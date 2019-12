„Schmähkritik“-Verbot : Jan Böhmermann zieht vors Bundesverfassungsgericht

Aktualisiert am

Der ZDF-Moderator Jan Böhmermann hat Verfassungsbeschwerde gegen das Teilverbot seines Gedichts „Schmähkritik“ über den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan eingelegt. Das bestätigte Böhmermanns Anwalt. Der Entertainer wendet sich gegen Urteile von Hamburger Gerichten, die einen Großteil des Textes aus dem 2016 vorgetragenen Gedicht untersagt hatten.

Unter dem Titel „Schmähkritik“ hatte Böhmermann am 31. März 2016 in seiner Sendung „Neo Magazin Royale“ wüste Beschimpfungen gegen Erdogan vorgetragen und ihm unter anderem Sex mit Tieren unterstellt. Zur Begründung hatte Böhmermann dem Auftritt vorangestellt, er wolle den Unterschied zwischen erlaubter Satire und in Deutschland verbotener Schmähkritik erklären.

Erdogan klagte auf Unterlassung gegen den Moderator. Das Landgericht Hamburg und das Hanseatische Oberlandesgericht (OLG) verboten in dem zivilrechtlichen Streit weite Teile des Gedichts. Damit blieb es Böhmermann untersagt, 18 von 24 Zeilen der „Schmähkritik“ zu wiederholen. Die fraglichen Passagen beinhalteten schwere Herabsetzungen mit Bezügen zum Intimen und Sexuellen, für die es in der Person oder

dem Verhalten Erdogans keine tatsächlichen Anknüpfungspunkte gebe, hatte das OLG ausgeführt.

Mit einer strafrechtlichen Verfolgung Böhmermanns war der türkische Präsident Erdogan indes gescheitert. Der Moderator wiederum hatte in dem zivilrechtlichen Streit um sein Gedicht vor dem Bundesgerichtshof keinen Erfolg. Der BGH wies die Beschwerde des ZDF-Moderators gegen die Nichtzulassung der Revision durch das Hanseatische Oberlandesgericht Ende Juli ab. Die Rechtssache habe weder grundsätzliche Bedeutung noch diene sie der Fortbildung des Rechts, hieß es zur Begründung.