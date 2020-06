Das Videospiel „Maneater“ : Schön Hai sein

Rette sich wer kann: Tier-Simulatoren vermitteln Videospielern eine Vorstellung davon, wie sehr Mutter Natur den Menschen zürnt. In „Maneater“ wird man zum Raubfisch – aber muss es immer gar so garstig werden?

Oft muss in Filmen, Büchern, Videospielen, Opern, Theaterstücken oder auf Twitter jemand oder etwas gerettet werden. Um zu retten, was zu retten ist, muss wiederum ebenso oft das aufgehalten, bekämpft, sogar zerstört werden, was dem zu Rettenden schadet: überdimensionale Planetenkiller-Raumstationen, gefallene Engel, die Götter selbst, ruhelose Geister oder eifersüchtige Elfen-Könige. Meistens allerdings ist es der Mensch – und nicht erst seit Disney stehen an der vordersten Front seiner Inschachhaltung die Tiere.

Echte Natur – Ferdinand der Stier, Bambi, Flipper, Lassie, der weiße Hai, Velociraptoren – gegen die quasi gefallene, imperialistisch-kapitalistisch verdorbene Natur – Matadore, schießwütige Jäger, Sandys sturer Vater, der Herzog von Rudling, die Tourismus-Lobbyisten des Badeorts Amity, Vergnügungsparkbetreiber –, dieser Topos ist seither beliebt. Es sind auf ihre Art erzählerische Auswüchse einer moralisierten Gaia-Hypothese, im Sinne von: Seht her, Mutter Natur rächt sich!

Wobei verschwiegen wird, dass Mutter Natur leider zu oft die falschen erwischt. Auch die Videospiel-Industrie hat diesen Trend seit geraumer Zeit erkannt und produziert in loser Reihenfolge Tier-Simulatoren, bei denen der Mensch in die Haut oder den Pelz eines Tieres schlüpft, um ebenfalls simulierte Menschen das Fürchten zu lehren. Legende ist der herrlich-harmlos chaotische „Goat Simulator“(Coffee Stain Studios, 2014), in dem man als gehörnte Plage über eine amerikanische Siedlung kommt und allerhand Unheil anrichten kann. Auch vergleichsweise harmlos ist der „Bear Simulator“ (Farjay Studios, 2016), in dem man als Braunbär oder Panda lebensarme Wälder erkundet, Maden snackt oder Honig stiehlt. Nicht zu vergessen, das wiederum gloriose „Untitled Goose Game“ (House House, 2019), in dem ein großer weißer Vogel im Wimmelbild-Stil die Bewohner eines englischen Dorfes piesackt.

Schwimmen, beißen, kauen

Dass nun das etwas überdrehte Spiel „Maneater“ (Tripwire Interactive, 2020) mehr sein will als ein Tier-Simulator, zeigt schon der Name. Und der ist, wie es so schön heißt, Programm. Was man bei „Maneater“ in der Rolle eines weiblichen Hais vornehmlich zu tun hat, ist: schwimmen, beißen und kauen. Gebissen und verschlungen wird alles: Welse, Alligatoren, unvorsichtige, aber rücksichtslose Jetski-Fahrer sowie dynamitfischende Hai-Jäger. Zu achten ist allenfalls auf die richtige Diät, eine Balance aus Proteinen, Fetten, Mineralien und seltenen Mutagenen. Diese befördern das Karrierepotential dieses anti-, aber dann doch wieder sehr wallstreetmäßigen Aufstiegskampfs, indem sie es dem Spieler erlauben, Bisskraft und Schnelligkeit zu steigern, um der größte und garstigste Fisch im Ozean zu werden.

Natürlich träumt jedes Kind, das zwischen Ritter- und Dino-Phase mal eine Hai-Phase hatte, von so einem Spiel. Es ist aber kein Kinderspiel. Es ist sogar etwas blutrünstig. Spaß macht es in all seiner Voraussetzungslosigkeit und Redundanz – eat, prey, laugh – trotzdem. Oder könnten Sie der Versuchung widerstehen, als Hai einen wohlgenährten Sommertouristen mit einem Hechtsprung-Happs von seinem Tretboot zu holen? Man findet im Spiel übrigens auch genug Gründe, sich das Hai-Sein als Akt der Notwehr zurechtzulegen: Unter und über Wasser findet er Spuren menschlicher Umweltverschmutzung und anderer Achtlosigkeiten. Dann wäre er doch der gerechte und rächende Zahn von Mutter Natur.

Mehr zum Thema 1/

Aber vielleicht muss es nicht gar so brachial sein, geht es auch ein paar Nummern kleiner. Denn um sich zu rächen, hat Mutter Natur ja so unterschätzte Lebewesen wie die Milbe geschaffen. „Milben“, so heißt es in einem Katalog für kupferne Regenmesser und Schlangenöl, der einen Milben-Abwehrstecker anpreist, „befinden sich gewissermaßen immerfort in unserer Gegenwart, in Matratzen, Polstern, Teppichen etc. Unterschätzt ist ihr Gefährdungspotenzial für unsere Gesundheit“. Das, so stellen wir uns vor, birgt Potential: der Milben-Simulator, Arbeitstitel „A Mite to Smite“. Erkunden Sie fremde Schlafzimmer, lösen Sie Hausstauballergien und Erntekrätze aus oder stehlen sie den Menschen den Honig vom Brot. Rette sich wer kann!

Maneater ist für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Windows-PC erhältlich und kostet etwa 37 Euro.