dröhnt Figurenzeichnung aus allen Dingen, blicken wir in die nächste aufgeräumte Szenenschublade. Bei den Bergers – Eröffnungsszene stets mit Architekten-Villa –, sitzt ein steinerner Buddha am Pool, Mutter steht hinter weißem Küchentresen, während Vater mit dem Laptop am großen Esstisch davor sitzt. Die Polizisten besprechen stets in derselben Bar Fallrelevantes. Die Youngster tauschen sich überwiegend in der Teestube aus. Club-Authentizität wird Frauen durch Wetlook-Leggings verliehen. Schlecht angezogene Mafiosi-Söhnchen dürfen dafür lässig Zigaretten im Mundwinkel halten, die nicht angezündet sind. Berlin, respektive Deutschland, bleibt hinter U-Bahn- und Straßenzeilen-mit-Späti-Bildchiffren (Kamera Clemens Messow) und den deutschen Autos der Protagonisten verborgen. Nur die verzweifelte Hoffnung, dass es sich am Ende vielleicht um eine Art außerirdische Wirklichkeitssimulation handeln könnte – was phantastisch passte –, steigt mit jeder Szene.

Spides, heute um 20.15 Uhr bei SyFy.